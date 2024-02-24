L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 699
Avez-vous construit une sorte de modèle et ensuite fait une comparaison du tableau de bord prédit avec le tableau de bord réel sur la parcelle où le modèle a été construit ou sur de nouvelles données ?
parce qu'il s'agit soit d'un overfit de très haute qualité, soit d'une projection dans le futur. parce qu'en forex, il n'est pas réaliste de prédire de la sorte.
Vous ne comprenez pas bien.
Supposons que nous prédisions une ligne droite. On a la dernière valeur et la pente et on prédit à 100% la prochaine valeur. J'ai une courbe qui a la même propriété.
C'est comme ferrer une puce : une compétence extraordinaire, mais complètement inutile.
Ici, je regarde un graphique avec cette même baguette. À quoi cela servira-t-il si je connais sa valeur avec un temps d'avance ? Le prix a une vie propre.
SanSanych, je vous ai écrit une formule dès le début sur la façon de trouver le prix, en connaissant la prévision du Machka.
c'est-à-dire que votre courbe est droite ?
Si cela convient, voici la formule permettant d'obtenir une prévision du prochain prix à partir de la SMA prévisionnelle et des prix passés.
open[-1] == грааль
Il s'avère que j'ai résolu le Graal.
Mais je ne comprends pas comment l'utiliser et personne ne le fait.
Il est temps de regarder la télévision.
On vous a déjà dit comment obtenir le prix futur de la MA prédite à la fermeture de la barre (si la barre est sur griffes).
déterminer l'écart actuel de ce prix à l'intérieur de la barre et négocier
Et à partager ?
Traditionnellement, Nikolay Demko et Dr. Trader obtiennent le Graal.
Les autres ont droit à un livre, et un livre est le meilleur des cadeaux !)
http://www.w3ii.com/ru/r/default.html
c'est ce que je veux dire
Maxim, ne vous inquiétez pas, respirez tranquillement, 10 moins 16 est l'ordre d'erreur de l'algèbre des machines, c'est-à-dire que deux valeurs identiques calculées par des méthodes différentes lorsqu'elles sont soustraites donneront approximativement le même ordre d'erreur.
Je regarderai demain, mais quelque chose ne va pas, très probablement, le graal n'existe pas, surtout pour les manuels.
C'est ça, préparez vos poches, dépoussiérez-les.au fait, grâce à SanSanych j'ai trouvé une erreur dans mon code, il y a un coup d'œil dans le futur là aussi ;)) je vais la corriger demain, peut-être que les résultats s'amélioreront.
Non, je pense que SanSanych espionne implicitement la valeur future quelque part dans ses prévisions, il est donc un peu tôt pour faire le ménage dans les poches.