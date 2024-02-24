L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2931
Je ne peux pas ouvrir .onnx sur le terminal mac (paquet .dmg), parce que
[Les drapeaux de création de modèle. Actuellement, seul le drapeau FILE_COMMON est disponible. Il permet de charger un fichier modèle à partir du dossier commun de la plateforme \Common\Files\.
et ici il n'y a pas de dossier commun des terminaux (ou alors j'ai mal cherché), donc ça dit que le fichier n'a pas été trouvé.
et le drapeau est obligatoire dans la fonction.
Je téléchargerai la virtualisation demain, et on jouera :)
allez-vous publier un nouvel article sur ce sujet ?
Cela semble simple, voire un peu compliqué (mac).
Je posterai un exemple ici plus tard.
Je ne sais pas...
Avec Python, c'est le seul paquet qui ne s'installe pas jusqu'à présent. Mais avec R, je n'ai jamais pu l'installer auparavant.
Si je vous envoie le journal des erreurs, pouvez-vous m'aider ?
Je n'ai pas de catbusta et je l'ai installé il y a longtemps, donc je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider.
Voici le log, si vous trouvez ce qui ne va pas, merci de me le faire savoir.
Et voici ce que l'installateur dit déjà pour python
Avez-vous essayé de trouver les erreurs sur Google ?
Les solutions que nous avons trouvées n'ont pas fonctionné.