L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3223
Il me semble que les millisecondes ne sont pas restaurées correctement. J'ai comparé le CSV avec l'historique des tics dans le terminal.
Je ne comprends pas.
Dans le fichier CSV déployé à partir du fichier BIN, la valeur en millisecondes du premier champ (temps) ne correspond pas à l'original (terminal).
Ici.
C'est le cas ici.
Le fichier source a été généré ici.
génère des déchets par rapport à l'original.
J'ai essayé plusieurs algorithmes. Pour en illustrer quelques-uns.
ZZ est construit par Avg-price avec la condition de fixer le genou minimum.
L'idée est de parcourir le tableau des ticks et d'assigner aléatoirement le signe des incréments à l'endroit où se trouvent les indices trouvés.
Vous obtenez une conservation complète des horodatages, des valeurs absolues des incréments (prix moyen) et des écarts.
Résultats.
J'ai essayé plusieurs algorithmes. Pour en illustrer quelques-uns.
Il y a aussi une variante via la NS générative pour les séquences, mais je crains qu'elle ne soit trop longue
Il y a aussi une option amusante pour alimenter les incréments avec certains paramètres du TS, par exemple, le profit ou la direction des transactions, comme je l'ai fait dans l'article. Cela a fonctionné pour moi sur de nouvelles données.
J'ai modélisé approximativement la distribution des incréments de vos tics. Les bleus sont originaux, les oranges sont générés.
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
De quoi s'agit-il ?
S'il s'agit d'un incrément, est-il possible de recharger le montant cumulé ?
S'il s'agit d'un incrément, est-il possible de reconstituer la somme cumulée ?
C'est la première ligne qui est en désordre, supprimez-la, l'en-tête a été laissé par le dataframe.
Il y a aussi des valeurs négatives, j'ai oublié de les corriger.
Il y a aussi des valeurs négatives, j'ai oublié de les corriger.
J'ai ajouté un 1.
Résultat.