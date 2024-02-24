L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 703

Nouveau commentaire
 
Vizard_:

Dites...

ne pas diviser la somme des prix d'une séquence de ticks par leur nombre, quel qu'il soit.

alexander est un exposant dans le temps, donc pas une moyenne typique

le reste - quoi que vous pensiez, c'est comme ça que ça sera.

 
Renat Akhtyamov:

ne pas diviser la somme des prix d'une séquence de ticks par leur nombre.

L'Alexander est un exposant temporel, il ne s'agit donc pas d'une moyenne typique.

Le reste - tout ce que vous imaginez, c'est comme ça que ça sera.

Et si on le faisait sans tiques ? En commençant par au moins 5. Je peux ?

 
Vizard_:

Et sans les tiques ? Commencez par au moins cinq minutes. Je peux ?

Tu es ridicule.

Continue comme ça, tu vas te parler à toi-même.

les tics en MT sont n'importe lequel des TFs

un tick sur m5 est de 5 min
 
Renat Akhtyamov:

dont vous vous moquez.

Les tics en MT sont n'importe lesquels des TF.

Non. Montrez-moi un exemple d'intérêt. TF n1 eurobuck.

 

a commencé avec celui-ci, OK, mais il y a deux erreurs, donc pas de prédiction

Je ne vous montrerai pas le dernier.


 
Renat Akhtyamov:

J'ai commencé par celui-ci, normal, mais il y a deux erreurs, donc pas de prédiction.

Je ne vous montrerai pas le dernier.


Il n'y a pas besoin de la verte. Oui, montre-moi le dernier, le normal.

 
Vizard_:

Le vert n'est pas du tout nécessaire ici. Ouais, montre le dernier, le normal.

et l'orange, aussi, pour être honnête.

donc je ne peux pas te montrer

c'est différent, une suite logique du début.

 
Renat Akhtyamov:

donc je ne peux pas te montrer.

Je ne vois pas où est le problème. Tu peux m'exhiber. Montrez-moi...

 
Vizard_:

Je ne vois pas où est le problème. Tu frimes. Montrez-moi...

Je ne me vante pas.

supprimer des messages ?

c'est tout ce qu'il y a à faire.

 
Renat Akhtyamov:

Je ne me vante pas.

Voyons, ne vous ennuyez pas...

1...696697698699700701702703704705706707708709710...3399
Nouveau commentaire