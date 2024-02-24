L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 700
Il s'avère que le graal a été brouillé.
Mais je ne sais pas comment l'utiliser, et personne ne le sait.
Ok, c'est l'heure de regarder la télé.
Tu ne sais pas de quoi tu parles.
C'est comme envoyer deux octets. C'est le Binôme de Newton (c).
Non, je pense qu'encore dans la prédiction SanSanych quelque part implicitement jeter un coup d'œil à la valeur future. Donc il est un peu tôt pour nettoyer les poches.
+100500
Mais ne le prenez pas pour un accident de parcours involontaire.
+100500
Mais ne vous laissez pas décourager par les coups d'éclat occasionnels.
Une épiphanie, c'est quand quelque chose vous tombe sur la tête ?
Il n'y a pas de mystère.
Le résultat, qui est affiché, n'est pas exactement une boule de démolition.
Il s'agit d'un SMA, dont les valeurs sont calculées par le biais du modèle ARIMA, qui se présente comme un modèle d'espace d'état. En un mot, contrairement à l'assistant, le modèle tient compte de l'erreur, c'est-à-dire que la formule ressemble à ceci :
Numéro de mystère::paquet sma
On pourrait se tromper, car le résultat de l'ajustement et de la prédiction est plus qu'alambiqué.
https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf page 57
Le début semble être clair.
Yt est le prix à la tième barre.
n - période d'autorégression ?
j est l'itérateur sur les barres
le reste (w,v,e,F,g) est le modèle AR, j'ai fini ici.
Le trading est actif, mais il ne gagne pas encore, mais il ne perd pas non plus. En raison de la longue histoire du signal, la queue n'est pas visible.....
Maintenant je pense que ça va commencer à prendre. Il arrive qu'au début, il stagne, puis qu'il se rattrape. ! !!!
C'est une des évaluations de la performance du système de trading, il ne s'effondre pas sur jouster. Il maintient l'équilibre du régime en position défavorable dans la stratégie de base.
Aïe, j'en ai marre de cette science, c'est une chose et une seule.
dip multiagent coolerning nada il y a toutes sortes d'états markoviens avec mémoire
https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf
Hier, j'ai trouvé comment rechercher un ensemble de données maximum avec une longueur d'échantillon maximum adaptée à la variable de sortie. Hier soir, j'ai fait un script, mais R a glitché. Je l'ai refait aujourd'hui et ça a marché. Besoin de plus de tests !!!!!
