Aleksey Nikolayev #:

Il est certain qu'il y a quelques limitations, à la fois dans le format lui-même et dans sa mise en œuvre spécifique. Mais j'espère tout de même que cela simplifiera l'utilisation de la MO dans le trading réel, en particulier lorsque le VPS est utilisé.

Aussi la possibilité de tester TS sur MO dans le testeur MT5. En général, un ONNX fonctionnel réduira considérablement la construction de bicyclettes et la production de béquilles.

Il dit aussi que vous avez besoin de vinda, il ne démarrera probablement pas sur mac.

Je vais essayer de charger le katbusta ce soir.

Certains paquets permettent aussi de charger les pipelines.
 
Rashid Umarov #:

Je n'ai vu aucune suggestion concrète sur la première page. Vous n'êtes pas obligé de révéler vos secrets si vous êtes un maître dans l'utilisation de l'apprentissage automatique pour le trading. Mais vous pouvez donner des liens ou joindre des documents.

Je pense que le schéma ci-joint est bien adapté à cette tâche. Il y a un fichier PDF dans l'archive.

Je propose de modérer le fil de discussion selon les règles anglaises (pas à droite, pas à gauche - exécution).

Et des questions : statistiques, méthodes numériques (le même calcul des poids d'erreur), traitement des données (DSP, ondelettes) - est-ce que c'est encore de l'apprentissage automatique ou pas dans le cadre de ce sujet ?

 
Rorschach #:

Je propose de modérer le fil de discussion selon les règles anglaises (pas à droite, pas à gauche - exécution).

Aujourd'hui le référentiel des statistiques, et la MO est très souvent référencée aux statistiques, est R, qui a naturellement une rubrique qui peut servir l'uniformité de la compréhension au niveau des termes. et la même compréhension est réalisée au niveau du code logiciel - packages.

Quels sont les outils pour la MO ?

https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html

Quels sont lesoutils pour les séries temporelles ?

https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

Quels sont les outils pourl' économétrie ?

https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html


Les outils peuvent se chevaucher.

Néanmoins, exprimer vos réflexions au niveau de l'application de progiciels liés à telle ou telle section, permet d'exclure le raisonnement au niveau des feuilles, fleurs et boutons d'or de diverses sortes d'artisans agricoles collectifs.

Several add-on packages implement ideas and methods developed at the borderline between computer science and statistics - this field of research is usually referred to as machine learning. The packages can be roughly structured into the following topics:
 
Je n'ai pas réussi à CatBoost ni sur Python (3.11) ni sur R (4.5) - c'est triste. Peut-être que je n'aime pas le semestre ?
 
Je ne sais pas...
J'utilisais encore R 3.5.
D'autres personnes utilisaient Python.
Personne n'a eu de problèmes.

 
Aleksey Nikolayev #:

Quelque part, il est indiqué qu'il s'agit d'un NPS.
Quelque part, il est dit qu'il s'agit d'un conteneur pour le portage de MO avec le support de bibliothèques spécifiques....

Je ne sais pas ce qu'il en est.
 

Une sorte de langage décrivant des graphes de calculs. Une liste d'opérateurs.

ONNX can be compared to a programming language specialized in mathematical functions. It defines all the necessary operations a machine learning model needs to implement its inference function with this language. A linear regression could be represented in the following way: This example is very similar to an expression a developer could write...
 
