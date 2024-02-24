L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3224
Ajout d'une unité.
Résultat.
Les incréments ne sont donc pas indépendants, nous devons les modéliser par des chaînes de séquences.
Il y a maintenant une certaine corrélation dans les chaînes, de 100 ticks de long.
Je peux le faire pour une autre profondeur, si elle coïncide avec la durée de vie moyenne des positions TC, cela devrait fonctionner, par idée.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
Forum sur la négociation, les systèmes de négociation automatisés et les tests de stratégies de négociation
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et algo-trading
fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM
CSV : time bid ask.
Il y a une erreur à cet endroit : ce devrait être time_msc. Mais cela n'a aucun effet sur les résultats après le message.
.
Vous pouvez essayer de faire 3 distributions (seulement pour le bid, avec le ask vous avez besoin de plus).
Prenez les ticks pour 1 heure de chaque jour, construisez la distribution des longueurs des pièces résultantes, c'est la 1ère distribution. Collez tous les morceaux en 1, cherchez la distribution des séries dans une direction dans une rangée, c'est la 2ème distribution. On obtient les incréments, on cherche leur distribution d'amplitudes. Et ainsi de suite pour chaque heure. Ensuite, nous devons créer un PRNG pour chaque distribution.
Qu'est-ce que vous faites ? Vous entraînez-vous sur des ticks ou sur des ticks mixtes ?
0,07000 est l'équilibre pour 6 millions de transactions ? A 1,16 e-8 par transaction ?
.
Eh bien, il sera difficile d'entrer dans la graalité de cette façon, je suppose.
Que faites-vous ?
La figure montre une partie de l'optimisation réalisée à l'aide de la méthodologie décrite danscet article. Elle a été obtenue comme suit.
L'image ci-dessus montre le résultat final. Il m'a semblé que c'était l'occasion d'affirmer que le TS est rentable. En d'autres termes, le critère permettant de différencier les OOS des OOS a été soi-disant trouvé !
