Cette période fonctionne bien, mais il y a quelques années, le test n'était pas très bon.
C'est la même chose partout. C'est pour l'Euro, pas pour le Néo-Zélandais.
c'est la même chose partout. C'est pour les euros, pas pour les néo-zélandais.
Je mettrai en place une version multi-devises lorsque j'aurai le temps.
En attendant, je suis plongé dans de nouvelles recherches. Je ne veux pas être nourri, mais je veux faire des recherches.
Si c'est le même que celui que j'ai, euro dollar de 19 à aujourd'hui donc, 350 TP, 5200 SL, obtenu par optimisation.
Je vous ai donné celui de la Nouvelle-Zélande. Pour l'euro, je crois que je l'ai aussi jeté ici, ou tu peux le voler dans mon chariot. Je ne trouve plus rien ici.
Oui, celui-ci est meilleur.
Le stop est plus long, le take down est plus court. J'en ai écrit la raison plus haut.
Le point d'entrée doit être correct pour la prise, pour une prise suffisante pour battre la commission spread negative swap, et alors ça marche. Et le stop est une assurance contre les facteurs non comptabilisés))))
Si quelqu'un a besoin de sources pour ajouter ses propres conditions/filtres, écrivez-lui. Je voulais juste jouer avec ONNX.
envoyer)
J'ai testé le bot que j'ai lancé ici le 15 mai, un mois s'est écoulé. Avec différents sl et tp différents résultats, mais en moyenne tous sur la croissance.
Bien que la citation avec les positions ne coïncide pas avec le tableau d'équilibre, si vous vous décalez mentalement, le tableau d'équilibre est un tableau typique de TS avec sur-assis.