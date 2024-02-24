L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2977
Fatigué d'expliquer que le "meilleur" n'est souvent pas le meilleur choix.
Au lieu de questions - des déclarations - comme si nous avions affaire à une religion....
Vous avez une approche spécifique avec une terminologie spécifique, les gens ne sont pas prêts à sacrifier de l'espace sur leur disque dur pour de telles informations, sans comprendre le résultat. Je vois que l'issue est soit de faire un article détaillé pour trouver des passionnés qui vont (très probablement) commencer à pousser ça sur le marché tout de suite 😀, soit quelqu'un à payer un peu en tant que compagnon. Ou un étudiant pour un bâton de saucisse.
Dans le sujet spécifique, j'utilise en quelque sorte le terme "coupure quantique" de hors-sujet, qui signifie simplement la gamme de valeurs prédictives. L'origine de ce terme provient d'un tableau quantique qui divise le prédicteur à l'aide d'une formule de quantification.
Il est difficile d'écrire un article utile ici - on ne sait pas très bien ce qu'il faut écrire qui n'est pas décrit ailleurs. Et de quoi le remplir - de tests comparatifs ou de calculs logiques. La logique doit être étayée par des formules, ce que je ne peux pas faire.
Pour un étudiant intelligent - oui, il serait bon qu'il comprenne l'essentiel, et pas seulement les formules. Avez-vous l'habitude de trouver une telle personne ?
Il y a très peu de public cible pour les articles sur Python. Dans ce sens, Dmitriy avec sa série d'articles - cliquez sur le testeur et obtenez le résultat. En ce qui concerne l'idée elle-même, essayez d'effectuer un filtrage non pas par 0,5, mais par 0,35 - c'est-à-dire TN où il est classé avec une grande confiance, et de préférence sur le contrôle pour arrêter la formation de l'échantillon.
Si je poste ne serait-ce que 3000 lignes de code, sans compter les classes auxiliaires, qui va s'y intéresser ? C'est pourquoi il semble que j'ai posé une question spécifique sur les métriques caractérisant l'échantillon, avec la spécification - dans le segment quantique d'un prédicteur, mais nous sommes revenus à la discussion sur les tableaux quantiques et leur utilité.
La prévisualisation des modèles ONNX directement dans l'éditeur est maintenant ouverte :
Qui est Dimitri ?
La prévisualisation des modèles ONNX directement dans l'éditeur est maintenant ouverte :
Il semble qu'il soit courant de les visualiser à l'aide de graphiques.
En principe, que peut faire la visualisation ?
L'étudiant doit vous trouver lui-même :)
Hmm, comment pourrait-il en savoir plus :)
Je viens d'écrire que le volume de mauvais exemples correctement classés est plus faible en raison de la précision de la classification.
Son code est très difficile à lire, mais vous pouvez le comprendre en général. Je pense que c'est une très bonne motivation pour sa compréhension personnelle de la MO. Et le code reproductible est très important pour comprendre le processus. Surtout si quelqu'un veut faire quelque chose de son côté.
Oui, c'est ce qui arrive - des années perdues.
Qui est Dimitri ?
