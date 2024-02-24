L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 671
J'ai aussi des instruments boursiers dans MT, sans aucun problème, j'utilise différents systèmes pour les tests) et je n'ai commencé que récemment à traiter plus ou moins raisonnablement les multidevises.
Je teste différents systèmes, ce n'est que récemment que j'ai commencé à les traiter de manière plus ou moins raisonnable.
Les instruments négociés en bourse sont également disponibles auprès des cambistes. Mais le Forex n'est pas un marché, mais une imitation d'un marché et de la négociation. Il y a un conflit d'intérêt : le négociant-négociant. Le concessionnaire conclut des contrats avec vous sur son argent durement gagné. Ses gains sont les pertes des traders.
Sur le marché, ce type de conflit n'existe pas - le courtier ne se soucie pas de savoir si vous gagnez ou perdez.
Quant à MT en tant que terminal d'échange, c'est une question ouverte. Quoi qu'il en soit, les courtiers (et les traders) ne sont pas pressés d'y aller.
Beaucoup sont déjà passés au russe, les américains et les européens ont suffisamment de terminaux à eux.
Je pense que ce n'est pas si facile d'y arriver.
De nombreuses personnes sont déjà allées sur le site russe, le site américain et le site européen disposent de suffisamment de terminaux, chacun a ses propres terminaux.
Je ne pense pas que ce soit si facile d'y entrer.
Je pense qu'il y a trois courtiers.) Où sont les nombreux ? Et n'ont pas commuté, mais utiliser avec d'autres terminaux. Je reconnais que MT n'est pas un mauvais terminal de forex (le meilleur que nous ayons). Mais pour le marché des changes, je ne l'utiliserais pas. Et ce n'est pas à cause de la vitesse - ici, la MT n'est pas mauvaise du tout. La fonctionnalité pour la bourse fait clairement défaut.
Certains instruments étrangers sont déjà négociés sur la bourse russe. Et pour les devises et les métaux précieux, il existe un équivalent complet de ce que nous avons sur le Forex. Pour les devises, en revanche, il y a moins de paires.
Au fait, il n'est pas nécessaire de passer par le CME, les commissions y sont lourdes.
ZS2 Les frais pour le terminal et nous avons quelques courtiers à prendre. Jusqu'à 300 p / mois. (Cela représente un maximum d'une transaction malchanceuse).
beaucoup de commerçants
Je ne comprends pas pourquoi vous devez trader sur le marché à terme, mais vous devez vérifier la rentabilité.
Je n'ai aucun problème avec le scalp en Russie.
Ennuyeux :) il semble que le système numéro 2 devra également être mis au rebut, il ne restera que le dernier.
Je vais encore expérimenter avec le nombre d'arbres et puis j'en aurai fini avec ça.
Pour les MT russes, il n'y a pas d'alternative au trading algorithmique. Quick est nul. J'ai examiné de nombreux terminaux, payants ou non. Mais savez-vous quel est leur problème ? Soit ils sont terriblement défectueux, soit ils n'ont pas de documentation appropriée, soit ils ne peuvent pas être étendus. Ensemble standard d'indicateurs inutiles. Il n'y a donc pas d'alternative à MT, même si elle a aussi ses inconvénients. J'ai presque essayé d'écrire mon propre terminal destiné uniquement à moi. Mais si vous commencez à l'écrire, vous risquez d'oublier le commerce. Savez-vous ce qu'est le pouvoir de MT ? C'est un testeur avec des tests en avant. Il est très difficile de tester la stratégie visuellement. Cela prendra beaucoup de temps sur la démo. Il n'y a que le testeur. Alors apprenez la programmation. Il est vrai que cela ne suffit pas pour réussir dans les transactions.
Je ne le fais pas. Je teste avec mon testeur, dans un environnement visuel (quelque chose comme R). Après les tests, vous pouvez calculer n'importe quoi - n'importe quelle statistique, n'importe quel graphique, même tridimensionnel.
Tics, oui, non, au moins 1 min. Mais ils ne sont pas vraiment nécessaires, les minutes suffisent même pour les stratégies scalper.
Yuri, ce n'est pas intéressant de savoir qui fait quoi).
Yuri, ce n'est pas intéressant de savoir qui fait quoi... il vaut mieux lancer d'autres idées :))
Et de toute façon, vous n'entendez pas, ou n'écoutez pas.)) Vous pouvez poster des idées du Graal ici sans aucun risque qu'elles soient volées). Personne ne le remarquera - tout le monde est occupé par le processus).
Je dois dire que moi aussi, je suis en quelque sorte plus intéressé par le processus. Eh bien, voici le résultat, et maintenant quoi - allumer et éteindre. Ugh.À la fin de la sixième année, il semble à Hu Jou qu'il a pénétré dans l'essence même de l'art de la chasse. Car ce n'est pas la proie, mais le concept lui-même qui est devenu l'essentiel pour lui. (с)
:))))))))))))))))) J'écoute. "Cet homme, c'est moi ! Je suis cet homme !"
Mais essentiellement, oui. Vous pouvez étaler l'algorithme du Graal sans laisser de trace, personne n'y prêtera attention.