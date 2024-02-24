L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 704

Nouveau commentaire
 
 
Vizard_:

franchir les limites...

C'est embêtant, n'est-ce pas ?

en avance est bien.
 
Renat Akhtyamov:

franchir les limites...

C'est une douleur dans le cul.

la piste est bonne.

Pause, création d'une intrigue. Nous l'apprécions ! Voyons voir...

 
Vizard_:

Il a maintenu la pause, créé l'intrigue. Nous l'apprécions ! Voyons voir...

Sorcier, tout ce que tu dois faire c'est acheter bas, vendre haut.

Qu'y a-t-il à dire ?

Cinq minutes, maximum...

 
Renat Akhtyamov:

Qu'y a-t-il à dire ?

Des barres et une ligne, une !

 
Vizard_:

Barres et ligne, une !

le prix sur une ligne vous donnera toujours le spread

deux lignes, deux niveaux

 
Renat Akhtyamov:

le prix à travers une ligne vous donnera toujours un spread

deux lignes, deux niveaux

Faites-en deux. C'est la meilleure option. Mon âme demande des puzzles...

 
Vizard_:

Allez, deux. C'est la meilleure. L'âme demande des énigmes...

c'est trop tard, je l'ai déjà écrit dans le précédent.

faites-le, résolvez le puzzle

 
Renat Akhtyamov:

Trop tard, je l'ai déjà écrit dans la précédente.

faites-le, résolvez le puzzle

Je la veux comme la tienne. Montrez-moi...

 
Vizard_:

Je la veux comme la tienne. Montrez-moi...

Vous avez le pronostic, pourquoi ne pas l'aimer ?
1...697698699700701702703704705706707708709710711...3399
Nouveau commentaire