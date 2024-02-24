L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3242
Le système d'essai se compose de trois éléments :
Une autre question sur MM, y aura-t-il des limitations ici ?
Je suis frappé par le désir des offtoppers de s'affirmer aux dépens des échecs des autres, apparemment ils n'en ont pas assez à cause de leur existence inintéressante :)).
... Les réseaux neuronaux sont probablement plus difficiles, peut-être seulement en python.Tout prétraitement, au niveau de l'exécution d'un modèle déjà entraîné, est généralement assez simple et peut être réécrit dans un autre NPS.
1. Il n'y a pas de problème avec les réseaux neuronaux en R. Il existe un portage de Torch(1.13.1), et il y a H2O. Les deux peuvent être convertis en ONNH avec un peu de gymnastique.
2. La complexité du prétraitement dépend des connaissances et des compétences du programmeur. Et "tout" ne peut pas être réécrit ou converti en ONH.
La question du concours est différente :
" ONNX peut être comparé à un langage de programmation spécialisé dans les fonctions mathématiques. Il définit toutes les opérations nécessaires et le modèle d'apprentissage automatique doit implémenter la fonction de sortie avec ce langage". Si nous tenons compte du fait que ce "langage" est en constante expansion et change assez rapidement, alors les problèmes de débogage du code ONNX lui-même et de son implémentation dans le MCL seront une mer de temps perdu.
Sinon, l'idée est intéressante pour ceux qui ont beaucoup de temps libre.
Bonne chance
Je crois qu'ils ont dit que vous pouviez utiliser votre propre fichier mqh avec votre propre code, de sorte que vous pouvez utiliser vos propres prédicteurs, si j'ai bien compris.Mais encore une fois, si vous avez besoin d'indicateurs spéciaux, vous ne pouvez pas les attacher via la ressource.....
Forum sur la négociation, les systèmes de négociation automatisés et les tests de stratégies de négociation
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et algo-trading
fxsaber, 2023.09.13 19:28
Sur la discussion du modèle de robot pour Tester.
Vérification du template sur un MA standard, uniquement sur les ticks.
Modèle de travail.
Maintenant sur des centimes réels, 10 livres, de préférence sans réinvestissement.
et vous allez perdre, à 100%.
parce que dans letrading réel, il y aura beaucoup plus de trades négatifs que de trades positifs.
et l'épopée du glorieux MO sera enfin terminée.
Le conseiller n'a rien à voir avec le ministère de la défense. Il s'agit d'un test technique du modèle proposé.
Pourquoi s'adresser à la direction du ministère de la défense et signaler que le ministère de la défense ne fonctionne pas - je ne le sais pas.