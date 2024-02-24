L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3072

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky #:
Qu'est-ce que vous échangez ? Quel type d'instrument utiliser.
Les majors. Sauf l'eurodollar. A vous de choisir.
 
Maxim Dmitrievsky #:

J'ai gardé les signes secrets pendant un certain temps, car j'ai eu beaucoup de temps pour choisir.

Ont-ils tous une base solide ? En ce sens que la raison pour laquelle ils influencent le taux de change d'une devise donnée est connue ?

[Supprimé]  
Evgeni Gavrilovi #:

Ont-ils tous une base solide ? En ce sens qu'il existe une raison connue pour laquelle ils affectent le taux de change d'une monnaie donnée ?

Malheureusement, non. Il s'agit de dérivés de prix, choisis de manière empirique. Aucune signification causale n'est investie.

[Supprimé]  
Valeriy Yastremskiy #:
Majors. Sauf eurodollar. Au choix.

NZDUSD heures, 2000 à 2010 OOS.

Vous pouvez mettre des stops et des take-outs aux prix d'ouverture pour accélérer le processus.

Je le lance ici, parce que je pense que je serais fou de le donner à tout le monde à tour de rôle, s'ils le demandent :)

Il y a quelques ratés à la jonction de l'entraînement et de l'OOS, mais sinon ça a l'air bien. J'essaierai de faire mieux plus tard, je suis en train d'améliorer mon approche.

Dossiers :
AI_trader.ex5.zip  162 kb
 
Maxim Dmitrievsky #:

Heures NZDUSD, 2000 à 2010 OOS

Vous pouvez bloquer des stops et des takeouts à des prix ouverts pour accélérer le processus.

Je le lance ici parce que je pense que je serais fou de le donner à tout le monde à tour de rôle s'ils me le demandent :)

Il y a un peu d'échec à la jonction de l'entraînement et de l'OOS, mais sinon ça a l'air bien. J'essaierai de faire mieux plus tard, je suis en train d'améliorer mon approche.

Je vous remercie. En lisant de plus en plus, j'en viens à l'idée que les incréments purs sur un instrument ne sont pas tout à fait la bonne chose à faire. Et peut-être même que l'analyse de tous les instruments y est corrélée. Bien que l'on puisse peut-être en tirer quelque chose. En général, l'objectif des actions, à savoir si le taux est juste ou non, m'est plus sympathique pour l'instant. Mais j'ai un problème avec les signes.

Thorpe a décrit un tel système, qui attribuait des tendances hebdomadaires ou bihebdomadaires, prenait 10 ou 20 % du haut à la vente et du bas à l'achat. Et ça marchait) Certes, chez Thorpe on prenait plus de 1000 instruments pour l'analyse, chez Renaissance plus de 6000. )))) Et puis on a commencé à améliorer la division par catégories industrielles et les facteurs externes par rapport à ces catégories.

 

Oh, ce forex ))) et ses spreads fictifs du jour au lendemain


 
fxsaber #:

Avez-vous des écarts d'une nuit à l'autre ?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Heures NZDUSD, 2000 à 2010 OOS

Vous pouvez bloquer des stops et des takeouts à des prix ouverts pour accélérer le processus.

Je le lance ici parce que je pense que je serais fou de le donner à tout le monde à tour de rôle, s'ils le demandent :)

Il y a un peu d'échec à la jonction de l'entraînement et de l'OOS, mais sinon ça a l'air bien. J'essaierai de faire mieux plus tard, je suis en train d'améliorer mon approche.

Dans le dossier __MACOSX ? c'est pour apple ? ou dois-je déplacer le dossier aussi ?

Je ne l'ai pas déplacé. Cela fonctionne) après 22 ans n'est pas très bon. Optit set) sl 100 - 20000 dans 100, tp 100 - 5000 dans 50).

 

Qui a essayé cette approche comme celle de la vidéo ?


[Supprimé]  
Valeriy Yastremskiy #:

Dans le dossier __MACOSX ? c'est pour apple ? ou le dossier doit-il être déplacé aussi ?

Je ne l'ai pas déplacé. Il fonctionne) après 22 ans n'est pas très bon. Optit set) sl 100 - 20000 en 100, tp 100 - 5000 en 50).

et je dois l'ajuster, je ne me suis pratiquement jamais entraîné sur cette paire. J'essaierai plus tard.

1...306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079...3399
Nouveau commentaire