C'est une seule et même formule, je l'ai juste divisée en trois étapes pour que ce soit plus clair. Les signes ne seront donc pas un problème, car il y a une mise au carré.
((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (delta 5 + ( - delta 4))^2
C'est-à-dire que vous sous-estimerez toujours l'erreur pour la séquence delta 0, +10, +15,+12,+5.
C'est un processeur cool que vous avez ! ))
Le mien additionne et soustrait plus vite qu'il ne multiplie, et le module est trouvé juste en mettant le bit 64 à zéro.
Ne soyez pas paresseux pour faire un test, ma multiplication et ma différence diffèrent de 5%(*>-) mais le module pèse autant que la moitié de la multiplication, au final votre version est plus lente que la mienne de 50%.Si la différence se fait sans les modules, c'est un peu plus rapide (~3%), mais les modules ralentissent 1,5 fois.
Malheureusement, le niveau de la communauté au cours des 10 dernières années n'est pas loin de l'IA de feu Yuri Reshetov, comme on dit "ce qui a été est ce qui sera et il n'y a rien de nouveau sous le soleil".
Vérifié. Code expert :
int OnInit()
{
double res=0;
double p[];
int bl=CopyClose (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
uint t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
uint t2=GetTickCount(); Print("1 Calc time=",t2-t1);
t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
t2=GetTickCount(); Print("2 Calc time=",t2-t1);
return(1);
}
void OnTick() { return; }
Résultats de plusieurs passages
2017.07.01 20:50:57.268 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5897
2017.07.01 20:51:02.227 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4961
2017.07.01 20:51:14.359 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5913
2017.07.01 20:51:19.290 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4929
2017.07.01 20:51:58.296 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5960
2017.07.01 20:52:03.357 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=5070
2017.07.01 20:52:21.364 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5928
2017.07.01 20:52:26.303 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4930
Votre variante est 20% plus lente. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que la multiplication compte si vite.
PS.
J'aisupprimé MathAbs pour voir si c'est vraiment si lent :
2017.07.01 21:06:03.844 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5943
2017.07.01 21:06:08.793 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4945
La vitesse n'a pas été ajoutée, donc les MathAbs comptent toujours très vite, il est logique de le faire en mettant à zéro le 64ème bit, et les opérations sur les bits, très rapide....
C'est très triste.
C'est normal. C'est normal. Les gens sur le forum changent constamment, et trouvent leurs propres idées qui dépassent le forum, ou abandonnent le commerce par désespoir de l'événement.
A présent, il me semble avoir trouvé la solution du problème de la construction de TS sur multicouches (plus de deux)). Et bien que je n'aie pas encore commencé à le faire moi-même, je me limite à
Bien que je n'aie même pas commencé avec le TC lui-même, mais que je me sois limité à des expériences avec des séries temporelles et des statistiques, je n'ai, d'une manière générale, rien de spécial à lire et à écrire sur le forum. Je n'ai pas visité le forum depuis presque une semaine.
Je m'ennuie déjà après un an et demi) seul ce thème intéressant et certains articles restent, d'autres semblent être déjà de la maternelle).
C'est une longue explication, en général ZZ ne convient pas. Je vous le dis pour sûr.
Je ne comprends pas ce que je veux dire. Mon Expert Advisor améliore ses performances lorsqu'il utilise un RE (analyse de la structure et de son vecteur), mais il ne convient pas pour l'entraînement - c'est étrange.
Nous devons décider de ce que nous voulons faire. Prédire ou classer. Les approches sont totalement différentes, mais elles ont toutes le même objectif : .....
Je m'intéresse maintenant à la classification, c'est-à-dire à l'application de filtres dans certaines conditions que je ne peux pas identifier moi-même - il arrive que des filtres se produisent, et je suppose que NS peut résoudre ce problème.
Ils ne savent juste pas comment le préparer.))
NS le peut, mais il s'agit là du même problème de préparation, et probablement d'un problème d'idéologie d'application du CT. Disons que des applications spécifiques posent la question de manière tout à fait différente.
Il me semble que c'est ainsi qu'ils devraient être préparés). C'est-à-dire que la NS devrait être un complément à la CT et résoudre ses propres problèmes.
Je ne comprends pas, le Jura n'est plus ?