L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 442
N'importe qui peut vous montrer les données du testeur. Mettez-le en réel ou en démo.
Soit on n'étudie pas le comportement de la stratégie en temps réel, mais on effectue un test en continu sur une période de six mois à un an... Ou bien, n'attendez pas le temps réel pour voir comment la stratégie se comporte en temps réel, mais effectuez un test en continu pendant six mois à un an. En temps réel, il est trop long d'attendre pour évaluer les performances d'un EA.
Ce n'est pas une bonne journée aujourd'hui. .... Si TC a vraiment tort, elle le fait en grand. Une sorte de rémunération pour les retours supplémentaires. Mais je ne voudrais pas commencer par ce domaine particulier :-(
Soit, c'est la réponse, que le TS a cessé de fonctionner, faites-en un autre. MAIS pendant une semaine, je verrai quand même ...... Soit il s'agit d'un contretemps temporaire qui sera plus que rentable à l'avenir. L'important, c'est ce qui se passe ensuite, non ??? :-)
Vous avez écrit que vous négociez avec des limites, il s'agit probablement d'un channeler, alors que les channelers sont comme la vente d'options, comme une hausse stable pendant des semaines et puis bam ! et en quelques heures tout s'écroule.
Très bien, très bien, une erreur conduit à une perte, je fixe le niveau de stop loss à 40 pips. Les deux signaux décisifs sont surtout venus de la classe "je ne sais pas" et de l'erreur...... OK, on va trouver quelque chose.
J'ai une question concernant les conseillers experts. Quelle est la manière correcte de prendre des données à partir de la trame temporelle inférieure. Combien dans MT4 est-ce adéquat ????
Pourquoi avez-vous fait une sorte de commande en attente sur l'intelligence artificielle ?
Si c'est en attente, alors ce n'est pas un bot très intelligent))))
J'ai essayé de lire un livre sur l'apprentissage automatique, pas même pour le maîtriser, mais juste pour commencer à le lire - je n'ai pas pu, c'est très, très compliqué et je me rends compte qu'il faudrait probablement toute une vie pour étudier le sujet vraiment bien.
waw ! Une précision de 90%, c'est génial !
Avec les pauses, c'est n'importe quoi. Et vous considérez cela comme de l'IA ?
J'ai essayé de lire un livre sur l'apprentissage automatique, pas même pour le maîtriser, mais juste pour commencer à le lire - je n'ai pas pu, c'était très compliqué et je me rends compte qu'il faudrait probablement toute une vie pour étudier le sujet vraiment bien.