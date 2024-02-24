L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3110

Valeriy Yastremskiy #:

Cette période fonctionne bien, mais il y a quelques années, le test n'était pas très bon.

C'est la même chose partout. C'est pour l'Euro, pas pour le Néo-Zélandais.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Eurodollar 350 tp 5200 sl

Si c'est le même que celui que j'ai, euro dollar de 19 à aujourd'hui donc, 350 TP, 5200 SL, obtenu par optimisation.

Valeriy Yastremskiy #:

Je vous ai donné celui de la Nouvelle-Zélande. Pour l'autre euro, je pense que je l'ai jeté ici aussi, ou vous pouvez le voler dans mon panier. Je ne trouve plus rien ici.
 
Maxim Dmitrievsky #:
eurodollar

Oui, celui-ci est meilleur.

Valeriy Yastremskiy #:

Oui, celui-ci est meilleur.

Arrêt plus long, sortie plus courte. J'en ai donné la raison plus haut.
Soit les deux sont longs, 2000, mais il y a peu d'affaires.

Bientôt j'apporterai toutes sortes d'autres algos, je n'ai pas encore le temps de construire des bots.
Si quelqu'un a besoin de sources pour ajouter ses propres conditions/filtres, écrivez-lui. Je voulais juste jouer avec ONNX.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Le point d'entrée doit être correct pour la prise, pour une prise suffisante pour battre la commission spread negative swap, et alors ça marche. Et le stop est une assurance contre les facteurs non comptabilisés))))

 
Maxim Dmitrievsky #:
Si quelqu'un a besoin de sources pour ajouter ses propres conditions/filtres, écrivez-lui. Je voulais juste jouer avec ONNX.

envoyer)

Valeriy Yastremskiy #:

envoyer)

ONNX Je vous l'envoie )
 
Maxim Dmitrievsky #:

J'ai testé le bot que j'ai lancé ici le 15 mai, un mois s'est écoulé. Avec différents sl et tp différents résultats, mais en moyenne tous sur la croissance.



Bien que la citation avec les positions ne coïncide pas avec le tableau d'équilibre, si vous vous décalez mentalement, le tableau d'équilibre est un tableau typique de TS avec sur-assis.

