L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1482
Malheureusement, je ne connais pas l'essence de votre TS, j'ai juste énoncé le fait, ***
Je t'appellerai Pinocchio parce que tu es en bois )))))
J'ai mis les données de la dernière figure comme prédicteurs au SMM, je n'ai pas du tout donné le prix, l'algorithme ne sait rien du tout du prix, je me suis entraîné sans professeur et je n'ai pas donné de cible, le nombre d'états dans le SMM est seulement de deux.
Le SMM n'a pas réussi à trouver des rebonds rapides comme dans l'image précédente mais il a réussi à marquer positivement la tendance des états du marché.
La figure montre comment SMM identifie deux états de marché, l'échantillonnage OOS.
l'état 1 est marqué en rouge, l'état 2 est marqué en vert
Eurodollar 5 min.
Je pense que mon graal a été trouvé...
Voici un grand graphique de 7500 points
Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais ce n'est qu'un début, il y a des niveaux comme points d'entrée, des stoplots, je pense qu'avec cette idée je vais faire un sweet
Graphique Eurobucks du 6.12.2018 au 16.01.19 ? Là-bas, si on jette quelques baguettes, on obtient des signaux similaires, voire meilleurs à certains endroits.
un coup d'œil sur l'avenirhttps://smart-lab.ru/blog/305752.php
tous les calculs sont effectués dans p-ku, je charge simplement un vecteur de signaux dans tslab pour visualiser l'achat-sel comme 000110000
donc contournement
si les prix sont convertis en un système à 2 ou, là, à 8 chiffres, cela changera-t-il d'une manière ou d'une autre leur représentation pour NS ou l'arbre ?
au moins la configuration du réseau va changer, non ?
si nous avons 8 bits, nous alimentons 0-255 à 1 entrée, et si en binaire, nous alimentons 8 entrées et chaque 0-1
et les poids NS seront plus nets, la fonction d'activation ne fonctionnera plus que sur les bords.
SZY : essayez d'apprendre la table de multiplication ;)
La table de multiplication ne fonctionnera pas pour le classement.
Je voulais essayer juste pour le plaisir, peut-être pas 8 entrées mais les 8 valeurs en 1.
ou des graphes de récurrence, par exemple, chaque colonne ou rangée est représentée par 010101010.
c'est cool qu'avec un bruit gaussien et les entrées seront du bruit complet, mais sinon une sorte de formations structurelles. Et les entrées seront binarisées, enfin partiellement, ce qui peut réduire les dépassements.
mais si vous alimentez les colonnes ou les rangées, c'est faux. Si chaque point a une entrée distincte, la dimensionnalité est trop élevée.
J'ai essayé une chose similaire, le résultat était le même qu'avec le prix
J'ai essayé une chose similaire, le résultat était le même que le prix.
J'étais juste en train de passer en revue les options de comment augmenter le prix sans normalisation, le harcèlement perpétuel.
Je l'ai même converti en lettres une fois), il y a une méthode SAX