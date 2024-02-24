L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3113
Des nouvelles du paquet mt ?
Pas encore, je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Renate, tout le monde attend un symbole déballé pour tous les laissez-passer.
Combien de temps pouvez-vous attendre si c'est incroyablement difficile, donnez un commentaire.
Renate, tout le monde attend un personnage déballable pour tous les laissez-passer.
Je n'ai pas bien saisi le sens de la question.
Pouvez-vous donner plus de détails s'il vous plaît ?
vous l'avez tous pensé, c'est sur un symbole multiple, le même déballage en mémoire est utilisé
Le but initial était de compter combien de fois vous avez dit le mot GARCH, parce qu'il me semble que cinquante, pas moins)))))
Je ne suis pas un partisan ou un opposant du GARCH. Je ne suis ni partisan ni adversaire de quoi que ce soit.
J'identifie un problème et je choisis un outil pour le résoudre. Garch prédit la SIGNIFICATION, et dans les ordres terminaux "achat-vente", de façon plus appropriée MO.
Je mentionne généralement le GARCH en réaction à des messages dans lesquels, à un niveau naïf, on tente de modéliser des statistiques de quotient, en ignorant complètement la non-stationnarité du quotient. Et la modélisation de la non-stationnarité dans GARCH est de premier ordre.
La formule ternaire est-elle sous forme tensorielle ?
em-ze-square
;)
c'est un physicien
c'est un physicien
Rena, arrête de courir.
La piscine de ton voisin est la tienne.
Savez-vous quelle SIGNIFICATION GARCH prédit ? Si oui, qu'en faites-vous dans le résultat ? Vendez-vous des options ?
Décrivez au moins grossièrement ce que vous avez fait et ce qui n'a pas fonctionné. Ou ce que vous avez essayé de faire/imaginer en général ?
ZY garch est aussi MO