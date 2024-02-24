L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1553
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En termes de fics, ne serait-il pas préférable d'essayer différentes formules linéaires pour sélectionner les incréments plutôt que de les choisir au hasard ? Vous devriez peut-être avoir trois retours avec un décalage de 1 à 10 et trente avec un décalage de 10 à 50.
Ce n'est pas aléatoire, ça décale juste la moyenne de n points.
le marché est une marche aléatoire, quel modèle dois-je utiliser ? juste un modèle aléatoire )
Maxime, c'est une excellente approche. Je dois enregistrer une réponse pour vous. Pouvez-vous me dire comment organiser le flux ? Il s'agira d'une seule vidéo, mais j'essaierai de couvrir un grand nombre de sujets.
Pourquoi ne pas transformer ce forum en un portail de streaming ? Nous allons poster un code et le lire en musique...
N'oubliez pas de faire un don ! Sans dons, c'est un peu grossier...
Maxime, c'est une excellente approche. Je dois enregistrer une réponse pour vous. Pouvez-vous me dire comment organiser un stream ? Ce sera une vidéo, mais j'essaierai de couvrir beaucoup de choses.
téléchargez le logiciel de streaming et vous pourrez le diffuser sur YouTube. Je ne ferai pas de publicité, vous le trouverez par vous-même.
Téléchargez une application de streaming et vous pourrez streamer sur YouTube. Je ne vais pas en faire la publicité, vous pouvez le trouver vous-même.
Je le ferai donc, mais tout d'abord, je préparerai et fixerai une heure pour que les gens se rassemblent cette fois-ci. Et après vous Max, je vais aussi montrer comment je forme les données. Naturellement, les formules clés ne seront pas là, ne l'espérez même pas, mais voici les points importants de la construction, ainsi que la théorie du MO en général. C'est pourquoi je vous dis tout de suite : les anciens, ayez un peu d'indulgence, car les enfants nous regardent. Faites preuve de patience et pour vous-même, vous apprendrez également quelque chose de nouveau qui vous donnera matière à réflexion, je vous l'assure.
Je dis tout de suite que je quitte le Forex et que je suis complètement converti à FORTS, et comme je suis acteur d'un seul instrument, vous en tirez vos conclusions. Si vous me demandez quand il y aura une diffusion approximative, je vous réponds ceci : après le début de la négociation sur FORTS et un minimum d'une stat. Enfin, jusqu'au Nouvel An, je vais essayer. Je dois me réhabiliter devant tous les honnêtes gens et prouver que je ne suis pas un médiocre graalepigat:-) Ce que tu aurais pu penser de moi à ce moment-là !!!!!
Je vais le faire, mais avant tout, je vais préparer et fixer l'heure de la diffusion afin que les gens se rassemblent pour celle-ci. Et suivant ton exemple, Max, je vais aussi montrer comment je forme les données. Naturellement, les formules clés ne seront pas là, ne l'espérez même pas, mais voici les points importants de la construction, ainsi que la théorie du MO en général. C'est pourquoi je vous dis tout de suite : les anciens, ayez un peu d'indulgence, car les enfants nous regardent. Faites preuve de patience et pour vous-même, vous apprendrez également quelque chose de nouveau qui vous donnera matière à réflexion, je vous l'assure.
Je dis tout de suite que je quitte le Forex et que je suis complètement converti à FORTS, et comme je suis acteur d'un seul instrument, vous en tirez vos conclusions. Si vous me demandez quand il y aura une diffusion approximative, je vous réponds ceci : après le début de la négociation sur FORTS et un minimum d'une stat. Enfin, jusqu'au Nouvel An, je vais essayer. Je dois me réhabiliter devant tous les honnêtes gens et prouver que je ne suis pas un médiocre graalepigat :-) Ce que tu aurais pu penser de moi à ce moment-là !!!!!
ZS : Je ne peux pas dire que je suis l'autorité finale, mais selon mes observations, le nombre de personnes dans runet engagés dans le commerce, très peu, et les gens qui sont sérieusement engagés, encore moins, tandis que du reste ... bien, si vous pensez à combien de personnes font MO, et d'entre eux sont prêts à écouter un homme inconnu ... imho, seulement un seist rentable avec le commerce réel vous permettra de gagner un public d'auditeurs, ou au moins avoir un bloX
ZS : Je ne peux pas dire que je suis l'autorité finale, mais de mes observations, le nombre de personnes dans runet engagés dans le commerce, très peu, et les gens qui sont sérieusement engagés, encore moins, tandis que du reste ... bien, si vous pensez à combien de personnes font MO, et d'entre eux sont prêts à écouter un inconnu ... imho, seulement un steist rentable avec le commerce réel vous permettra de gagner un public d'auditeurs, ou au moins avoir une puce
Pourquoi ai-je besoin d'une puce, comme vous le dites, je ne vais pas convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, je veux juste raconter mon cas. Mais croyez-moi, les gens perdent beaucoup lorsqu'ils cessent de communiquer avec moi.
Je le ferai, mais tout d'abord, je préparerai et fixerai une heure pour la diffusion afin que les gens se rassemblent, c'est un. Et suivant ton exemple, Max, je vais aussi montrer comment je forme les données. Naturellement, les formules clés ne seront pas là, ne l'espérez même pas, mais voici les points importants de la construction, ainsi que la théorie du MO en général. C'est pourquoi je vais le dire tout de suite : les anciens, ayez un peu d'indulgence, car les enfants nous regardent. Faites preuve de patience et pour vous-même, vous apprendrez également quelque chose de nouveau qui vous donnera matière à réflexion, je vous l'assure.
Je dis tout de suite que je quitte le Forex et que je suis complètement converti à FORTS, et comme je suis acteur d'un seul instrument, vous en tirez vos conclusions. Si vous me demandez quand il y aura une diffusion approximative, je vous réponds ceci : après le début de la négociation sur FORTS et un minimum d'une stat. Enfin, jusqu'au Nouvel An, je vais essayer. Je dois me réhabiliter devant tous les honnêtes gens et prouver que je ne suis pas un médiocre graalepigat :-) Ce que tu aurais pu penser de moi à ce moment-là !!!!!
Postez un texte de présentation sur smradlab, il y aura jusqu'à 1000 personnes si vous êtes intéressé. Vous pouvez également faire un don :)
L'essentiel est de rester simple, d'être proche des gens, de les divertir. Ils n'aiment pas quand intelligent, c'est-à-dire, le système panalit et n'ont pas besoin, donc en général, environ 30 minutes.
J'appellerais aussi un magicien et Kesha pour les soutenir, ils pourraient vous aider quand vous en aurez besoin (mais ils ne sont pas sûrs).
postez des annonces sur smradlab, jusqu'à 1000 personnes s'y rendront facilement si vous êtes intéressés. Vous pouvez également faire des dons :)
L'essentiel est de rester simple, de se rapprocher des gens, de les divertir. Ils n'aiment pas quand intelligent, c'est-à-dire, le système panalit et n'ont pas besoin, donc en général, environ 30 minutes.
Plus, j'appellerais magicien et Kesha en soutien, ils aident toujours dans un pincement (mais ce n'est pas exact).
Les beignets pas le but, et ici de savoir que vous êtes vraiment beaucoup de gens qui l'écoutent déjà est quelque chose d'obligatoire à la responsabilité pour la parole. 1 000 personnes, ce n'est même pas un rêve, mais on verra. Nous devons être bien préparés pour que ce soit intéressant. :-)
Les dons ne sont pas l'objectif en soi, mais le fait de savoir que l'on est réellement écouté par un grand nombre de personnes constitue déjà un engagement à assumer la responsabilité des mots que l'on prononce. Je ne rêverais pas de 1000 personnes, mais nous verrons bien. Nous devons être bien préparés pour que ce soit intéressant. :-)
Eh bien, l'illumination est un objectif douteux. Les gens doivent comprendre ce pour quoi vous êtes ici. Donner de l'espoir, collecter des dons, peut-être une formation.