Quoi qu'il en soit. J'ai présenté mon point de vue, si cela a été utile à quelqu'un, j'en suis heureux.
Je vais maintenant trouver des modèles non corrélés dans la matrice et voir comment les deux stratégies interagissent.
Qu'y a-t-il à vérifier, c'est mathématiquement évident...
S'il y a une tendance générale à la hausse (gain de TC) dans les lignes bruitées, alors quand on ajoute les bruits, ils se suppriment l'un l'autre, seule la tendance subsiste.
A condition que le bruit ne soit pas corrélé dans la série.
Renat, parlez-moi de ce concours.
Je suis intéressé par les règles/conditions de l'entraînement du modèle.
1) Existe-t-il des règles - comment, sur quelles données, pendant quelle période le modèle doit-il être formé ?
2) Existe-t-il des restrictions concernant les modèles ? Par exemple, puis-je utiliser autre chose que des réseaux neuronaux ?
3) Ou bien je dois simplement fournir le fichier onnx, et le modèle qu'il contient et les données qu'il contient n'ont pas d'importance.
Jusqu'à présent, je ne vois pas d'obstacle technique au comptage d'une matrice million par million sur une simple machine domestique.
Dans MQL5, les éléments d'une telle matrice sont calculés en ~55 heures sur ma vieille machine. La consommation de mémoire est minimale.La longueur des lignes est de 100.
S'agit-il d'une matrice pleine, et non d'un tamis, sur les ticks ?
C'est complet. Les tiques n'ont rien à voir avec cela, c'est juste une double matrice.
Mettez-le de côté pour l'instant, les résultats ne sont pas meilleurs que ceux du MO, bien que le MO soit également nul en termes de fluidité de l'équilibre.
5 minutes, demi-entraînement.
5 minutes
La longueur de la ficelle ? Combien de temps a-t-il fallu pour la calculer ?
C'est le ministère de la Défense.