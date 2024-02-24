L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3108

Aleksey Vyazmikin #:

Je n'ai pas vu de réponse à une question dans le lien.

Une question correctement posée contient généralement déjà une réponse. Apparemment, une telle question n'a pas encore été posée.

Peut-être devriez-vous vous demander ce qu'est la similarité dans son ensemble et ce que le regroupement a à voir avec elle.

Si vous devez estimer la densité de probabilité d'une distribution (j'essaie de deviner à partir de la question inarticulée), il s'agit alors de l'estimation de la densité du noyau.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Si vous souhaitez sincèrement m'aider, je vous donnerai les détails du problème.

Nous avons donc une formule conditionnelle :

P=A/(A+B)*100-x.

Où A et B sont des nombres entiers, disons de 1 à 1000.

x est un coefficient, même s'il a une valeur fixe pour des raisons de simplicité, et il peut être supprimé dans l'esprit.

Il y a un échantillon, disons 500 lignes.

Pour chaque ligne, nous calculons la valeur de P. Nous répartissons les résultats dans des fourchettes selon l'une ou l'autre méthode, et nous obtenons ainsi une distribution empirique.

Cependant, la formule elle-même donne des valeurs comparables pour différentes valeurs de A et B, ce qui est logique, car nous comptons essentiellement le pourcentage de la population. Il est donc important pour moi de faire une correction pour le nombre A, et à cette fin, un autre espace est créé, où la valeur de A dans la formule est spécifiée, et le diagramme empirique est également construit.

On obtient ainsi un diagramme en trois dimensions, qui peut être écrit sous forme de matrice.

Je dispose d'environ 10 000 matrices de ce type et je souhaite les regrouper par similarité.

J'ai donc besoin d'une méthode de regroupement qui les rassemblera en groupes. Bien entendu, j'aimerais qu'elles soient similaires non seulement en termes de points individuels, mais aussi en termes de distribution.

Par exemple, nous pouvons comparer les distributions de chaque couche (partitionnement par le nombre A) et ensuite calculer le pourcentage de distributions similaires. Mais il existe peut-être déjà une bonne solution.

Ai-je décrit clairement l'essence du problème ?

C'est ainsi que l'on trouve le nombre optimal de clusters. Vous pouvez essayer un mélange gaussien au lieu de kmins.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Mais à qui ai-je l'intention de m'adresser ? À un amateur de solutions prêtes à l'emploi.....

Aleksey Vyazmikin #:

Comment pouvez-vous faire cela ? )))

 
mytarmailS #:

Comment cela est-il possible ? )))

comme s'il vous avait surpris et se réjouissait))))))

Ceux qui peuvent créer des solutions personnalisées peuvent également utiliser des solutions prêtes à l'emploi, mais dans l'autre sens, non.

Vous ne m'avez donc pas attrapé.

Andrey Dik #:

Il existe un phénomène d'hyperactivité, lorsqu'une personne semble être partout et en même temps nulle part. De même, l'utilisation incontrôlée de progiciels conduit plutôt à la fatigue et à la désorientation, puis à la colère, qu'à l'acquisition d'un minimum de connaissances :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
tu es un optimiste Max, je pense que c'est bien pire))).
J'ai testé le bot que j'ai lancé ici le 15 mai, un mois s'est écoulé. Avec différents sl et tp différents résultats, mais en moyenne tous sur la croissance.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Prendre 5 pips stop 50 ?
mytarmailS #:
Prendre 5 pips stop 50 ?

C'est un schéma à long terme, le signal reste dans une direction pendant longtemps.

J'ai montré cela pendant 20 ans, seulement 1000+ trades. Les prises de position courtes sont l'une des solutions , sinon il y aura peu de transactions.

