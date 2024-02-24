L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2938
2023.02.28 05:27:35.269 Stockage a rejoint avec succès le projet 'ONNX.Price.Prediction'
2023.02.28 05:27:56.191 Stockage Stockage MQL5 activé
2023.02.28 05:27:56.191 Stockage checkout démarré pour MQL5
2023.02.28 05:27:56.635 Stockage Impossible de trouver le système de fichiers SVN demandé (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Stockage Propriétaire du stockage MQL5 est 'dinpae@gmail.com', changer le compte MQL5
Qu'est-ce que cela signifie ? Impossible de se connecter.
On - Connecter le stockage MQL5. donne 2023.02.28 05:36:25.147 Stockage Propriétaire Le stockage MQL5 est 'dinpae@gmail.com', changer le compte MQL5.
Quel compte avez-vous utilisé pour vous connecter à MQL5 Storage ?
Avez-vous spécifié votre email ou votre login exact sensible à la casse ?
L'email n'est pas accepté.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet. Il doit ressembler à ceci :
Il y a une sorte d'autorisation quelque part
Oui, cela existe, mais il y a une erreur
Il y a une sorte d'autorisation quelque part.
Je ne sais pas. Essayez de quitter et d'effacer le projet, puis de le réintégrer, et enfin d'obtenir une mise à jour du dépôt.
Lorsque vous quittez un projet dans le journal :
Lors de la suppression, rien n'est écrit. Lorsque vous rejoignez un projet :
Lors de la réception d'une mise à jour :
L'autorisation n'était nécessaire que lors de la connexion au référentiel - sans elle, il est pratiquement impossible de rejoindre le projet.
Je ne peux pas vous aider pour le reste. A moins que vous n'ayez une ancienne version - je l'ai fait avec la dernière (beta et release).
J'ai compris, merci.
Juste au cas où, je poste le projet dans les archives.
sur le login login, seul mon login est tordu au départ, avec des points dr.mr.mom, je l'ai depuis longtemps, pouvez-vous changer le login ?
Publication de la version bêta 3589, sur laquelle vous pouvez tester le fonctionnement des modèles ONNX.
Etapes :
. Passez ensuite à l'étape 2.
Le projet sera téléchargé depuis MQL5 Storage (Subversion).
Dans ce cas, téléchargez l'archive ONNX Runtime 1.14, signée par Microsoft, étendez-la dans le répertoire racine du terminal à côté de terminal64.exe et redémarrez le terminal :
Dans le projet, le modèle le plus simple formé pour les besoins de l'exemple model.onnx est immédiatement attaché afin que vous puissiez voir la démonstration.
Pour entraîner vous-même le modèle, vous devez utiliser les scripts python inclus dans le projet :
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnxLe paquet onnx doit explicitement indiquer la version 1.12 afin de ne pas entrer en conflit avec les exigences de tensorflow.
Si nécessaire, spécifier le chemin vous-même, si l'éditeur ne peut pas le détecter par lui-même.
Assurez-vous que l'intégration avec Python est activée dans les paramètres du terminal. Si elle était désactivée, activez-la et redémarrez le terminal :
Le script se connectera au terminal avec l'aide du package MetaTrader5 (s'il est éteint, il démarrera automatiquement) et commencera l'entraînement sur EURUSD, H1 :
Une fois terminé, l'éditeur de journal contiendra :
. Le nouveau modèle.onnx sera sauvegardé/mis à jour dans le projet. Il peut déjà être utilisé.
.
Il s'agit d'un exemple spécialement créé pour démontrer à la fois l'entraînement et l'exécution des modèles.
Vous pouvez convertir vos propres modèles TensorFlow au format ONNX en utilisant les paquets python onnx et tf2onnx :
ps : utilisez la dernière version du projet, car les prototypes des fonctions ont changé dans l'ancienne version.
Cela a fonctionné.
Paquet onnx avec une mention explicite de la version 1.12 afin de ne pas entrer en conflit avec les exigences de tensorflow.
Impossible d'installer ce paquet. Il a d'abord fallu installer CMake. Maintenant, il faut installer Visual Studio ?
Impossible d'installer ce paquet. Ils ont d'abord demandé d'installer CMake. Et maintenant, ils exigent l'installation de Visual Studio ?
Vous n'en êtes qu'au début de la lutte contre l'enfer des incompatibilités mutuelles et de la création d'environnements distincts pour les tâches en Python.
Certains paquets nécessitent des compilateurs pour la construction de la cible.