L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2057
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
s'est juste assis et a écrit un analyseur.
Voici le modèle, vous devez y introduire 15 derniers incréments, sur chaque barre. Les incréments sont comptés comme le prix moins la moyenne oblique sur 5 périodes. La fonction double catboost_model(const double &features[]) doit être écrite dans le fichier
Si le signal est supérieur à 0,5, achetez, s'il est inférieur, vendez. Le délai est de 15 minutes.
J'ai été formé du 1er septembre à aujourd'hui.
je ne peux pas le faire de toute façon... je vais juste le laisser ici ))
Je suis sur la route en ce moment, je vais essayer dans 2 heures)
J'ai déjà essayé, c'est une coulée.
alors je découvrirai pourquoi.
s'est juste assis et a écrit un analyseur.
Voici le modèle, vous devez y introduire 15 derniers incréments, sur chaque barre. Les incréments sont comptés comme le prix moins la moyenne oblique sur 5 périodes. La fonction double catboost_model(const double &features[]) doit être écrite dans le fichier
Si le signal est supérieur à 0,5, achetez, s'il est inférieur, vendez. Le délai est de 15 minutes.
J'ai été formé du 1er septembre à aujourd'hui.
je ne peux pas le faire de toute façon... je vais juste le laisser ici ))
Est-ce un modèle via pythorch ? Est-il auto-généré ? Ou comment ? Je n'utilisais pas d'applications tierces, je faisais tout dans mt. Il ne fonctionne pas correctement)))) c'est peut-être pour cela que vous obtenez des résultats différents.
analyser le code du modèle (traduction de python à mql) et l'écrire en .mqh
fixé... fixer l'un, casser l'autre. Maintenant, il ne gagne pas sur OOS :D
De plus, les spreads sous-estiment la rentabilité. Mais le modèle est facilement transportable. Vous pouvez choisir des variantes...
fixé... fixer l'un, casser l'autre. Maintenant, il ne gagne pas sur OOS :D
De plus, les spreads sous-estiment la rentabilité. Mais le modèle est facilement transportable. Vous pouvez choisir des options...
Si vous êtes un débutant, il est toujours avec vous...
si vous ajoutez des jours, des heures, etc. aux fics, cela ne fait rien :
bestTest = 0.4918224299
Je le dis juste pour que personne ne puisse l'abîmer.
si vous ajoutez des jours, des heures, etc. aux fics, cela ne fait rien :
bestTest = 0.4918224299
Juste pour vous épargner la peine.
Maxim, pouvez-vous faire le même modèle et l'enseigner de la même manière, mais avec deux sorties ? Une pour l'achat, la seconde pour la vente, le résultat devrait être meilleur.
Aucun modèle n'est détecté
soit vous passez aux ticks, soit vous faites quelque chose d'excessif.
il y a deux classes comme c'est le cas actuellement.
Au fait, le RNN semble faire un meilleur travail... mais le code est brut ici
aucun modèle n'est détecté
soit passer aux ticks, soit construire quelque chose par dessus
la classe 2 telle qu'elle est
Au fait, le RNN semble faire un meilleur travail... mais le code est rudimentaire ici.