L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3255
il faut encore les passer toutes en revue et choisir les meilleures pour les vérifier avec les nouvelles données.#32456
Vous construisez une matrice de corrélation (large) de traits et sélectionnez ensuite les lignes les plus corrélées. S'agit-il de modèles ?
En quelque sorte
(à propos, ou ici aussi il y a une auto-glorification générale des résultats théoriques :-)))
tout le monde sait que dans la plupart des cas, la formation et les tests sont menés pratiquement pour BO, mais vous essayez de les utiliser sur Forex ? et les règles commerciales d'introduction sont initialement mélangées et confuses. L'une de ces satanées nuances
BO, c'est quoi ? Ce que vous utilisez souvent et abrégez - les autres ne l'utilisent pas et n'ont aucune idée de ce que vous voulez dire. Les auteurs normaux écrivent en entier la première fois et montrent l'abréviation, puis les abréviations suivent.
Pour ma part, je ne vois aucune raison de convertir les données en une matrice Cor.
Voici une comparaison de ce que l'algorithme verra lorsqu'il cherchera des motifs dans des lignes régulières avec des caractéristiques et dans une matrice Cor avec des caractéristiques.
Je ne vois aucun avantage...
J'ai changé les données en quelque chose de similaire à une série temporelle, le résultat est le même.
Il suffit donc de chercher des modèles dans un ensemble de données ordinaire avec des signes, sans matrice cor., le résultat sera le même, c'est presque garanti.
P.S. Et pourquoi ai-je passé autant de temps sur ce sujet... J'aurais pu le regarder sur YouTube...
BO est quoi ?
J'avais l'impression que sur le site, il s'agissait d'une abréviation bien établie : BO - options binaires. Courbes/pentes/dérivées, mais il s'agit de comptes à rebours discrets et des + - qu'ils contiennent. Certaines des règles commerciales d'introduction proviennent des options. Et certaines d'entre elles ne le sont pas, ce qui donne un persil qui ne fonctionne ni ici ni là.
Pour répondre à mon homonyme : je suis tout à fait favorable à la MO et à tout mouvement. Mais simplement s'il n'y a pas de résultat pendant très longtemps, il faut chercher - peut-être que quelque chose n'est pas initialement posé de la bonne manière. Je n'ai jamais vu une démo "réalisée à l'aide de l'apprentissage automatique" dans un sujet. Une recherche méthodique implique également une critique (questions/commentaires) de la base.