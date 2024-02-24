L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3129
Vous pouvez mesurer chaque individu de cette manière. Il n'y a pas de limite à votre imagination. Il ne s'agit que de matstat et de MO, donc vous obtenez ce que vous obtenez.
Je pense que ce n'est pas à vous de me donner des conseils.
Il y a un tel parcnk sur youtube, quand d'abord ils demandent à un passant comment aller au McDonald's, et ensuite leur demandent de ne pas leur dire ce qu'il faut faire.
C'est justement le problème : vous parlez de choses que tout le monde connaît et prescrit depuis longtemps. Je dis pourquoi ce n'est pas optimal et pourquoi cela ne fonctionne pas, mais vous ne l'entendez pas ou ne le comprenez pas.
Fonctionne et est optimal, le théorème est prouvé, ce qui a déjà été mentionné. + d'articles.
Et vous n'avez pas besoin d'indiquer - vous pouvez simplement avoir un dialogue sensé, et argumenter votre position.
J'ai écrit que ces méthodes sont basées sur l'utilisation d'un modèle, de sorte que toutes les mesures sont pertinentes pour le modèle, et non pour un prédicteur unique - c'est là l'inconvénient.
Si vous avez des résultats montrant l'efficacité de la méthode proposée, n'hésitez pas à m'en faire part - ce serait intéressant et constructif pour la discussion.
Je vous recommande vivement de reconsidérer l'approche même de la construction des caractéristiques. Les transformations fonctionnelles ne fonctionnent pas ici, le marché n' est PAS une série temporelle !
Voici le point d'entrée M1.
Voici la raison de l'entrée et le prix d'entrée H1.
=========================================
Et tout ce que vos signes font, c'est de chercher des motifs/courbes dans les 5-10 dernières bougies.
C'est beaucoup plus compliqué que cela.
Qu'est-ce que l'évaluation d'un prédicteur unique ?S'il y a un prédicteur, il a une fonction et une fonction cible ? )
La logique fractale habituelle.
Pouvez-vous me montrer quelque chose comme ça ?
Si c'est si courant.
Comment savez-vous ce que font les autres ? C'est un peu de la vantardise. J'ai des signes qui prennent en compte les mouvements des trois derniers mois.