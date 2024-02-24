L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3245
Existe-t-il un test de comparaison permettant d'affirmer cela ?
ou l'habituel.
Pas pour vous.
c'est donc l'habitude).
donc l' habituel).
Le jour de la marmotte.
C'est certain.
Grâce aux bardes et aux gpts, j'ai essayé d'accélérer mon code en Python, qui n'est pas disponible sur Internet, c'est-à-dire sans peeking. Il y a 20-30 lignes. Aucune n'a fonctionné, d'ailleurs aucun des codes proposés ne fonctionne du tout. J'ai beau essayer, je n'obtiens aucun résultat. Ce qui laisse à penser que ces stagiaires ne savent pas extrapoler.
Utilisez bing, s'il ne peut pas le faire, personne ne peut le faire.
Je me suis lancé dans une recherche rapide de modèles.
Je n'ai pas encore réussi à battre les résultats du MoD.
Règles associatives ?)
Corrélation ) vous pouvez créer des séquences composées des valeurs de différentes caractéristiques et rechercher des similitudes dans les histoires.
Dans la lignée des modèles en bois d'ensemble....
Si nous ne pouvons pas prendre la qualité, prenons la quantité....
Chaque arbre pris séparément prédit très mal, mais s'il y a un ensemble de 100-1000 arbres, nous obtenons des prévisions plus ou moins bonnes grâce à la suppression du bruit(ici nous avons des informations détaillées à ce sujet, et ici).
Si nous faisons une analogie avec le commerce - si nous ne pouvons pas prendre la qualité (faire un bon TS / un arbre), nous pouvons essayer de prendre la quantité par un ensemble de TS / un ensemble d'arbres.
Et il n'est pas nécessaire que chaque CT gagne beaucoup et bien, l'essentiel est qu'il gagne exactement.
Il s'agit donc de trouver un ensemble de CT.
J'ai développé un certain générateur automatique de systèmes de trading, et il s'est avéré qu'avec une idée et un outil, vous pouvez obtenir environ 10 à 20 TC faiblement liés / non corrélés.
Uneidée est, par exemple, un indicateur que vous avez développé et sur lequel vous construisez des règles de trading (TS).
Les TS elles-mêmes sont assez simples, ce qui laisse espérer qu'elles ne sont pas le résultat d'un surentraînement, mais l'avenir nous le dira....
Pour l'instant, un robot pour l'euro repose sur une idée, 15 TS, si les TS fonctionnent sur les nouvelles données, l'ensemble des TS devrait donner un profit stable, mais les TS devraient être au moins de 100 pièces.
Trader 15 CTs sur le Jew semble assez effrayant).
et jusqu'à présent en plus, mais ce n'est que le premier jour de test, il y a eu beaucoup de bugs...
Je n'ai rien raconté de super naturel, et il n'y a rien de nouveau ici, mais quand même je trouve ça intéressant....
Je n'ai pas encore réussi à battre les résultats du MoD.
Vous pouvez également miner comme ceci, j'ai miné ceci sur l'horloge aujourd'hui. J'exploite depuis 2020, tout ce qui est antérieur à cette date est oos.