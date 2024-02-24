L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3121
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Non, bien sûr, je souhaite que la communication se fasse sur un ton plus aimable.
En plus de la moyenne de la rangée, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas régulières, mais c'est un autre sujet.
Vous n'avez pas pensé au fait que j'essaie d'aider.
P.Z..
Aux perdus et aux nécessiteux ?
J'écris, vous êtes perdu, et puis comme vous voulez.
Un étranger m'a envoyé une capture d'écran aujourd'hui :
Quelqu'un sait-il comment les techniques du bot dans l'onglet bot modifient le lien sur la page d'accueil ? ) Apparemment, il s'agit d'une sorte de vulnérabilité.
Apparemment, il ne s'agit pas d'une décompilation, car la fonction de commentaire affiche mes informations, mais le lien a été remplacé par un autre. Et nous sommes en 2020.
ss le bot est libre et distribué gratuitement, il n'est pas lié au marché.
Comme le bot est gratuit et distribué librement, il n'est pas lié au marché.
bien compilé bot, hi )
bien compilé bot, hello )
Bonjour)))
Donc, vous avez compilé le code, mais le copyright brille ?
Ou est-ce qu'il y a eu un exe et à un moment donné le copyright de gauche est devenu visible ?
bonjour))
Vous avez donc compilé le code, mais les droits d'auteur ne sont pas respectés ?
Ou bien y avait-il un fichier exe et, à partir d'un certain moment, le copyright gauche a commencé à apparaître ?
À l'origine, c'était mon copyright. Je ne connaissais même pas mon adresse email, j'ai donc pu le mettre accidentellement :)
A l'origine, c'était mon copyright. Je ne connaissais même pas l'imaille, j'ai donc pu la mettre accidentellement :)
A l'origine, c'était mon copyright. Je ne connaissais même pas l'imaille, j'ai donc pu la mettre accidentellement :)
Il existe des programmes qui recherchent du texte dans les fichiers exe, qui peut être remplacé par un autre texte de la même longueur. Ils étaient utilisés pour russifier les programmes.
bien compilé bot, hello )
Si vous avez de la chance, c'est généralement au début. Vous ouvrez l'exe avec le bloc-notes et cherchez le savon, et vous le changez sans déplacer le texte plus loin.
Le problème n'est pas le thermos (physique de 7e année), mais les idées fausses.
Qu'avez-vous d'autre dans votre arsenal ?
À part les moyennes glissantes ?
P.Z.
C'est bien de cela qu ' il s'agit.
Relâchez complètement mon point d'assemblage. Nous pouvons filtrer, approximer, extrapoler. Y a-t-il d'autres options ?