L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo
Je n'ai pas vu de réponse à une question dans le lien.
Une question correctement posée contient généralement déjà une réponse. Apparemment, une telle question n'a pas encore été posée.
Si vous souhaitez sincèrement m'aider, je vous donnerai les détails du problème.
Nous avons donc une formule conditionnelle :
P=A/(A+B)*100-x.
Où A et B sont des nombres entiers, disons de 1 à 1000.
x est un coefficient, même s'il a une valeur fixe pour des raisons de simplicité, et il peut être supprimé dans l'esprit.
Il y a un échantillon, disons 500 lignes.
Pour chaque ligne, nous calculons la valeur de P. Nous répartissons les résultats dans des fourchettes selon l'une ou l'autre méthode, et nous obtenons ainsi une distribution empirique.
Cependant, la formule elle-même donne des valeurs comparables pour différentes valeurs de A et B, ce qui est logique, car nous comptons essentiellement le pourcentage de la population. Il est donc important pour moi de faire une correction pour le nombre A, et à cette fin, un autre espace est créé, où la valeur de A dans la formule est spécifiée, et le diagramme empirique est également construit.
On obtient ainsi un diagramme en trois dimensions, qui peut être écrit sous forme de matrice.
Je dispose d'environ 10 000 matrices de ce type et je souhaite les regrouper par similarité.
J'ai donc besoin d'une méthode de regroupement qui les rassemblera en groupes. Bien entendu, j'aimerais qu'elles soient similaires non seulement en termes de points individuels, mais aussi en termes de distribution.
Par exemple, nous pouvons comparer les distributions de chaque couche (partitionnement par le nombre A) et ensuite calculer le pourcentage de distributions similaires. Mais il existe peut-être déjà une bonne solution.
Ai-je décrit clairement l'essence du problème ?
Mais à qui ai-je l'intention de m'adresser ? À un amateur de solutions prêtes à l'emploi.....
Disons que vous pouvez comparer les distributions de chaque couche (partitionnement par le numéro A), puis calculer le pourcentage de distributions similaires. Mais il existe peut-être déjà une bonne solution.
Comment pouvez-vous faire cela ? )))
Comment cela est-il possible ? )))
comme s'il vous avait surpris et se réjouissait))))))
Ceux qui peuvent créer des solutions personnalisées peuvent également utiliser des solutions prêtes à l'emploi, mais dans l'autre sens, non.
Vous ne m'avez donc pas attrapé.
l'a en quelque sorte attrapé et il jubile).
Ceux qui peuvent créer des solutions personnalisées peuvent également utiliser des solutions prêtes à l'emploi, mais l'inverse n'est pas possible.
Vous ne m'avez donc pas attrapé.
Il existe un phénomène d'hyperactivité, lorsqu'une personne semble être partout et en même temps nulle part. De même, l'utilisation incontrôlée des paquets conduit à la fatigue et à la désorientation, puis à la colère, plutôt qu'à l'acquisition d'un minimum de connaissances :))
J'ai testé le bot que j'ai lancé ici le 15 mai, un mois s'est écoulé. Avec différents sl et tp différents résultats, mais en moyenne tous sur la croissance.
Prendre 5 pips stop 50 ?
C'est un schéma à long terme, le signal reste dans une direction pendant longtemps.
J'ai montré cela pendant 20 ans, seulement 1000+ trades. Les prises de position courtes sont l'une des solutions , sinon il y aura peu de transactions.