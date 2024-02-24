L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3120
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Merci de votre attention !
Quel est le rapport avec l'"importance" des prédicteurs que nous obtenons comme RÉSULTAT des calculs ?
Cela fait partie du calcul de l'importance.
Dans ce cas, nous montrons des faisceaux de deux signes, le poids le plus important est la relation de deux moyennes mobiles de période 74 et 137 pour la prédiction Close[i+1]-Close[i]
J'ai une idée géniale.
Nous prenons deux moyennes glissantes, l'une appelée l'ours et l'autre le taureau.
Rendons l'ours bleu et le taureau marron.
Pour ne pas les confondre, nous faisons monter et descendre ce marché jusqu'à ce que nous obtenions des résultats fabuleux.
Polina.Zlotova.
En utilisant le tick. Et seulement le tick de l'analyseur de transactions MT5.
Tout le monde commence avec cette idée brillante.
Parfois, ils reviennent
et l'oublient pour toujours
tout le monde commence par cette idée géniale
reviennent parfois
et l'oublie à jamais
Faire goûter une fille au début.
cela aurait été bien pire, un maniaque effrayant l'aurait emmenée loin du magasin.
Constituant dans le calcul de l'importance.
Dans ce cas montre les faisceaux de deux signes, le plus grand poids est la relation de deux moyennes mobiles avec la période 74 et 137 pour la prédiction Close[i+1]-Close[i]
Il s'agit d'un excellent exemple.
Je sais pertinemment que les moyennes mobiles n'ont PAS de pouvoir prédictif pour l'augmentation des prix, c'est-à-dire que pour l'objectif - l'augmentation des prix - les moyennes mobiles ne sont que du bruit.
catbust ainsi que d'autres logiciels ont calculé l'importance et établi une relation entre les deux prédicteurs de bruit ! Il s'agit d'un classique sur la signification de l'importance dans les modèles. Vous pouvez vous amuser à supprimer des prédicteurs et obtenir facilement l'importance la plus élevée pour un prédicteur non seulement inutile, mais aussi nuisible.
Lorsque j'ai écrit dans mon premier message que je ne connaissais aucun modèle dans lequel il était possible de spécifier la relation entre les prédicteurs, j'entendais cette relation comme une donnée d'entrée à utiliser dans l'ajustement du modèle. Votre exemple est le résultat, pas les données d'entrée.
Je sais pertinemment que les moyennes mobiles n'ont PAS de pouvoir prédictif pour les augmentations de prix, c'est-à-dire que pour les augmentations de prix ciblées, les moyennes mobiles ne sont que du bruit.
Je pensais la même chose il y a 5 et 10 ans....
Aujourd'hui, je vois les choses différemment, je comprends que le chaos est une mesure de mon manque de compréhension et si vous ne comprenez pas quelque chose, ce n'est pas le chaos, c'est vous qui ne comprenez pas.....
Si vous mettez la mouche "telle qu'elle est", alors bien sûr il ne se passera rien, mais il y a un milliard d'autres options auxquelles vous ne voulez pas penser...
entrée - la moyenne mobile est l'un des principaux signes.
entry est une moyenne mobile de l'un des principaux signes.
J'ai pensé la même chose il y a 5 et 10 ans.....
Aujourd'hui, je vois les choses différemment, je réalise que le chaos est une mesure de mon manque de compréhension et que si vous ne comprenez pas quelque chose, ce n'est pas le chaos, c'est vous qui ne comprenez pas....
Si vous donnez la mashka "telle quelle", il ne se passera évidemment rien, mais il y a un milliard d'autres options auxquelles vous ne voulez pas penser....
input - la moyenne mobile est l'un des principaux signes.
input - moyenne mobile d'un des signes principaux
Le problème n'est pas le thermos (physique de 7e année), mais les idées fausses.
Qu'avez-vous d'autre dans votre arsenal ?
A part les moyennes glissantes ?
P.Z..
C'est bien de cela qu'il s ' agit.
Le problème n'est pas le thermos (physique de 7e année), mais les idées fausses.
Qu'avez-vous d'autre dans votre arsenal ?
À part les moyennes glissantes ?
P.Z.
C'est bien de cela qu ' il s'agit.
Il peut y avoir une infinité de dérivées d'une série. Les moyennes sont les plus simples. Et les séries sont une science à part entière, incompréhensible pour la plupart des gens)))))
Pauline, arrêtez))))
Il peut y avoir une infinité de dérivées d'une série. Les moyennes sont les plus simples. Et les séries sont une science à part entière, incompréhensible pour la plupart des gens)))))
Pauline, arrêtez))))
Il s'agit d'une idée fausse.
Et plus précisément, un exemple.
Vous voulez lancer des noyaux d'Arrey.
P.Z.
Je m'en fiche, tant que vous comprenez leur point de vue.
Et qu'est-ce que __ Pauline, arrêtez))))))
Est-ce une menace ? Ou est-ce juste de l'impolitesse ?
Il s'agit d'une idée fausse.
Et plus précisément, un exemple.
Vous voulez lancer des fosses sur Arrey.
P.Z.
Je n'y vois pas d'inconvénient, tant que vous en comprenez l'essence.
Et qu'est-ce que __ Pauline knock it off)))))
Est-ce une menace ? Ou est-ce simplement de l'impolitesse ?
Non, bien sûr, il s'agit d'un souhait pour un ton plus aimable dans la communication.
En dehors de la moyenne de la rangée, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas régulières, mais c'est un autre sujet.