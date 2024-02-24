L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3073

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky #:

et je dois l'ajuster, je ne me suis presque jamais entraînée avec cette paire. J'essaierai plus tard.

Depuis 19 jusqu'à aujourd'hui le meilleur profit est de -39 quid).
[Supprimé]  
Valeriy Yastremskiy #:
De 19 à aujourd'hui, le meilleur profit est de -39 quid)

pas possible, NZDUSD H1 ?

 

Une belle visualisation des algorithmes permettant de trouver le maximum d'une fonction via un algorithme génétique.


 
Maxim Dmitrievsky #:

ne peut pas être NZDUSD H1 ?

Oui, M5)

Je vais le refaire maintenant) Heureusement que j'ai enidesk et accès à mon ordinateur de travail))))

270 dollars. et le meilleur sl 11500, globalement 5200 sl et 350 tp c'est à peu près le même résultat.

C'est ainsi que les choses se passent.
 
mytarmailS #:

Avez-vous des écarts d'une nuit à l'autre ?

Je ne comprends pas.

 
fxsaber #:

Je ne comprends pas.

D'après ce que j'ai entendu, vous tradez sur le Forex réel, qu'en est-il de l'écart de prix la nuit ?
 
mytarmailS #:
D'après ce que j'ai entendu, vous tradez sur le vrai Forex, qu'en est-il du spread la nuit ?

Si nous parlons de Bid/Ask, j'ai posté un indicateur de spread.

 
fxsaber #:

Si nous parlons de Bid/Ask, j'ai posté un indicateur de spread.

Je n'ai pas vu l'indicateur, pouvez-vous répondre à ma question s'il vous plaît ?

 
Aleksey Vyazmikin algorithme génétique

)))
à quoi ressemblerait le monde s'il n'était pas lisse.....
intéressant, mais de nombreuses questions se posent d'emblée, oui, tous les "êtres" sont aveugles en ce qui concerne la prise de la prochaine décision, mais si une meilleure solution est connue (vue), alors l'intérêt de prendre une décision disparaît - le libre arbitre disparaît ? une étrange énigme logique.
Il existe de nombreuses stratégies de recherche, ouvertes ou non, mais on sait que l'orientation vers l'optimum connu de la société ne permet pas toujours de trouver une meilleure solution (le paradoxe du piège de la pensée collective à nouveau).
 
mytarmailS #:

Je n'ai pas vu l'indicateur, pouvez-vous répondre à ma question s'il vous plaît ?

Formulez à nouveau votre question.

1...306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080...3399
Nouveau commentaire