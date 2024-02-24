L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 700

SanSanych Fomenko:

Il s'avère que le graal a été brouillé.

Mais je ne sais pas comment l'utiliser, et personne ne le sait.

Ok, c'est l'heure de regarder la télé.

Tu ne sais pas de quoi tu parles.

C'est comme envoyer deux octets. C'est le Binôme de Newton (c).

 
sibirqk:

Non, je pense qu'encore dans la prédiction SanSanych quelque part implicitement jeter un coup d'œil à la valeur future. Donc il est un peu tôt pour nettoyer les poches.

+100500

Mais ne le prenez pas pour un accident de parcours involontaire.

 
Nikolay Demko:

+100500

Mais ne vous laissez pas décourager par les coups d'éclat occasionnels.

Une épiphanie, c'est quand quelque chose vous tombe sur la tête ?

Il n'y a pas de mystère.

Le résultat, qui est affiché, n'est pas exactement une boule de démolition.

Il s'agit d'un SMA, dont les valeurs sont calculées par le biais du modèle ARIMA, qui se présente comme un modèle d'espace d'état. En un mot, contrairement à l'assistant, le modèle tient compte de l'erreur, c'est-à-dire que la formule ressemble à ceci :

Numéro de mystère::paquet sma

On pourrait se tromper, car le résultat de l'ajustement et de la prédiction est plus qu'alambiqué.

 
SanSanych Fomenko:

<yt>C'est la valeur du prix ou la SMA ?
 

https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf page 57

Le début semble être clair.

Yt est le prix à la tième barre.
n - période d'autorégression ?
j est l'itérateur sur les barres


le reste (w,v,e,F,g) est le modèle AR, j'ai fini ici.

 
Vizard_:
Doc, vérifiez les articulations, mes yeux deviennent glissants.
Fa, vérifie les prévisions pour ce soir.
Max, va chercher une bière, parce que ton ami Yurik a promis
de venir nous apprendre à faire des prévisions à 70%)))
Misha ! C'est déjà mercredi ! Où sont les signaux promis le dimanche ?)

Le trading est actif, mais il ne gagne pas encore, mais il ne perd pas non plus. En raison de la longue histoire du signal, la queue n'est pas visible.....

Maintenant je pense que ça va commencer à prendre. Il arrive qu'au début, il stagne, puis qu'il se rattrape. ! !!!

C'est une des évaluations de la performance du système de trading, il ne s'effondre pas sur jouster. Il maintient l'équilibre du régime en position défavorable dans la stratégie de base.

Vizard_:
Doc, vérifiez les articulations, mes yeux deviennent glissants.
Fa, vérifie les prévisions pour ce soir.
Max, va chercher une bière, parce que ton ami Yurik a promis
de venir nous apprendre à faire des prévisions à 70%)))
Misha ! C'est déjà mercredi ! Où sont les signaux promis dimanche ?))))

Aïe, j'en ai marre de cette science, c'est une chose et une seule.

dip multiagent coolerning nada il y a toutes sortes d'états markoviens avec mémoire

https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf

 

Hier, j'ai trouvé comment rechercher un ensemble de données maximum avec une longueur d'échantillon maximum adaptée à la variable de sortie. Hier soir, j'ai fait un script, mais R a glitché. Je l'ai refait aujourd'hui et ça a marché. Besoin de plus de tests !!!!!

 

Il n'y a qu'une seule chose à dire

Semyon, Semyonych..............

Mihail Marchukajtes:

Il n'y a qu'une seule chose à dire

Semyon, Semyonych..............

vous prenez une bouteille de vodka, la mélangez avec de la jaguar et ajoutez une Baltika 9 selon votre goût

vous le buvez, levez votre main, puis la baissez brusquement... :)))

