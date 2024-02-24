L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3111
Bien que la citation avec les positions ne soit pas la même que le diagramme d'équilibre, si vous changez mentalement d'avis, le diagramme d'équilibre est un diagramme de CT typiquement sursaturé.
Il s'agit juste d'une particularité qui ne dit rien sur la stabilité.
La stabilité a été testée sur de nouvelles données (10 ans), mais cela ne promet pas non plus des lambos et des yachts. Il est intéressant d'observer le modèle non pas dans le testeur, mais comment il fonctionne dans la vie réelle.
Dans l'image du haut, tous les drawdowns sont importants, et vers 06.01 le drawdown était d'environ 7 livres sur huit profits. 13 livres sur 10 000 pour un mois - ce n'est rien, vous devez augmenter le lot et une telle opportunité semble être disponible, vraiment dans 100 fois, ce qui conduira à un chargement tout à fait acceptable du dépôt. Ensuite, le drawdown sera de plusieurs dizaines de pour cent du solde, ce qui conduira à fixer la perte pour la raison de "sauver quelque chose au moins".
Chacun a sa propre compréhension subjective du risque. Je m'intéresse davantage aux modèles robustes et aux moyens de les obtenir.Je connais des gens qui négocient avec des atterrissages de 80 % ou qui drainent à zéro, mais qui gagnent parfois des milliers de %. Je n'ai gagné des milliers sans risques que sur l'arbitrage, tout le reste comporte toujours des risques.
J'ai lu le travail d'un homme très intelligent Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf
Ce qui m'a frappé dès la première page, c'est qu'il a commencé à boulonner un vélo à une moto.
C'était amusant de voir une théorie se déployer dans un espace tridimensionnel.
La plus grande création s'est achevée à la page 30, sans un seul exemple d'application dans le monde réel.
C'était plus amusant avec l'algo-trading et S.B.
.
Hier, en allant aux toilettes, j'ai eu un déclic et j'ai écrit ceci !
Au rouge à lèvres sur la vitre. E=S*M*S.
E=C*M*C
La formule ternaire est-elle sous forme tensorielle ?
Enseigner ! Je ne vous enseignerai pas. Vous devez comprendre que je travaille contre vous tous sur le marché.
L'Algo-trading est basé sur de fausses données de marché. C'est simple. La clôture coïncide légèrement avec le marché, et le haut et le bas. vont sur le graphique des minutes beaucoup plus haut que le marché. Donc, simplement, nous vendons à 5 pips au-dessus de Close[1]. Nous achetons de la même manière. Si le cours est inférieur de 4 à 5 pips à la clôture[1].
Je ne vais pas parler de S.B. pour des raisons morales. J'écrirai en mat et je serai banni rapidement.
