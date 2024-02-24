L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3077
Il s'avère que vous avez lu l'article en diagonale et que vous n'avez rien compris. Les questions ne s'adressent plus aux scientifiques.
En raison de votre tendance à étiqueter les gens, il est désagréable d'avoir affaire à vous, mais je vous répondrai plus tard afin de discuter publiquement de la traduction de la terminologie sur l'exemple d'un article très intéressant.
Bien que votre tendance à étiqueter les gens vous rende désagréable, je répondrai certainement plus tard afin de discuter publiquement de la traduction de la terminologie sur l'exemple d'un article très intéressant.
Avant une histoire très intéressante, je vous invite à consulter la définition sur internet (section statistiques).
Et aussi RF est juste mentionné dans l'article, mais ce n'est pas la base de l'article.
Je n'ai pas lu l'article mais j'en ai tiré des conclusions.
4 Simulation
Étude Nous étudions la performance sur échantillon fini des méta-apprenants pour l'estimation des effets de traitement hétérogènes basée sur les forêts aléatoires (Breiman, 2001 ; voir également Biau & Scornet, 2016, pour une introduction complète). L'étude de Monte Carlo se concentre sur l'évaluation de l'influence du fractionnement de l'échantillon et de l'ajustement croisé dans l'estimation de l'effet causal. À cette fin, nous comparons les méta-avertisseurs susmentionnés estimés avec un échantillon complet, un double découpage d'échantillon et un double ajustement croisé.
Nous nous appuyons sur la forêt aléatoire comme apprenant de base pour tous les méta-apprenants, et ce pour plusieurs raisons.
L'article ne traite pas de la RF, mais de l'inférence causale, et la terminologie en est donc issue.Vous n'êtes pas encore en mesure de discuter de quoi que ce soit, bien sûr que vous n'en voyez pas l'intérêt.
Je propose d'unir nos efforts pour rechercher des informations utiles dans la base de code, à savoir des indicateurs intéressants.
La tâche prend du temps, mais il y a une probabilité de trouver quelque chose de sous-estimé.
Créons des prédicteurs de base pour les indicateurs et les cibles, analysons la distribution de probabilité pour la cible.
En conséquence, nous sélectionnerons des indicateurs personnalisés intéressants avec leurs paramètres pour différentes TF et instruments de trading.
De mon côté, environ 200 cœurs seront inclus dans le travail. J'organiserai le travail en commun et écrirai le code nécessaire.
Ainsi, nous pourrons utiliser n'importe quel indicateur analysé dans notre code, en disposant d'une norme pour leurs paramètres, y compris la plage et le pas de variation de chaque paramètre.
Tous les participants à ce travail conjoint pourront utiliser les résultats.
Il sera pratique d'organiser le processus dans Discord. Qu'en pensez-vous ? Il semble que tout le monde soit gagnant - vous ne partagez pas vos secrets, mais vous obtenez un résultat potentiellement utile.
J'ai appris à afficher un graphique interactif en R avec shiny pour mon application....
un peu avec des béquilles mais j'y suis arrivé, je n'ai pas encore essayé la bibliothèque dash....
Donc, si vous êtes intéressés, vous pouvez l'utiliser, le graphique s'ouvre dans un navigateur, vous pouvez passer en mode plein écran en double-cliquant dessus.
Le graphique est complet, vous pouvez afficher des transactions, dessiner, sélectionner des objets, obtenir des valeurs, etc... (mais ceci est un code séparé)
90 % de ces indicateurs sont remplacés par des filtres numériques et des ondelettes. Que reste-t-il ? Des indicateurs de volatilité, et quoi d'autre ?
90% des MA de ces indicateurs sont remplacés par des filtres numériques et des ondelettes. Que reste-t-il ? Les indicateurs de volatilité, quoi d'autre ?
Vous pouvez également ajouter une tentative de prédiction de ses valeurs par retour à la tâche générale de la valeur de l'indicateur - s'il sort avec une précision de 100 %, mettez-le à la poubelle.
Vous pouvez commencer par un indicateur simple - classer les indicateurs par type - oscillateurs, moyennes - comme les MA, les indicateurs de niveau - qui sont recalculés relativement rarement.Et vous pouvez traiter les informations historiques dans le cadre de ce projet.
Personne n'a donc aimé mon idée ?
Tout le monde se croit plus intelligent que les autres et est persuadé qu'il ne peut y avoir d'idée utile dans les indicateurs ?
Ou bien ils ne sont tout simplement pas intéressés par l'obtention d'informations utiles avec eux ? Ni pour eux-mêmes, ni pour les autres ?
Ou bien vous avez 10 vies en réserve et vous espérez tout gérer par vous-même ?
Alexei, c'est presque impossible