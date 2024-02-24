L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3255

Maxim Dmitrievsky #:

il faut encore les passer toutes en revue et choisir les meilleures pour les vérifier avec les nouvelles données.

matrice de corrélation entre les lignes de caractères donnés, puis sélection des lignes les plus corrélées


Vous construisez une matrice de corrélation (large) de traits et sélectionnez ensuite les lignes les plus corrélées. S'agit-il de modèles ?

mytarmailS #:
matrice de corrélation entre les lignes des caractéristiques données, puis les lignes les plus corrélées sont sélectionnées.


Une matrice de corrélation (large) des caractéristiques est construite, puis les lignes corrélées sont sélectionnées en fonction de cette matrice. S'agit-il de motifs similaires?

En quelque sorte

 

(à propos, ou ici aussi il y a une auto-glorification générale des résultats théoriques :-)))

tout le monde sait que dans la plupart des cas, la formation et les tests sont menés pratiquement pour BO, mais vous essayez de les utiliser sur Forex ? et les règles commerciales d'introduction sont initialement mélangées et confuses. L'une de ces satanées nuances

 
Maxim Kuznetsov #:

(non) d'ailleurs, ou bien il y a à nouveau une autoglorification générale des résultats théoriques :-)

tout le monde sait que dans la plupart des cas, la formation et les tests sont menés pratiquement pour BO, mais vous essayez de les utiliser sur Forex ? et les règles commerciales d'introduction sont initialement mélangées et confuses. L'une de ces satanées nuances

BO, c'est quoi ? Ce que vous utilisez souvent et abrégez - les autres ne l'utilisent pas et n'ont aucune idée de ce que vous voulez dire. Les auteurs normaux écrivent en entier la première fois et montrent l'abréviation, puis les abréviations suivent.

 
Maxim Dmitrievsky #:

en quelque sorte

Pour ma part, je ne vois aucune raison de convertir les données en une matrice Cor.


Voici une comparaison de ce que l'algorithme verra lorsqu'il cherchera des motifs dans des lignes régulières avec des caractéristiques et dans une matrice Cor avec des caractéristiques.

Je ne vois aucun avantage...

#  признаки
set.seed(1)
x <- sample(1:5,1000,replace = T)
X <- embed(x,5)[,5:1]

#  кореляционная матрица
corX <- cor(t(X))

#  снижение размерности для визуализации
um_corX <- umap::umap(corX)$layout
um_X <- umap::umap(X)$layout

#  кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек
db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster
db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster

par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2))
plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2)
plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2)


J'ai changé les données en quelque chose de similaire à une série temporelle, le résultat est le même.


 
Maxim Dmitrievsky #:

en quelque sorte

Il suffit donc de chercher des modèles dans un ensemble de données ordinaire avec des signes, sans matrice cor., le résultat sera le même, c'est presque garanti.


P.S. Et pourquoi ai-je passé autant de temps sur ce sujet... J'aurais pu le regarder sur YouTube...

mytarmailS #:

Il suffit donc de rechercher des modèles dans un ensemble de données ordinaire avec des caractéristiques, sans matrice de corrélation, pour obtenir le même résultat, presque garanti.


P.S. Et pourquoi ai-je passé autant de temps sur ce sujet... J'aurais pu le regarder sur YouTube...

Oh, c'est tout.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Oh, tout le monde

sont d'accord

mytarmailS #:

accepter

aller voir YouTube ))

 
Forester #:

BO est quoi ?

J'avais l'impression que sur le site, il s'agissait d'une abréviation bien établie : BO - options binaires. Courbes/pentes/dérivées, mais il s'agit de comptes à rebours discrets et des + - qu'ils contiennent. Certaines des règles commerciales d'introduction proviennent des options. Et certaines d'entre elles ne le sont pas, ce qui donne un persil qui ne fonctionne ni ici ni là.

Pour répondre à mon homonyme : je suis tout à fait favorable à la MO et à tout mouvement. Mais simplement s'il n'y a pas de résultat pendant très longtemps, il faut chercher - peut-être que quelque chose n'est pas initialement posé de la bonne manière. Je n'ai jamais vu une démo "réalisée à l'aide de l'apprentissage automatique" dans un sujet. Une recherche méthodique implique également une critique (questions/commentaires) de la base.

