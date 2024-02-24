L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3072
Qu'est-ce que vous échangez ? Quel type d'instrument utiliser.
J'ai gardé les signes secrets pendant un certain temps, car j'ai eu beaucoup de temps pour choisir.
Ont-ils tous une base solide ? En ce sens que la raison pour laquelle ils influencent le taux de change d'une devise donnée est connue ?
Ont-ils tous une base solide ? En ce sens qu'il existe une raison connue pour laquelle ils affectent le taux de change d'une monnaie donnée ?
Malheureusement, non. Il s'agit de dérivés de prix, choisis de manière empirique. Aucune signification causale n'est investie.
Majors. Sauf eurodollar. Au choix.
NZDUSD heures, 2000 à 2010 OOS.
Vous pouvez mettre des stops et des take-outs aux prix d'ouverture pour accélérer le processus.
Je le lance ici, parce que je pense que je serais fou de le donner à tout le monde à tour de rôle, s'ils le demandent :)
Il y a quelques ratés à la jonction de l'entraînement et de l'OOS, mais sinon ça a l'air bien. J'essaierai de faire mieux plus tard, je suis en train d'améliorer mon approche.
Je vous remercie. En lisant de plus en plus, j'en viens à l'idée que les incréments purs sur un instrument ne sont pas tout à fait la bonne chose à faire. Et peut-être même que l'analyse de tous les instruments y est corrélée. Bien que l'on puisse peut-être en tirer quelque chose. En général, l'objectif des actions, à savoir si le taux est juste ou non, m'est plus sympathique pour l'instant. Mais j'ai un problème avec les signes.
Thorpe a décrit un tel système, qui attribuait des tendances hebdomadaires ou bihebdomadaires, prenait 10 ou 20 % du haut à la vente et du bas à l'achat. Et ça marchait) Certes, chez Thorpe on prenait plus de 1000 instruments pour l'analyse, chez Renaissance plus de 6000. )))) Et puis on a commencé à améliorer la division par catégories industrielles et les facteurs externes par rapport à ces catégories.
Oh, ce forex ))) et ses spreads fictifs du jour au lendemain
Avez-vous des écarts d'une nuit à l'autre ?
Dans le dossier __MACOSX ? c'est pour apple ? ou dois-je déplacer le dossier aussi ?
Je ne l'ai pas déplacé. Cela fonctionne) après 22 ans n'est pas très bon. Optit set) sl 100 - 20000 dans 100, tp 100 - 5000 dans 50).
Qui a essayé cette approche comme celle de la vidéo ?
Dans le dossier __MACOSX ? c'est pour apple ? ou le dossier doit-il être déplacé aussi ?
Je ne l'ai pas déplacé. Il fonctionne) après 22 ans n'est pas très bon. Optit set) sl 100 - 20000 en 100, tp 100 - 5000 en 50).
et je dois l'ajuster, je ne me suis pratiquement jamais entraîné sur cette paire. J'essaierai plus tard.