L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 672
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et de toute façon, soit vous n'entendez pas, soit vous n'écoutez pas.) Vous pouvez poster des idées du Graal ici sans aucun risque qu'elles soient volées). Personne n'y prêtera attention - tout le monde est occupé par le processus).
Je dois dire que moi aussi, je suis en quelque sorte plus intéressé par le processus. Eh bien, voici le résultat, et maintenant quoi - allumer et éteindre. Ugh.À la fin de la sixième année, il semble à Hu Jou qu'il a pénétré dans l'essence même de l'art de la chasse. Car ce n'est pas la proie, mais le concept lui-même qui est devenu le plus important pour lui. (с)
Je ne comprends rien.)
Yuri, arrête de faire l'idiot. Sortez à la lumière du jour. Présentez-vous formellement, montrez vos documents (passeport, etc.) et commencez à présenter votre stratégie avec force, clarté et pathos. Répondez clairement aux questions des enfants qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Yuri, arrête de faire l'idiot. Sortez à la lumière du jour. Présentez-vous formellement, montrez vos documents (passeport, etc.) et commencez à présenter votre stratégie avec force, clarté et pathos. Répondez clairement aux questions des enfants qui vous écoutent. Que pensez-vous de ça ?
Vous sans passeport, alors que j'ai tout déjà présenté et vérifié par le MC. Le badge vert sur mon profil, à droite de mon nom. Tant que vous ne montrerez pas votre passeport, vous n'en aurez pas. ))))
Et ma stratégie est déjà établie. Et par vous, y compris.)
C'est toi qui n'as pas de passeport, mais j'ai tout déjà présenté et vérifié par le MC. Le badge vert sur mon profil, à droite de mon nom. Tant que vous ne montrez pas votre passeport, vous ne l'aurez pas. ))))
Et ma stratégie est déjà établie. Par vous, entre autres).
Je pense que personne ne l'a compris ^)))) En raison d'un manque d'éducation académique et d'un excès de confiance.
Mais la stratégie - oui, belle et la seule correcte. La seule chose que je ne comprends pas, c'est comment y associer des réseaux neuronaux ? J'ai besoin de relire tes messages.
Je pense que personne ne l'a comprise ^)))) En raison d'un manque d'éducation académique et de trop de vanité.
Mais la stratégie, oui, est belle et la seule correcte. La seule chose que je ne comprends pas, c'est comment y intégrer des réseaux neuronaux ? J'ai besoin de relire tes messages.
De quelle manière ? - Vous l'avez déjà compris vous-même et l'avez dit dans ce fil il y a quelques semaines). Le NS détermine le moment de la transaction, au cas où d'autres conditions seraient favorables.
C'est la cinquième fois que je le cite :
De quelle manière ? - Vous l'avez vous-même déjà compris et l'avez dit dans ce fil il y a quelques semaines). Le NS détermine le moment de la transaction, au cas où d'autres conditions seraient favorables.
C'est la cinquième fois que je le cite :
Non, c'est clair. Ce qui ne l'est pas, c'est COMMENT exactement. Entrée/sortie du réseau neuronal, comment ces entrées/sorties sont "liées" à l'algorithme de base, etc. Recrache-le ! Pour dire les choses crûment, je suis intéressé par la liaison des réseaux neuronaux à l'algorithme de base.
Non, c'est clair. Ce qui ne l'est pas, c'est COMMENT exactement. Entrée/sortie du réseau neuronal, comment ces entrées/sorties sont "liées" à l'algorithme principal, etc. Recrache-le ! En gros, ce qui m'intéresse, c'est de relier un réseau neuronal à l'algorithme de base.
Il n'y a pas de reliure. Les cotations sont transmises directement au NS, et la sortie est un signal de transaction. L'HC ne fonctionne que lorsque les autres conditions sont favorables et cela est résolu de manière algorithmique sans aucun MO. Voir la citation. NS résout un problème local.
J'ai déjà écrit tout cela de nombreuses fois). Retournez dix pages et vous lirez la même chose).
Regardez. Je connais déjà mieux que quiconque les distributions et toutes sortes de processus.
C'est la base de la résolution du problème et elle est prise comme base.
Mais, le pauvre, aucun moment NE (ni aplatissement, ni asymétrie) ne donne de connaissances supplémentaires sur le processus. RIEN !
Je m'occupe actuellement de la non-entropie, mais ça ne mène nulle part.
Vous vous êtes sorti de cette situation en combinant d'une manière ou d'une autre les réseaux neuronaux et les distributions.
En d'autres termes, l'entrée du NS est la même que l'entrée de l'algorithme de base - vous l'avez simplement mis en parallèle.
Et la sortie est une sorte de signal supplémentaire pour ouvrir/fermer, que je recherche sous forme de non-entropie. N'est-ce pas ?
Regardez. Je connais déjà mieux que quiconque les distributions et les processus.
C'est la base de la résolution du problème et elle est prise comme base.
Mais voilà le problème : aucun moment du NE (ni aplatissement, ni asymétrie) ne m'apporte de connaissances supplémentaires sur le processus. RIEN !
Je m'occupe actuellement de la non-entropie, mais ça ne mène nulle part.
Vous vous êtes sorti de cette situation en combinant d'une manière ou d'une autre les réseaux neuronaux et les distributions.
En d'autres termes, l'entrée du NS est la même que l'entrée de l'algorithme de base - vous l'avez simplement mis en parallèle.
Et la sortie est une sorte de signal supplémentaire pour ouvrir/fermer, que je recherche sous forme de non-entropie. N'est-ce pas ?
Je ne suis plus la théorie et la pratique, je ne sais plus qui cherche quoi)). Le mot non-entropie me donne une idiosyncrasie). En général, plus les termes sont nombreux, moins ils ont de sens).
Ils ne l'ont pas parallélisé, mais ont limité le champ d'application du NS et simplifié la formation et le NS lui-même en conséquence.
Pas un signal supplémentaire, mais un seul signal - l'entrée dans une transaction.
En ce qui concerne votre système, je ne peux rien dire sur l'applicabilité du NS dans votre cas. Je pense que c'est un peu différent. Je ne pense même pas que ces systèmes puissent avoir une méthodologie commune. Mais je peux me tromper, je ne connais que les généralités.