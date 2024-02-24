L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 703
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dites...
ne pas diviser la somme des prix d'une séquence de ticks par leur nombre, quel qu'il soit.
alexander est un exposant dans le temps, donc pas une moyenne typique
le reste - quoi que vous pensiez, c'est comme ça que ça sera.
ne pas diviser la somme des prix d'une séquence de ticks par leur nombre.
L'Alexander est un exposant temporel, il ne s'agit donc pas d'une moyenne typique.
Le reste - tout ce que vous imaginez, c'est comme ça que ça sera.
Et si on le faisait sans tiques ? En commençant par au moins 5. Je peux ?
Et sans les tiques ? Commencez par au moins cinq minutes. Je peux ?
Tu es ridicule.
Continue comme ça, tu vas te parler à toi-même.
les tics en MT sont n'importe lequel des TFsun tick sur m5 est de 5 min
dont vous vous moquez.
Les tics en MT sont n'importe lesquels des TF.
Non. Montrez-moi un exemple d'intérêt. TF n1 eurobuck.
a commencé avec celui-ci, OK, mais il y a deux erreurs, donc pas de prédiction
Je ne vous montrerai pas le dernier.
J'ai commencé par celui-ci, normal, mais il y a deux erreurs, donc pas de prédiction.
Je ne vous montrerai pas le dernier.
Il n'y a pas besoin de la verte. Oui, montre-moi le dernier, le normal.
Le vert n'est pas du tout nécessaire ici. Ouais, montre le dernier, le normal.
et l'orange, aussi, pour être honnête.
donc je ne peux pas te montrer
c'est différent, une suite logique du début.
donc je ne peux pas te montrer.
Je ne vois pas où est le problème. Tu peux m'exhiber. Montrez-moi...
Je ne vois pas où est le problème. Tu frimes. Montrez-moi...
Je ne me vante pas.
supprimer des messages ?
c'est tout ce qu'il y a à faire.
Je ne me vante pas.
Voyons, ne vous ennuyez pas...