L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2929
Il est certain qu'il y a quelques limitations, à la fois dans le format lui-même et dans sa mise en œuvre spécifique. Mais j'espère tout de même que cela simplifiera l'utilisation de la MO dans le trading réel, en particulier lorsque le VPS est utilisé.
Aussi la possibilité de tester TS sur MO dans le testeur MT5. En général, un ONNX fonctionnel réduira considérablement la construction de bicyclettes et la production de béquilles.
Il dit aussi que vous avez besoin de vinda, il ne démarrera probablement pas sur mac.
Je vais essayer de charger le katbusta ce soir.Certains paquets permettent aussi de charger les pipelines.
Je n'ai vu aucune suggestion concrète sur la première page. Vous n'êtes pas obligé de révéler vos secrets si vous êtes un maître dans l'utilisation de l'apprentissage automatique pour le trading. Mais vous pouvez donner des liens ou joindre des documents.
Je pense que le schéma ci-joint est bien adapté à cette tâche. Il y a un fichier PDF dans l'archive.
Je propose de modérer le fil de discussion selon les règles anglaises (pas à droite, pas à gauche - exécution).
Et des questions : statistiques, méthodes numériques (le même calcul des poids d'erreur), traitement des données (DSP, ondelettes) - est-ce que c'est encore de l'apprentissage automatique ou pas dans le cadre de ce sujet ?
Aujourd'hui le référentiel des statistiques, et la MO est très souvent référencée aux statistiques, est R, qui a naturellement une rubrique qui peut servir l'uniformité de la compréhension au niveau des termes. et la même compréhension est réalisée au niveau du code logiciel - packages.
Quels sont les outils pour la MO ?
https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
Quels sont lesoutils pour les séries temporelles ?
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
Quels sont les outils pourl' économétrie ?
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html
Les outils peuvent se chevaucher.
Néanmoins, exprimer vos réflexions au niveau de l'application de progiciels liés à telle ou telle section, permet d'exclure le raisonnement au niveau des feuilles, fleurs et boutons d'or de diverses sortes d'artisans agricoles collectifs.
Mes messages sont supprimés par les ADMINs, apparemment très secrets ;)))). Bonne chance à tous
il est très facile de gagner, élémentaire, beaucoup d'argent, juste avec sa tête, MO voici une forêt, en une soirée :
l'essentiel est de ne pas se dire "je suis intelligent et je sais où le prix va aller".
Ce n'est pas un robot qui fait bouger le prix, c'est un être humain qui n'en a rien à foutre.... des formules.
Si vous ouvrez un achat, vous perdez, si vous ouvrez une vente, c'est la même chose.
c'est tout le principe, et ça dépend du volume, c'est-à-dire que le volume le plus fort du moment va perdre, puis un autre.
Peut-on gagner dans ces conditions ?
C'est pour cela que l'IO est hors jeu.
Il est dit quelque part qu'il s'agit d'une API
Une sorte de langage décrivant des graphes de calculs. Une liste d'opérateurs.
J'ai regardé votre fil de discussion supprimé - rien d'utile, juste du vent. Gardez pour vous vos opinions sur les modérateurs et les autres utilisateurs.
correctement supprimé