Quoi qu'il en soit. J'ai dit ce que j'avais à dire, si c'est utile à quelqu'un, j'en suis heureux.
mytarmailS #:
Je vais maintenant trouver des modèles non corrélés dans la matrice et voir comment les deux stratégies interagissent.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Qu'y a-t-il à vérifier, c'est mathématiquement évident...

S'il y a une tendance générale à la hausse (gain de TC) dans les lignes bruitées, alors quand on ajoute les bruits, ils se suppriment l'un l'autre, seule la tendance subsiste.

A condition que le bruit ne soit pas corrélé dans la série.

 
Renat Fatkhullin #:

Renat, parlez-moi de ce concours.

Je suis intéressé par les règles/conditions de l'entraînement du modèle.


1) Existe-t-il des règles - comment, sur quelles données, pendant quelle période le modèle doit-il être formé ?

2) Existe-t-il des restrictions concernant les modèles ? Par exemple, puis-je utiliser autre chose que des réseaux neuronaux ?

3) Ou bien je dois simplement fournir le fichier onnx, et le modèle qu'il contient et les données qu'il contient n'ont pas d'importance.

 
fxsaber #:

Jusqu'à présent, je ne vois pas d'obstacle technique au comptage d'une matrice million par million sur une simple machine domestique.

Dans MQL5, les éléments d'une telle matrice sont calculés en ~55 heures sur ma vieille machine. La consommation de mémoire est minimale.

La longueur des lignes est de 100.
fxsaber #:

Dans MQL5, les éléments d'une telle matrice sont calculés en ~55 heures sur ma vieille machine. La consommation de mémoire est minimale.

La longueur des lignes est de 100.

S'agit-il d'une matrice pleine, et non d'un tamis, sur les ticks ?

 
Maxim Dmitrievsky #:

S'agit-il d'un cisaillement complet, sans cisaillement, sur les tiques ?

C'est complet. Les tiques n'ont rien à voir avec cela, c'est juste une double matrice.

fxsaber #:

Mettez-le de côté pour l'instant, les résultats ne sont pas meilleurs que ceux du MO, bien que le MO soit également nul en termes de fluidité de l'équilibre.

5 minutes, demi-entraînement.


 
Maxim Dmitrievsky #:

5 minutes

Quelle est la longueur de la ficelle ? Combien de temps a duré le calcul ?
fxsaber #:
C'est le ministère de la Défense.

1...325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271...3399
