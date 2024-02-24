L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 705

Nouveau commentaire
 
Renat Akhtyamov:
vous avez un pronostic, pourquoi pas ?

Je veux voir à quoi ressemble le tien. Montrez-moi...

[Supprimé]  
Vizard_:

Je veux voir à quoi ressemble le tien. Montrez-moi...

Trend ANGLE MT5

 
Vizard_:

Je veux voir à quoi ressemble le tien. Montrez-moi...

comme ça et des trucs comme ça.


 
Renat Akhtyamov:

comme ceci et ainsi de suite.


Je ne veux pas du type. Je la veux comme la tienne. La meilleure version ! Le dernier ! Montrez-moi...

 
Vizard_:

Je ne veux pas du type. Je la veux comme la tienne. La meilleure version ! Le dernier ! Montrez-moi...

le plus récent en ce moment.

 
Renat Akhtyamov:
Les plus récentes à l'heure actuelle

Merci.

 
Renat Akhtyamov:

le plus récent en ce moment.

Mettez l'ordre sur l'indicateur dans votre esprit, il sera du côté positif.

Je pense qu'il y a une surcharge...

 
Vizard_:

Je pense qu'il est à découvert...

pas de
 
Renat Akhtyamov:
pas de

Eh bien, affichez l'indicateur, Maxime va le vérifier. Je n'ai pas le mt sous la main...

 
Vizard_:

Eh bien, affichez l'indicateur, Maxime va le vérifier. Je n'ai pas mon mt sous la main...

Wizard, c'est une inflexion.

deux niveaux montrés, pas de croisement.

fais-le.

1...698699700701702703704705706707708709710711712...3399
Nouveau commentaire