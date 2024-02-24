L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3112
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai testé le bot que j'ai lancé ici le 15 mai, un mois s'est écoulé. Avec différents sl et tp différents résultats, mais en moyenne tous sur la croissance.
Quelles fonctionnalités ont été utilisées (une liste complète serait souhaitable).
Quelles fonctions avez-vous utilisées ? une liste complète serait appréciée)
Diverses simulations de rendement, rien de spécial. J'ai déjà écrit que, parfois, la volatilité suffit, et c'est encore le cas pour les retours convertis.
Trop c'est mal, trop peu c'est mal. D'une manière ou d'une autre, j'obtiens un optimum autour de 10 fics avec différentes périodes augmentant d'un pas fixe. Disons, range(10, 100, 10)
mais c'est comme ça pour mon implémentation, je ne prétends pas avoir dérivé une formule magique.
Y a-t-il autre chose dans la série temporelle ? )
J'ai séparé tous les signaux MT5 avec le filtre "fiable" pour regarder la distribution par années, enfin, pour comprendre combien et combien de temps les "TS fiables" "vivent".
Voici la distribution
Quelque chose à penser....
Code Pars, si quelqu'un en a besoin
a séparé tous les messages de Sanych des 100 premières pages du forum
converti le texte en un "sac de mots"
supprimé les "mots vides" (stop words)
visualisé sous la forme d'un "nuage de mots" (plus le mot est gros, plus il est fréquent).
Cool ))))
Et voici ce dont je parlais en 2016.
......
Oui, on peut faire presque tout en R en un seul écran, c'est un langage merveilleux....
Sparred all of Sanych's posts from the first 100 pages of the forum
a transformé le texte en un "sac de mots".
moins les "mots vides" (stop words)
visualisé sous la forme d'un "nuage de mots" (plus le mot est gros, plus son occurrence est fréquente)
C'est cool).
Et c'est ce dont je parlais en 2016.
......
Oui, vous pouvez faire presque tout en R en un seul écran, c'est un langage merveilleux.....
C'est génial, merci !
Pour une nouvelle inoculation/réalimentation, jetez un coup d'œil à : Quantitative trading
Une sélection étonnante !
C'est très bien, merci !