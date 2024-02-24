L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3122
A priori, la deuxième version n'est pas radicalement différente de la première. Il y a du mieux et du moins bien. Il convient d'étudier la question plus en détail.
exemple de résultat de la deuxième variante
Secouez complètement mon point d'assemblage. Nous pouvons filtrer, approximer, extrapoler. Y a-t-il d'autres options ?
Lien vers des signaux externes). C'est compliqué bien sûr, mais la seule série de prix est trop peu informative à mes yeux de non-professionnel))))
J'ai aimé cela de Simons, après 2010 bien sûr.
Vue d'ensemble de la section : Brown et Mercer ont réalisé la nécessité de modéliser des aspects réalistes du commerce, tels que la négociation du marché et les coûts du commerce.
Nyah)))))
L'affaissement de l'oos dure depuis combien de temps ? J'ai eu entre un an et un an et demi.
Il y a beaucoup de variations, certaines oui, d'autres non. Je fais cracher beaucoup de modèles.
Vous n'avez qu'un seul modèle ?
Je ne peux pas me débarrasser de ces longs drawdowns. Et trader avec eux sera triste pendant un an et demi. J'ai peur de ne pas avoir la patience pour plus d'un mois et de fermer mon compte.
Il serait bon de comprendre en quoi cette pièce diffère des autres.
Liens vers des signaux externes))))))) C'est bien sûr compliqué, mais un certain nombre de prix sont trop peu informatifs à mon avis non professionnel)))))
Qu'il est fastidieux de regarder tout cela : recherche, énigmes et recherches du système....
La logique de cotation du marché n'aurait pas pu être plus compliquée en 1970.
Qu'est-ce que les réseaux neuronaux viennent faire là-dedans, si la cotation était lancée à l'époque à partir des genoux, du papier écrit au crayon et compté sur les comptes ?
Qu'importe si cela fait 50 ans.
L'algorithme n'a pas changé, je le dis tel quel, à 100%, vérifié !
Bon, en 1970 un homme ne pouvait pas inventer quelque chose qu'un humain ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas !