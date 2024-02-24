L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 440
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
ou plus exactement, j'ai reçu la preuve que le marché est efficace du moins avec les données et les méthodes MO disponibles pour les masses.
PS : "efficacité" - imprévisibilité, où le prix tient compte de toutes les informations.
Je pensais que les derniers partisans d'un marché efficient étaient morts en 2008, mais non, ils sont toujours en vie......
Il n'est pas efficace à cause des lois de la physique/chimie/biologie mais parce qu'il y a des acteurs qui ont tout mieux, le capital, l'éducation, le personnel, la technologie, les données, les algorithmes, etc. Pour eux, le marché n'est PAS efficace, mais ils le rendent efficace, il ne nous reste presque plus rien.
mais s'ils la rendent efficace, il ne nous reste plus grand-chose à faire.
il nous reste à devenir eux, à apprendre et à évoluer... et surtout d'être absolument clair dans nos systèmes sur qui prend de l'argent à qui et pourquoi pas à vous...
aucun livre n'enseigne que
Il n'est pas efficace à cause des lois de la physique/chimie/biologie mais parce qu'il y a des acteurs qui ont tout mieux, le capital, l'éducation, le personnel, la technologie, les données, les algorithmes, etc. Pour eux, le marché n'est PAS efficace, mais ils le rendent efficace, il ne nous reste presque plus rien.
Le marché n'est PAS façonné par les acteurs. Les joueurs sont les rides d'un océan déchaîné. Dans le calme, on peut voir les rides, dans la tempête, on ne peut pas.
Le marché est façonné par l'économie et la politique. Elle reflète (doit refléter) les processus réels par lesquels les biens et services émergent. Puisque nous avons affaire à une économie de marché, la surproduction, la récession, la crise en font partie intégrante...
Il faut considérer ce marché comme une réalité objective et essayer de le simuler aussi précisément que possible, par exemple en utilisant la méthode GARCH, ou en recherchant mécaniquement des modèles, ou les deux. Si vous parvenez à créer un modèle adéquat, alors prenez l'argent de ceux qui ne le peuvent pas, faites des erreurs.
Dans les modèles de classification, on parvient à choisir des prédicteurs qui sont pertinents pour la variable cible, et on obtient à nouveau le même résultat - avec de l'argent.
PS.
Les modèles peuvent également être recherchés à l'aide de méthodes d'analyse technique. Certaines personnes semblent y parvenir, mais cela ressemble plus à des devinettes par le marc de café. Mais à chacun son métier...
nous devons devenir eux, apprendre et nous développer... et surtout, de comprendre très clairement dans vos systèmes qui prend de l'argent à qui et pourquoi pas à vous...
aucun livre n'enseigne que
C'est vrai, mais c'est un chemin très long et épineux, beaucoup de gens abandonneront et deviendront des chargeurs et des veilleurs, et certains ne supporteront pas l'effondrement de leurs espoirs. Mais c'est un chemin intéressant, pas comme le plancton du bureau...
Le marché n'est PAS façonné par les acteurs. Les joueurs sont les rides d'un océan déchaîné. Dans le calme, les ondulations sont visibles ; dans la tempête, on ne les voit pas.
Le marché est façonné par l'économie et la politique. Elle reflète (doit refléter) les processus réels par lesquels les biens et services émergent. Puisque nous avons affaire à une économie de marché, la surproduction, la récession, la crise en font partie intégrante...
Considérez ce marché comme une réalité objective et essayez de le simuler aussi précisément que possible, par exemple avec GARCH, ou en recherchant mécaniquement des modèles, ou les deux. Si vous parvenez à créer un modèle adéquat, alors prenez l'argent de ceux qui ne peuvent pas, faites des erreurs.
Dans les modèles de classification, on parvient à sélectionner des prédicteurs qui sont pertinents pour la variable cible, et on obtient à nouveau le même résultat - avec de l'argent.
GARCH est le même MO(ISC) pour prédire la variance, les fics sont les carrés de prix et la variance passée, GARCH est un bon fic pour une construction plus poussée, les données macroéconomiques et les nouvelles données ne sont pas utilisées.
Et le "principal" est l'accès à des données ultrarapides et les "conseils " du sommet, ce qui est très coûteux et généralement contraire à la loi.
C'est vrai, mais c'est un chemin très long et épineux, beaucoup grimaceront et deviendront des déménageurs et des gardiens, et certains prendront une fin de vie avant que leurs espoirs ne soient déçus. Mais c'est un chemin intéressant, pas comme le plancton du bureau...
Je suis tout à fait d'accord...
Je souhaite à tous de trouver ce qu'ils cherchent et de ne pas abandonner juste avant la ligne d'arrivée sans voir qu'ils sont déjà au coin de la rue....
Je suis tout à fait d'accord...
Je souhaite à tous de trouver ce qu'ils cherchent et de ne pas abandonner juste avant la ligne d'arrivée sans voir qu'elle est déjà au coin de la rue...
Oui, c'est vrai, il suffit d'un beau rêve pour être heureux, physiquement la qualité de vie d'un revenu de 2k$/mois, n'est pas très différente de quelqu'un qui a 1M$ par mois, je veux dire un vrai confort corporel, probablement en termes de santé, ils vivent mieux dans des villages, en autarcie, ou des sportifs obsédés par leur corps et une alimentation saine.
Mais psychologiquement bien sûr, ce n'est pas la limite de nos aspirations, dans nos rêves nous sommes milliardaires, avec nos îles, nos avions, des top-modèles comme petites amies et amis, des présidents et des oligarques. Mais il s'agit de schémas de motivation créés par la culture, l'éducation, la propagande des médias, etc. Ce sont des programmes, pas des logiciels, des rêves, pas des besoins du corps. Egalement égoïstes, et peut-être plus, sont heureux les croyants, les vrais croyants, qui perçoivent toute souffrance comme une félicité, parce que sans doute plus tard il y aura le "paradis éternel" et cela n'a pas d'importance si ou non, ils sont HEUREUX MAINTENANT, malgré l'inconfort physique, le but est atteint, cette souffrance est comme un sport.
C'est la même chose avec le forex et les opérations boursières, peu d'entre nous deviendront un idiot, mais beaucoup ont acheté une option milliardaire et sont heureux ICI ET MAINTENANT, la prime est payée immédiatement parce que nous sommes certains que le marché peut être battu si une seule personne dans le monde GAGNE (pourquoi devrais-je ??), ce qui signifie qu'il y a ELDORADO ! Et même la mort ne le démentira pas, bonne chance dans la prochaine vie, au moins !))
C'est romantique et inspirant, mais généralement un homme a une famille, une femme, des enfants, des parents et l'obligation de subvenir à leurs besoins, hélas, la confiance dans la prochaine vie n'est pas acceptable, vous devez prendre quelque chose de celle-ci sur une base stable, ou renoncer à poursuivre la famille pour un rêve, ce qui à mon avis est un prix trop élevé.
C'est romantique et inspirant, mais un homme a généralement une famille, une femme, des enfants, des parents et le devoir de subvenir à leurs besoins, hélas, espérer une autre vie n'est pas acceptable, il faut prendre quelque chose à celle-ci sur une base stable, ou renoncer à la procréation pour un rêve, ce qui à mon avis est un prix trop élevé.