L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2934
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pour le Runtime ONNX interne à Microsoft, la version minimale revendiquée est Windows 10 build 1809.
Et dans C:Windows\System32\onnxruntime.dll il y a une très vieille version 1.10. Actuellement la version souhaitable est 1.14.
Nous écrirons des articles étape par étape sur la façon d'utiliser les fonctions ONNX.
C'est là que se trouve la dernière version d'ONNX qui est supportée par DirectML.
"
DirectML est une bibliothèque haute performance DirectX 12 accélérée par le matériel pour l'apprentissage automatique sous Windows. DirectML fournit une accélération GPU pour les tâches courantes d'apprentissage automatique sur une large gamme de matériel et de pilotes pris en charge.
Utilisée de manière autonome, l'API DirectML est une bibliothèque DirectX 12 de bas niveau qui convient aux applications à hautes performances et à faible latence telles que les plateformes, les jeux et autres applications en temps réel. La compatibilité transparente de DirectML avec Direct3D 12, ainsi que sa faible surcharge et sa conformité matérielle, font de DirectML la solution idéale pour accélérer l'apprentissage automatique lorsque des performances élevées sont requises et que la fiabilité et la prévisibilité des résultats sur l'ensemble du matériel sont essentielles.
Le fournisseur de runtime DirectML utilise actuellement la version1.9.0 de DirectML et supporte jusqu'à ONNX opset 15(ONNX v1.10). L'estimation de modèles nécessitant une version d'opset supérieure n'est pas prise en charge et se traduira par des performances médiocres.
"
C'est très, très compliqué...
Une version bêta de 3584 avec support ONNX est disponible.
Nécessite Windows 10 build 1809 et plus récent, de préférence Windows 11 avec toutes les mises à jour.
Quelles sont les versions de Windows Server qui conviennent à ONNX ?
Et quelles sont les versions de Windows Server qui conviennent à ONNX ?
Jetez un coup d'œil ici et ici
Vous devez d'abord décider
Il n'arrivera pas sur le marché, à moins qu'il n'y ait une section "modèles DNN entraînés". Il est peu probable qu'il fonctionne dans un testeur. Les traders doivent être sérieusement motivés pour maîtriser cet outil difficile. Il est principalement destiné à la phase de mise en œuvre. Et de nombreuses personnes ont résolu cette étape de la MO (bonne ou mauvaise - une autre question).
C'est pourquoi nous attendons une description détaillée de la part des développeurs.
Voir ici et ici
Il faut d'abord se décider :
Il ne sera pas autorisé sur le marché, à moins qu'il n'y ait une section "modèles DNN entraînés". Il est peu probable qu'il fonctionne dans le testeur. Les traders doivent être sérieusement motivés pour maîtriser cet outil difficile. Il est principalement destiné à la phase de mise en œuvre. Et de nombreuses personnes ont résolu cette étape de la MO (qu'elle soit bonne ou mauvaise est une autre question).
Je n'ai pas trouvé de version de serveur sur vos liens. Ils écrivent ici qu'un serveur 2019 est nécessaire.
Je suis intéressé par la possibilité universelle, gratuite et rapide (dans tous les sens du terme) d'exécuter des EA avec des modèles MO sur un VPS. Les problèmes éventuels avec la place de marché ne sont pas importants (personnellement pour moi).
Nous attendons donc une description détaillée de la part des développeurs.
Oui, nous attendons beaucoup.
Je crois savoir que la version 1.13.1 est la dernière version pour Windows 7. Elle ne fonctionnera donc pas ? Les joies et les peines d'un pauvre utilisateur de MT5....
Est-ce qu'il faut une bibliothèque supplémentaire pour que cela fonctionne ?
Les articles sont bons - nous attendons.
Acheté 10k 3 pcs chez geekom avec celeron 5095 8 gb ozu et 128 hardware étendu à 237 gb au bureau et avec 11 pro. Apparemment il va falloir le prendre pour moi, ou 11 pro pour remplir )))) avec des pilotes que j'espère pouvoir gérer__.
Acheté 10k 3 pcs chez geekom avec celeron 5095 8 gb ozu et 128 hardware étendu à 237 gb au bureau et avec 11 pro. Apparemment il va falloir en prendre un pour moi, ou 11 pro pour fill)))) avec des pilotes que j'espère pouvoir gérer__.
De quoi s'agit-il de manière aussi télégraphique ?
Il ne sera pas autorisé sur le marché, à moins qu'il n'y ait une section "modèles DNN entraînés". Il est peu probable qu'il fonctionne dans le testeur. Les traders doivent être sérieusement motivés pour maîtriser cet outil difficile. Il est principalement destiné à la phase de mise en œuvre. Et de nombreuses personnes ont résolu cette étape de la MO (qu'elle soit bonne ou mauvaise est une autre question).
C'est pourquoi nous attendons une description détaillée de la part des développeurs.
Il sera disponible sur le marché, dans le testeur aussi, y compris Cloud Network.
ONNX Runtume sera réécrit et redessiné pour ne pas dépendre de bibliothèques système obsolètes.
Les fichiers ONNX sont facilement inclus dans les projets, cryptés et compressés dans des fichiers EX5. Vous obtenez des robots propres à partir d'un seul fichier.
Flux de travail :
Qu'est-ce qui est si télégraphique ?
A propos du 11pro, bon marché et joyeux. Vous pouvez obtenir une copie du disque. Le matériel client léger à son meilleur. J'ai de la chance, et je suis allergique de 7 à 10)
Il sera disponible dans le mart, dans le testeur également, y compris dans le réseau Cloud.
ONNX Runtume sera réécrit et repensé pour ne pas dépendre de bibliothèques système obsolètes.
Les fichiers ONNX sont facilement inclus dans les projets, cryptés et compressés dans des fichiers EX5. Vous obtenez des robots propres à partir d'un seul fichier.
Schéma de fonctionnement :
Je m'excuse pour cette question peut-être stupide, mais est-ce que les ticks en formation Python sont disponibles ?
Je m'excuse pour cette question peut-être stupide, mais existe-t-il une formation sur les tics en python ?
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py
La formation à Python se fait en dehors du testeur lui-même. Veuillez lire la section de documentation sur Python.