L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3252
Deux ennemis : le surentraînement et l'anticipation.
Le surentraînement a fait couler beaucoup d'encre : le modèle est trop "similaire" à la série originale. Tout le monde connaît ce problème, car le surentraînement est un résultat courant des tests.
Qu'est-ce que "l'anticipation" ?
Il s'agit évidemment d'utiliser dans la prise de décision des informations qui n'étaient pas connues à l'époque.
Selon moi, la principale raison de l'apparition fréquente du "looking ahead" est que, par sa nature même, la CT est un algorithme en ligne et que sa création est un algorithme hors ligne.
Paire plate, sentinelles
modèle trouvé en 15 secondes :) A partir de 2020, tout ce qui précède est OOS
optimisation légère des paramètres à partir de 2019
mise à jour
Le même schéma fonctionne également sur un autre personnage
C'est plus rapide que le MO.
Mais vous vous rendez compte vous-même que c'est un choix parmi les SBs)))) mais il dure beaucoup plus longtemps dans l'histoire, et nous pouvons supposer qu'il ne se terminera pas immédiatement. Mais ce n'est pas un fait. La tâche est bien sûr beaucoup plus difficile : il s'agit d'évaluer l'état de ces répétitions/bien, comme des modèles, oh, des pseudo-lois)))). Le modèle tel qu'il est, dans presque SB, est bien sûr déjà quelque chose, même pour le trouver, il faut faire un effort, mais pour la prévision, ce n'est rien. Malheureusement... ou je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça semble être))
Le début et la fin de la tendance sont intéressants.
Mais on se rend compte qu'il s'agit d'un choix parmi les SBs)))) mais beaucoup plus durable dans l'histoire, et on peut supposer qu'il ne s'arrêtera pas tout de suite. Mais ce n'est pas un fait. La tâche est bien sûr beaucoup plus difficile : il s'agit d'évaluer l'état de ces répétitions/bien, comme des modèles, oh, des pseudo-lois)))). Le modèle tel qu'il est, dans presque SB, est bien sûr déjà quelque chose, même pour le trouver, cela demande un effort, mais pour la prévision, ce n'est rien. Malheureusement... ou je ne sais pas, mais c'est comme ça))
Le début de l'émergence du modèle et la fin du modèle sont intéressants.
le modèle a été trouvé en 15 secondes environ.
La situation est comparable à celle de la physique moderne : voulez-vous rouler ou conduire ? Auparavant, les physiciens essayaient de comprendre le fonctionnement du monde, mais aujourd'hui, ils se contentent d'étirer des formules sur des données, d'inventer des entités virtuelles, personne ne comprend rien, tout est très compliqué.
Dans le domaine du traitement des données, c'est la même chose. Autrefois, on prenait un problème, on essayait de le comprendre, puis on écrivait un algorithme à la main, on optimisait les calculs. Pour simplifier la tâche, on négligeait certaines relations, on en réduisait d'autres à une forme linéaire. Lorsque la puissance et les données étaient suffisantes, la solution du problème était confiée à un optimiseur (en gros, comme dans MT tester), qui sélectionnait les coefficients d'un polynôme. Personne ne comprend comment le calcul est effectué, on ne peut avoir une confiance totale dans le résultat, mais cette approche permet de prendre en compte des relations non linéaires et non évidentes, et d'accélérer certains calculs scientifiques par des ordres de grandeur.
Lorsque la solution est évidente, il convient d'utiliser l'approche classique. Mais dans des conditions de grande incertitude, la MO n'est pas une panacée (c'est pourquoi ils ajoutent du bruit aux images dans les captchas).
Explication claire, merci.
Puisque la vitesse le permet, il est logique de s'intéresser à des TF plus petits. Si j'ai bien compris, la longueur du motif n'est que d'une dizaine de valeurs.
Nous l'examinerons un de ces jours.
Il faudrait aller dans l'autre sens pour modifier l'échelle.
J'irais dans l'autre sens en changeant l'échelle.