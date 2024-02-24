L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1623

Farkhat Guzairov:

Y a-t-il un contrôleur de compte ?

Non, la négociation vient de commencer et elle n'a même pas encore démarré, car la fiabilité de la machine fulltilt est encore testée. En fait, en raison du fait que les contrats à terme se terminent aujourd'hui, donc pour la dernière semaine ou deux, la cotation fonctionne de manière purement technique et tout système commence à fonctionner, même de manière moyenne. Demain, nous passons à un nouveau futur. Au début de la citation, les choses vont toujours mal, nous allons y voir...
 
Mihail Marchukajtes:
Non, les échanges ne font que commencer et ils n'ont même pas encore commencé car la machine complète est en train d'être testée pour sa fiabilité. En fait, en raison du fait que les contrats à terme se terminent aujourd'hui, la dernière semaine ou les deux dernières semaines, la cotation fonctionne de manière purement technique et tout système commence à fonctionner, même si c'est le cas. Demain, nous passons à un nouveau futur. Au début de la citation, les choses vont toujours mal, nous allons y voir...

Je vois, je suis dans le test aussi, mais ça prend trop de temps ;))). Pas d'images de flèches pour le moment, il n'y a que celle-ci (profit en pips).


Bien sûr, cela peut être juste une coïncidence)).

 
Evgeny Dyuka:
Ce n'est pas comme ça...
Un modèle (un réseau neuronal) ne donne pas le bon résultat. Il peut apprendre quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je fais 20-25 modèles avec différentes entrées. Maintenant, j'ai 25 modèles qui émettent des signaux en même temps, et leurs opinions sont prises en compte avec un certain poids dans la prévision finale. Le calcul d'un modèle prend environ 0,5-0,7 seconde, soit un total de 15-20 secondes + vous devez encore préparer la date d'entrée pour 25 modèles, ce qui représente beaucoup de travail pour chaque minute ;)) La réponse peut être réduite à 1-3 secondes si j'utilise correctement le multithreading dans python, mais je ne l'ai pas encore fait.

J'entraîne les modèles séparément, en mode normal, c'est-à-dire que l'ensemble des données est collecté sur une période d'un an, puis l'entraînement se fait comme d'habitude.
J'entraîne les modèles séparément, en mode normal, c'est-à-dire que l'ensemble des données est collecté sur une période d'un an, puis l'entraînement se fait comme d'habitude.

Quel est l'objectif ?

 
Evgeny Dyuka:
Ce n'est pas comme ça...
Un modèle (un réseau neuronal) ne donne pas le bon résultat. Il peut apprendre quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je fais 20-25 modèles avec différentes entrées. Maintenant, j'ai 25 modèles qui émettent des signaux en même temps, et leurs opinions sont prises en compte avec un certain poids dans la prévision finale. Le calcul d'un modèle prend environ 0,5-0,7 seconde, soit un total de 15-20 secondes + vous devez encore préparer la date d'entrée pour 25 modèles, ce qui représente beaucoup de travail pour chaque minute ;)) La réponse peut être réduite à 1-3 secondes si j'utilise correctement le multithreading dans python, mais je ne l'ai pas encore fait.
J'entraîne les modèles séparément, en mode normal, c'est-à-dire que l'ensemble des données est collecté sur une période d'un an, puis l'entraînement se fait comme d'habitude.
On a l'impression de former un modèle chaque minute. Il faut généralement un millième de seconde pour obtenir le résultat d'un modèle entraîné.
 
elibrarius:
On a l'impression de former un modèle chaque minute. Il faut généralement un millième de seconde à un modèle entraîné pour produire un résultat.
Il existe différents modèles et différents matériels. Des milliers de secondes ?
 
Evgeny Dyuka:
Les forêts et les boosts sont très rapides. Les réseaux neuronaux sont un peu plus lents.
 
mytarmailS:

Quel est l'objectif ?

pas de cible, tous égaux
 
Evgeny Dyuka:
pas de cible, tous égaux

Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'est-ce que Y ?

 
Evgeny Dyuka:
Ce n'est pas comme ça...
Un seul modèle (un réseau neuronal) ne vous donne pas les résultats dont vous avez besoin. Cela peut permettre d'apprendre quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je fais 20-25 modèles avec différentes entrées. Maintenant, j'ai 25 modèles qui émettent des signaux en même temps, et leurs opinions sont prises en compte avec un certain poids dans la prévision finale. Le calcul d'un modèle prend environ 0,5-0,7 seconde, soit un total de 15-20 secondes + vous devez encore préparer la date d'entrée pour 25 modèles, ce qui représente beaucoup de travail pour chaque minute ;)) La réponse peut être réduite à 1-3 secondes si j'utilise correctement le multithreading dans python, mais je ne l'ai pas encore fait.
J'entraîne les modèles séparément, en mode normal, c'est-à-dire que l'ensemble des données est collecté sur une période d'un an, puis l'entraînement se fait comme d'habitude.

Hmm, "0.5-0.7 secondes de calcul" est un peu beaucoup pour MLP, peut-être que vous enseignez et ensuite calculez, sur de petits ensembles de données avec une fenêtre glissante ?

Prenons les choses dans l'ordre :

1. Quelles sont les données brutes (ticker(s), période) ?

2 Quelle est la taille de l'ensemble de données de formation (1k, 10k, 100k...) ?

3 Quel type de caractéristiques

4 Quels sont les objectifs

5 Quel type de grille


assez pour commencer...

 
Kesha Rutov:

Hmm, "0.5-0.7 secondes de calcul" est un peu beaucoup pour MLP, peut-être que vous enseignez et ensuite calculez, sur de petits ensembles de données avec une fenêtre glissante ?

Allons-y dans l'ordre :

1 Quelles sont les données brutes (ticker(s), période) ?

2 Quelle est la taille de l'ensemble de données de formation (1k, 10k, 100k...) ?

3 Quel type de caractéristiques

4 Quels sont les objectifs

5 Quel type de grille


est suffisant pour commencer...

Et vous devriez également faire briller la lampe dans vos yeux ;))

