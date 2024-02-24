L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3079
Pourquoi prendre du code dans CodeBase ? Il est possible qu'une idée complète ait été publiée dans les indicateurs, mais il est également possible que seule une ébauche de l'idée principale ait été publiée. Dans ce cas, l'ampleur du travail prévu devient disproportionnée.
Et comment mesurer la faisabilité ?
Même s'il existe 5 % d'indicateurs utiles parmi ceux sélectionnés pour l'étude, c'est un excellent résultat pour moi !
Non, c'est juste désagréable à lire quand ils font une faute d'orthographe. Et la PNL bon marché n'entre pas en ligne de compte :)
Je compatis et m'excuse même - je n'écris pas avec des fautes volontairement - je corrige tout ce qui est souligné. Probablement une forme de dyslexie, j'y travaille.
Il n'y a pas de PNL consciente là-dedans - c'est juste de l'émotion.
comment mesurer la faisabilité ?
L'approche suivante peut être utilisée pour mesurer la valeur du temps passé par rapport au succès :
Je vous ai donc posé la question pendant que vous faisiez le calcul : pourquoi écrirais-je sur la méthodologie suggérée par GPT ?
La méthode la plus efficace serait de ne pas apprendre, mais de simplement négocier des tomates sur le marché avec un bénéfice de 300 % )))))
Mais sans aucun doute rentable, si l'argent investi rapporte 300%, ici bien sûr est important et la vitesse de circulation de l'argent. Par exemple, un produit dont l'argent circule au moins 4 fois par semaine avec un bénéfice de 300%, avant impôts, rapporte 1200% par mois. Si quelqu'un doute de la majoration de 300%, je peux le rassurer, en Lettonie c'est une majoration moyenne dans les cafés, où les gens ordinaires mangent.
Connaissez-vous un meilleur moyen de valoriser votre temps ?
Lilitha, aujourd'hui est un jour spécial, un jour fort.
Certaines personnes se sont vraiment distinguées ici aujourd'hui, et moi aussi.
Pourquoi ne pouvez-vous pas répondre à des questions de fond ?
En outre, ce que vous avez copié et écrit implique qu'il existe déjà une solution et qu'il y a une évaluation de la faisabilité d'un travail supplémentaire dans cette direction.
Vous ne pouvez pas faire d'évaluation sur un domaine inexploré - vous devez analyser au moins 5 % des indicateurs donnés pour parler de la faisabilité de la poursuite du travail.
Toutefois, je pars de la valeur potentielle, qui peut être élevée. Supposons que nous parvenions à trouver un très bon indicateur, qui permette d'augmenter immédiatement la précision et l'exhaustivité de la classification pour un certain nombre de cibles. Cela signifie qu'il permettra de gagner de l'argent grâce au trading. Combien cela permettra-t-il ? C'est une question distincte, qui dépend à la fois de l'état personnel et de la manière de réaliser le potentiel.
Au lieu de penser à la complexité et à l'impossibilité, il vaut mieux réfléchir à la manière de rendre les choses possibles avec moins d'efforts et de temps. J'ai quelques idées à ce sujet.