Aleksey Vyazmikin #:

Fatigué d'expliquer que le "meilleur" n'est souvent pas le meilleur choix.

Au lieu de questions - des déclarations - comme si nous avions affaire à une religion....

Vous avez une approche spécifique avec une terminologie spécifique, les gens ne sont pas prêts à sacrifier de l'espace sur leur disque dur pour de telles informations, sans comprendre le résultat. Je vois que l'issue est soit de faire un article détaillé pour trouver des passionnés qui vont (très probablement) commencer à pousser ça sur le marché tout de suite 😀, soit de payer quelqu'un un peu comme un compagnon. Ou un étudiant pour un bâton de saucisson.

Voici un exemple de mon dernier article sur les méta-modèles. Combien de personnes ont écrit avec des suggestions et des améliorations, des idées ? Zéro :) et il y a un TC prêt à l'emploi. Combien l'ont pris et l'utilisent ? Au moins plusieurs, sans retour d'information.

C'est une question très difficile en général, lorsque vous faites quelque chose et que vous avez peur de le mettre dans le domaine public, afin de ne pas devenir un pigeon. Mais en même temps, vous voulez de l'aide. Ici, il y a 1000 cerfs-volants pour une seule Mère Teresa, ils vous dévoreront. C'est un domaine d'activité très spécifique. Alors vous êtes tout seul.)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Vous avez une approche spécifique avec une terminologie spécifique, les gens ne sont pas prêts à sacrifier de l'espace sur leur disque dur pour de telles informations, sans comprendre le résultat. Je vois que l'issue est soit de faire un article détaillé pour trouver des passionnés qui vont (très probablement) commencer à pousser ça sur le marché tout de suite 😀, soit quelqu'un à payer un peu en tant que compagnon. Ou un étudiant pour un bâton de saucisse.

Dans le sujet spécifique, j'utilise en quelque sorte le terme "coupure quantique" de hors-sujet, qui signifie simplement la gamme de valeurs prédictives. L'origine de ce terme provient d'un tableau quantique qui divise le prédicteur à l'aide d'une formule de quantification.

Il est difficile d'écrire un article utile ici - on ne sait pas très bien ce qu'il faut écrire qui n'est pas décrit ailleurs. Et de quoi le remplir - de tests comparatifs ou de calculs logiques. La logique doit être étayée par des formules, ce que je ne peux pas faire.

Pour un étudiant intelligent - oui, il serait bon qu'il comprenne l'essentiel, et pas seulement les formules. Avez-vous l'habitude de trouver une telle personne ?

Maxim Dmitrievsky #:
Voici un exemple de mon dernier article sur les méta-modèles. Combien de personnes ont écrit avec des suggestions et des améliorations, des idées ? Zéro :) et il y a un TC prêt à l'emploi. Combien l'ont pris et l'utilisent ? Au moins plusieurs, sans retour d'information.

Il y a très peu de public cible pour les articles sur Python. Dans ce sens, Dmitriy avec sa série d'articles - cliquez sur le testeur et obtenez le résultat. En ce qui concerne l'idée elle-même, essayez d'effectuer un filtrage non pas par 0,5, mais par 0,35 - c'est-à-dire TN où il est classé avec une grande confiance, et de préférence sur le contrôle pour arrêter la formation de l'échantillon.

Maxim Dmitrievsky #:
C'est une question très difficile en général, lorsque vous faites quelque chose et que vous avez peur de le mettre dans le domaine public, afin de ne pas devenir un pigeon. Mais en même temps, vous voulez être aidé. Ici, il y a 1000 cerfs-volants pour 1 Mère Teresa, ils vont vous dévorer. C'est un domaine d'activité très spécifique. Alors vous êtes tout seul.)

Si je poste ne serait-ce que 3000 lignes de code, sans compter les classes auxiliaires, qui va s'y intéresser ? C'est pourquoi il semble que j'ai posé une question spécifique sur les métriques caractérisant l'échantillon, avec la spécification - dans le segment quantique d'un prédicteur, mais nous sommes revenus à la discussion sur les tableaux quantiques et leur utilité.

Aleksey Vyazmikin #:

Pour obtenir un étudiant intelligent - oui, il serait bon qu'il comprenne l'essentiel, et pas seulement les formules. Avez-vous déjà eu l'occasion de trouver une telle personne ?

Le public cible des articles sur Python est très limité. En ce sens, Dmitriy est plus intéressé par sa série d'articles - cliquez sur le testeur et obtenez le résultat. En ce qui concerne l'idée elle-même, essayez d'effectuer un filtrage non pas par 0,5, mais par 0,35 - c'est-à-dire TN là où il est classé avec une grande confiance, et de préférence sur un contrôle pour arrêter l'apprentissage de l'échantillon.

L'étudiant devrait pouvoir vous trouver tout seul :)
En ce qui concerne l'article - oui, en général, plus la fraction de mauvais trades est petite, plus les trades sont rares et précis. Cela dépend toujours des caractéristiques et d'autres astuces. Le plus important est le principe selon lequel un trader artificiel peut rechercher des inefficacités par lui-même. De manière analogue à la façon dont un humain peut le faire. Et plus les domaines de connaissance utilisés dans la préparation des TS sont nombreux, plus l'algorithme peut comporter de réseaux neuronaux, chacun faisant quelque chose de différent. Il n'est pas nécessaire que l'algorithme ressemble à l'article.

Dmitry a fait un excellent travail, mais il ne pourra pas tout maintenir en raison du volume. Maintenant, il n'y a plus d'intérêt, puisqu'il y a onnx. Quelle est la facilité d'utilisation ? Écrire des tonnes de code pour comprendre quelque chose d'inconnu. Par exemple, que RL est une méthode d'optimisation comme les autres. Et trader quand :)

Disons que vous êtes un trader, mais pas un mathématicien ou un programmeur. Et vous commencez à faire des choses effrayantes : apprendre la programmation et les formules... des années passent..... Puis vous vous rendez compte que même les mathématiciens n'ont pas pu faire face aux tâches que vous leur avez confiées, et que vous n'êtes qu'un débutant. Le sort peu enviable d'un trader solitaire.
 
Qui est Dimitri ?
 

La prévisualisation des modèles ONNX directement dans l'éditeur est maintenant ouverte :


mytarmailS #:
Qui est Dimitri ?
Articles RL
 
Renat Fatkhullin #:

La prévisualisation des modèles ONNX directement dans l'éditeur est maintenant ouverte :


Il semble qu'il soit courant de les visualiser à l'aide de graphiques.

En principe, que peut faire la visualisation ?

 
Maxim Dmitrievsky #:
L'étudiant doit vous trouver lui-même :)

Hmm, comment pourrait-il en savoir plus :)

Maxim Dmitrievsky #:
D'après l'article - oui, en général, plus la fraction de mauvais trades est petite, plus les trades sont rares et précis.

Je viens d'écrire que le volume de mauvais exemples correctement classés est plus faible en raison de la précision de la classification.

Maxim Dmitrievsky #:
Dmitriy a fait un excellent travail, mais il ne pourra pas le maintenir en raison du volume. Maintenant, il n'y a plus d'intérêt, parce qu'il y a onnx. Quel genre de facilité d'utilisation y a-t-il ? Écrire des tonnes de code pour comprendre quelque chose d'inconnu. Par exemple, que RL est une méthode d'optimisation comme les autres. Et quand négocier :)

Son code est très difficile à lire, mais vous pouvez le comprendre en général. Je pense que c'est une très bonne motivation pour sa compréhension personnelle de la MO. Et le code reproductible est très important pour comprendre le processus. Surtout si quelqu'un veut faire quelque chose de son côté.

Maxim Dmitrievsky #:
Supposons que vous soyez un trader, mais pas un mathématicien ou un programmeur. Vous commencez à faire des choses effrayantes : apprendre la programmation et les formules... Les années passent.... Vous finissez par découvrir que même les mathématiciens n'ont pas pu faire face aux tâches que vous leur avez confiées, et que vous n'êtes qu'un débutant. Le sort peu enviable d'un trader solitaire.

Oui, c'est ce qui arrive - des années perdues.

 
mytarmailS #:
Qui est Dimitri ?

Voici ses articles.

Dmitriy Gizlyk
Профиль трейдера
 
J'ai placé mon problème dans un fil de discussion séparé - toute personne souhaitant apporter son aide est la bienvenue !
Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5
