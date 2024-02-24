L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3220

mytarmailS #:
Vous n'avez pas besoin d'approximations ou d'histogrammes.... Vous n'avez pas besoin de tout cela non plus.

Voici un exemple de simulation de série cointégrée.
h ttps://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

Vous confirmez mes pensées avec un exemple concret : si nous connaissons les régularités sous forme de formules et de code correspondant, de plus, nous savons ce que nous allons négocier, nous pouvons faire de la simulation - c'est une approche professionnelle normale. Et tout ce qui dépasse ce schéma relève de l'alchimie habituelle.

La branche parle de ticks, dont les caractéristiques statistiques ne sont pas intéressantes. Il y a ensuite une conversation au niveau des alchimistes - quelque chose, quelque chose, quelque chose..... Pour ces personnes, il est suggéré de commencer par un histogramme comme première étape d'une approche professionnelle sur la voie de la simulation.

fxsaber #:

CSV : time bid ask.

Quelle est la durée d'une série ?

J'ai pris autant de ticks D'2023.03.01', de MQ demo EURUSD, cela s'est avéré être environ 10mln.

Et la sortie est une série sans timestamps, que puis-je faire à ce sujet ? Je peux faire un lien vers les anciens, je peux m'en passer.

Même en générant des offres et des demandes (leurs incréments), les sommes cumulées sont très différentes, en raison de l'échantillonnage aléatoire.

Cela ne fonctionne pas ensemble, c'est-à-dire que vous devez générer l'un ou l'autre.

et je peux aussi chercher des modèles dans les ticks pour essayer d'expliquer ce qui est négocié
 
Maxim Dmitrievsky #:

Quelle doit être la longueur de la rangée ?

La source est inférieure à 7 millions de ticks. Comme source.

J'ai pris autant de ticks D'2023.03.01', avec MQ demo EURUSD, j'ai obtenu environ 10mn de ticks.

Pourquoi MQ-demo ?

Et la sortie est une série sans timestamps, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un lien vers les anciens, je peux m'en passer.

Vous ne pouvez pas le faire sans horodatage. Les modèles dépendent de l'heure de la journée. Le même roulement, par exemple.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Même en générant des offres et des demandes (leurs incréments), les sommes cumulées sont très différentes, en raison de l'échantillonnage aléatoire.

Cela ne fonctionne pas ensemble, c'est-à-dire que vous devez générer l'un ou l'autre.

Vous pouvez générer la moyenne.

L'algorithme de randomisation est le suivant:

  1. Un historique de tics réels est pris.
  2. Une séquence d'incréments du prix moyen ((bid+ask)/2) est créée à partir de cet historique.
  3. Dans cette séquence, chaque terme est multiplié aléatoirement par +1 ou -1.
  4. Un nouvel historique est collecté à partir de la séquence d'incréments obtenue, où le temps et l'écart coïncident avec le point 1.
  5. Le nouvel historique est écrit dans un symbole personnalisé.

Les horodatages et les écarts coïncideront alors.

 
Maxim Dmitrievsky chercher des modèles dans les ticks pour essayer d'expliquer ce qui est négocié.

Ce serait très instructif.

 
Maxim Dmitrievsky #:
J'essaierai ce soir.

La seule chose, c'est que nous devons faire quelque chose pour éviter cela.

si on prend un gros ZigZag, le même flat scalper ne fusionne pas (voire y gagne quelque chose). Mais c'est pour la raison que les tracés plats sont contournés par le générateur de hasard.

En d'autres termes, le générateur peut être si simple qu'il laissera certains morceaux presque inchangés. En même temps, on ne peut pas le voir du tout avec un œil non armé (et même un œil armé doit faire des efforts).
fxsaber #:

Vous pouvez générer une moyenne.

Les horodatages et les écarts coïncideront alors.

fxsaber #:

La seule chose, c'est que nous devons faire quelque chose pour l'éviter.

Par exemple, le générateur peut être tellement fou qu'il laissera certaines pièces presque inchangées. En même temps, l'œil nu (et même l'œil armé s'il le faut) ne peut pas le voir du tout.

Je pense qu'ici cela dépendra du nombre de gaussiennes, ce fichier est généré en 15 morceaux.

plus l'échantillonnage de la distribution résultante est aléatoire, c'est à dire qu'il tire chaque nouvel échantillon au hasard de la distribution entière.
