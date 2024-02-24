L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3221
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
Les horodatages ne sont pas les mêmes que ceux de l'original. La démonstration MQ n'est pas intéressante.
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw
S'il s'agit d'une augmentation, dans quelles unités ?
J'ai ajouté un nombre positif à toute la série (+6,0) pour qu'elle soit supérieure à zéro. Il semble que les symboles personnalisés ne digèrent pas les valeurs négatives.
Je ne sais pas comment il se fait que les séries aléatoires présentent souvent des structures ordonnées comme les cinq ondelettes, avec des cinq ondelettes imbriquées à l'intérieur, comme sur l'écran ci-dessus.
Vous avez dû voir ces structures sur les téléviseurs soviétiques sans antenne.
Non, seulement sur la moquette
Ce chiffre a déjà été converti en prix
Ajout de l'écart réel.
Résultat de l'optimisation.
Comparer avec l'original. En général, cela n'a pas fonctionné ici.
ZЫ Il est intéressant de noter que le graphique d'optimisation est proche de la période H2 présentée ci-dessus.