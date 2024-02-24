L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 669
Je suis finalement convaincu qu'essayer de prédire des événements spécifiques avec NS. Je veux dire qu'apprendre avec un professeur ne me mène nulle part. Je pense qu'il faut envisager l'apprentissage sans professeur. Les cartes auto-organisées me viennent à l'esprit. Ils sont capables de décomposer les données en classes sans attribuer de classes de sortie. Une fois que vous avez les cours, vous pouvez regarder les histoires pour voir ce que vous pouvez en tirer. En général, c'est un nouveau domaine pour moi. J'en suis généralement arrivé à une conclusion triviale. La construction d'un CT commence par la recherche de modèles. La méthode que j'ai proposée est une approche possible. Vous pouvez simplement étudier l'histoire visuellement. C'est ainsi que l'on procède depuis longtemps. Et c'est ainsi que sont apparues les têtes, les épaules, etc. Mais je suis un programmeur, après tout, et je veux trouver des algorithmes pour rechercher des modèles. C'est-à-dire de tout réduire à la recherche de leur logiciel. Les tentatives pour trouver des documents sur le sujet n'ont pas donné de résultats. Peu importe que ce soit des réseaux neuronaux ou non. L'essence du trading est le profit et les méthodes utilisées pour l'obtenir n'ont pas d'importance. Mais encore une fois, tout commence par la recherche de modèles.
Lisez Sutton, Barto - l'apprentissage par renforcement. Changez un peu votre façon de voir les choses.
Il m'a fallu beaucoup de temps pour sélectionner les signaux, les fonctions d'activation, la méthode de formation du réseau et d'autres éléments pour obtenir des résultats similaires. Maintenant, la qualité des prédictions est excellente. (L'obscurité est un signal, le clair une prévision)
Et regardez aussi la qualité de l'enseignant. Beaucoup de choses en dépendent.
qu'est-ce que le backtest et le forward bot ?
Et regardez aussi la qualité de l'enseignant. Beaucoup de choses en dépendent.
Quelqu'un sait-il pourquoi les valeurs de l'indicateur dans le coin gauche peuvent clignoter lors du recalcul ? ennuyeux :) animated gif
Montrez-moi le code.
Je l'ai eu quand j'ai pris des barres de séries temporelles non pas l'une après l'autre, mais l'une après l'autre.
en 5-park bien sûr, en 4-park - normal
)
)
Comment ça se passe, l'un après l'autre ?
en une seule fois comment ?