СанСаныч Фоменко #:

Deux ennemis : le surentraînement et l'anticipation.

Le surentraînement a fait couler beaucoup d'encre : le modèle est trop "similaire" à la série originale. Tout le monde connaît ce problème, car le surentraînement est un résultat courant des tests.

Qu'est-ce que "l'anticipation" ?

Il s'agit évidemment d'utiliser dans la prise de décision des informations qui n'étaient pas connues à l'époque.

Selon moi, la principale raison de l'apparition fréquente du "looking ahead" est que, par sa nature même, la CT est un algorithme en ligne et que sa création est un algorithme hors ligne.

Paire plate, sentinelles

modèle trouvé en 15 secondes :) A partir de 2020, tout ce qui précède est OOS

optimisation légère des paramètres à partir de 2019


mise à jour

Le même schéma fonctionne également sur un autre personnage


C'est plus rapide que MO
 
Mais vous vous rendez compte vous-même que c'est un choix parmi les SBs)))) mais il dure beaucoup plus longtemps dans l'histoire, et nous pouvons supposer qu'il ne se terminera pas immédiatement. Mais ce n'est pas un fait. La tâche est bien sûr beaucoup plus difficile : il s'agit d'évaluer l'état de ces répétitions/bien, comme des modèles, oh, des pseudo-lois)))). Le modèle tel qu'il est, dans presque SB, est bien sûr déjà quelque chose, même pour le trouver, il faut faire un effort, mais pour la prévision, ce n'est rien. Malheureusement... ou je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça semble être))

Le début et la fin de la tendance sont intéressants.

Valeriy Yastremskiy #:

SB + inefficacités
Pas de SB à prédire presque tous, avec des ajustements mineurs - marché totalement inefficace, 10 sur 10. Pas de SB à prédire, marché totalement efficace. Sert d'hypothèse nulle.
SB + inefficacités : nécessité de séparer le prévisible de l'imprévisible. Il peut y avoir des degrés d'inefficacité, par exemple le rapport entre le modèle et le bruit, en termes quantitatifs ou autres.

Il s'agit d'une classification approximative pour éviter toute confusion.
Bien sûr, vous devriez effectuer des tests statistiques si possible, mais vous êtes généralement paresseux.
 
Maxim Dmitrievsky #:

le modèle a été trouvé en 15 secondes environ.

Puisque la vitesse le permet, il est logique de s'intéresser à des TF plus petits. Si j'ai bien compris, la longueur du motif n'est que d'environ dix valeurs.
 
Rorschach #:

La situation est comparable à celle de la physique moderne : voulez-vous rouler ou conduire ? Auparavant, les physiciens essayaient de comprendre le fonctionnement du monde, mais aujourd'hui, ils se contentent d'étirer des formules sur des données, d'inventer des entités virtuelles, personne ne comprend rien, tout est très compliqué.

Dans le domaine du traitement des données, c'est la même chose. Autrefois, on prenait un problème, on essayait de le comprendre, puis on écrivait un algorithme à la main, on optimisait les calculs. Pour simplifier la tâche, on négligeait certaines relations, on en réduisait d'autres à une forme linéaire. Lorsque la puissance et les données étaient suffisantes, la solution du problème était confiée à un optimiseur (en gros, comme dans MT tester), qui sélectionnait les coefficients d'un polynôme. Personne ne comprend comment le calcul est effectué, on ne peut avoir une confiance totale dans le résultat, mais cette approche permet de prendre en compte des relations non linéaires et non évidentes, et d'accélérer certains calculs scientifiques par des ordres de grandeur.

Lorsque la solution est évidente, il convient d'utiliser l'approche classique. Mais dans des conditions de grande incertitude, la MO n'est pas une panacée (c'est pourquoi ils ajoutent du bruit aux images dans les captchas).

Explication claire, merci.

fxsaber #:
Puisque la vitesse le permet, il est logique de s'intéresser à des TF plus petits. Si j'ai bien compris, la longueur du motif n'est que d'une dizaine de valeurs.
Nous nous pencherons sur la question un de ces jours
 
Maxim Dmitrievsky #:
Nous l'examinerons un de ces jours.

Il faudrait aller dans l'autre sens pour modifier l'échelle.

Antimoshnik, dans son fil de discussion, continue à se casser la tête 😀😀😀😀 Allez sur le forum algotraders et niez la base même de la raison pour laquelle tout le monde est ici.

Je veux dire, quelle alternative est offerte en retour ? Alcotrading ? 😀
fxsaber #:

J'irais dans l'autre sens en changeant l'échelle.

L'autre jour signifie bientôt )
