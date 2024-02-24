L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1922
Altai... mais je n'y suis pas allée au dernier moment, je n'en avais pas envie).
Au fait, vous connaissez les pros ?
Je peux partager le code pour l'analyse des modèles Catbust, uniquement pour les variables continues. Lire le code C++, le convertir en tableaux MQL et l'exécuter. Je ne peux pas dire qu'avec tous les paramètres possibles, il fonctionnera, je le faisais pour un format spécifique.
C'est quoi l'analyse syntaxique ? J'utilise Python pour tout.
Il sort dans ce format. Classificateur binaire
MQL
Partagez si vous le voulez bien
Peut-être en tirer quelque chose d'utile.
partager, si cela ne vous dérange pas
Peut-être en tirer quelque chose d'utile.
Réalisé que ce type de regroupement ne crée pas de règles,
Je ne connais pas l'algorithme de regroupement qui crée les règles.
Donc la question reste - comment sauvegarder en csv appartenant de chaîne de caractères à chaque classe ?
Bien que ce soit étrange, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement continuer le clustering avec les données déjà existantes et définir une nouvelle chaîne dans l'une des classes, ou pouvons-nous le faire ?
Bien sûr que vous pouvez, mais pas en µl ! !!
Mais j'ai trouvé un livre sur R.
Je l'ai lu, c'est un bon livre.
Et je ne comprends pas, comment puis-je regrouper les résultats dans une colonne spécifique ?
Je ne comprends pas ce que vous voulez))
Cette image comporte les mêmes prédicteurs que précédemment, mais la taille de l'échantillon est différente et, surtout, de nouveaux prédicteurs ont été ajoutés.
Et c'est ainsi qu'il faut l'interpréter : la propension au surentraînement ?
Je l'ai déjà dit, interprétez en fonction de l'utilisation directe de l'outil, et vous voulez planter des clous avec une fleur...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#:~:text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.-,%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%202D%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%203D.
Sélection des caractéristiques[code d'édition]
Une méthode desélection des caractéristiques tente de trouver un sous-ensemble des variables originales (appelées caractéristiques ou attributs). Il existe trois stratégies : une stratégie de filtrage(par exemple, l'accumulation de caractéristiques [en]), une stratégie d'enveloppement(par exemple, la recherche en fonction de la précision) et une stratégie d'intégration(sélection des caractéristiques à ajouter ou à supprimer au fur et à mesure de la construction du modèle, en fonction des erreurs de prédiction). Voir également les problèmes d'optimisation combinatoire.
Dans certains cas, l'analyse des données, comme larégression ou laclassification, peut être effectuée dans l'espace réduit avec plus de précision que dans l'espace original [3].
Projection d'éléments[edit|edit code]
La projection des caractéristiques convertit les données d'unespace de haute dimension en un espace de basse dimension. La transformation des données peut être linéaire, comme dans laméthode des composantes principales(PCM), mais il existe un certain nombre de techniques deréduction non linéaires [en] [4] [5]. Pour les données multidimensionnelles,une représentationtensorielle peut être utilisée pour réduire la dimensionnalité par unapprentissage polylinéaire des sous-espaces [en] [6].
C'est ce que nous avons fait hier.
Réduction de la dimensionnalité[code d'édition]
Pour les ensembles de données de haute dimension (c'est-à-dire avec plus de 10 dimensions), la réduction de la taille est généralement effectuée avant d'appliquer l'algorithme des k-voisins les plus proches(k-NN) afin d'éviter l'effet de lamalédiction de la dimensionnalité [16].
Avantages de la réduction de la dimensionnalité[modifier lecode].
J'ai décidé d'examiner les revirements significatifs du marché. Des demi-tours significatifs comme cible. Je pensais que ce serait le chaos, mais non...
renversementvert vers le haut
rouge renversement vers le bas
Le gris n'est pas une inversion.
C'est un peu plus visuel en 2D.
J'ai ajouté plus de données ; de toute façon j'ai 4 clusters pour l'achat et 4 pour la vente. Maintenant je devrais probablement choisir les clusters nécessaires et essayer de séparer un tour d'un autre par le qualificatif dans chacun d'eux
Imaginez la quantité de déchets que contiennent les données, il faut les séparer des informations nécessaires.
Vous ne pouvez pas faire cela avec le clustering.
Vous devez essayer quelque chose de plus sérieux, DBscan par exemple, ou peut-être une sélection manuelle, j'ai entendu parler d'une telle technologie quelque part...
J'ai ajouté plus de données ; de toute façon j'ai 4 clusters pour l'achat et 4 pour la vente. Maintenant je devrais probablement choisir les clusters nécessaires et essayer de séparer un tour d'un autre par le qualificatif dans chacun d'eux
Imaginez la quantité de déchets que contiennent les données, il faut les séparer des informations nécessaires.
Vous ne pouvez pas faire cela avec le clustering.
Nous devons essayer quelque chose de plus sérieux, DBscan par exemple, ou peut-être une sélection manuelle, j'ai entendu parler d'une telle technologie quelque part.
Existe-t-il un moyen de rechercher des attributs au sein d'un groupe particulier ?
Les clusters n'ont pas de caractéristiques, ils combinent des parties de caractéristiques par similarité, pour ainsi dire.
Ce sont les valeurs des caractéristiques dans le cluster qui sont intéressantes.