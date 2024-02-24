L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3222
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je peux télécharger d'autres générations plus tard, si nécessaire, avec des paramètres différents.
J'ai publié les scripts, de sorte que vous n'avez pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour essayer de nouvelles données.
Quoi qu'il en soit, cela n'a pas fonctionné ici.
J'ai publié les scripts, vous n'avez donc pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour essayer de nouvelles données.
Dans ce cas, votre graphique n'est pas aléatoire.
Il y a la moitié d'un article de blog sur le sujet.
L'écran montre qu'il y a 10 à 20 fois plus de transactions (près de 20 000). Certains paramètres de génération sont manifestement un graal. Apparemment, vous faites beaucoup fluctuer le prix Avg.
C'est très probablement le cas, sinon il n'y aurait pas besoin d'ajouter un six. Il n'est allé nulle part dans ses générations.
Il y a deux générations dans la capture d'écran. Balles courbes aléatoires. Elles sont inutiles jusqu'à présent.
C'est probablement le cas, sinon il ne serait pas nécessaire d'ajouter un six cylindres. Elle n'est allée nulle part dans ses générations.
Il y a deux générations à l'écran. Des balles courbes aléatoires. Elles ne servent à rien pour l'instant.
J'ai aussi remarqué qu'après la génération, l'écart est beaucoup plus grand.
Je vérifierai plus tard, c'est peut-être une erreur.
La seule chose, c'est que nous devons faire quelque chose pour éviter cela.
Voici ce cas.
A gauche, il y a relativement peu de vcrops de l'original, à droite il y en a plus.
A gauche.
A droite.
Les graphiques ne permettent pas de s'en rendre compte visuellement. En gros, la seule raison pour laquelle je comprends, c'est que je comprends le principe du générateur.
Il y a relativement peu de vcrops de l'original à gauche, et plus à droite.
J'ai essayé de prendre le meilleur ensemble sur une telle pseudo-génération et de l'exécuter sur l'original. J'ai obtenu une ligne droite avec un bénéfice plus important.
En général, ce n'est pas clair.
il génère des déchets par rapport à l'original, il n'y a pas d'erreurs dans le code, je pense
C'est pourquoi l'écart est plus important, il faut multiplier la valeur générée par 0,3. Je ne sais pas pourquoi :) Peut-être qu'à cause des rares émissions de l'original, les poids sont décalés.
CSV : time bid ask.