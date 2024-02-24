L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2931

Nouveau commentaire
[Supprimé]  

Je ne peux pas ouvrir .onnx sur le terminal mac (paquet .dmg), parce que

[Les drapeaux de création de modèle. Actuellement, seul le drapeau FILE_COMMON est disponible. Il permet de charger un fichier modèle à partir du dossier commun de la plateforme \Common\Files\.

et ici il n'y a pas de dossier commun des terminaux (ou alors j'ai mal cherché), donc ça dit que le fichier n'a pas été trouvé.

et le drapeau est obligatoire dans la fonction.

Je téléchargerai la virtualisation demain, et on jouera :)

 
Maxim Dmitrievsky terminaux (ou j'ai mal cherché), donc il dit que le fichier n'est pas trouvé

Je téléchargerai la virtualisation demain, et on jouera :)

allez-vous publier un nouvel article sur ce sujet ?

[Supprimé]  
Evgeni Gavrilovi #:

allez-vous publier un nouvel article sur le sujet ?

Cela semble simple, voire un peu compliqué (mac).

Je posterai un exemple ici plus tard.

 
mytarmailS #:
Je ne sais pas...
J'ai utilisé le R 3.5
D'autres personnes utilisaient python.
Personne n'a eu de problème.

Avec Python, c'est le seul paquet qui ne s'installe pas jusqu'à présent. Mais avec R, je n'ai jamais pu l'installer auparavant.

Si je vous envoie le journal des erreurs, pouvez-vous m'aider ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Avec python, c'est le seul paquet qui ne s'installe pas jusqu'à présent. Mais avec R, je n'ai jamais pu l'installer auparavant.

Si je vous envoie le journal des erreurs, pouvez-vous m'aider ?

Je n'ai pas catbusta et je l'ai installé il y a longtemps, il est donc peu probable que je puisse vous aider.
 
mytarmailS #:
Je n'ai pas de catbusta et je l'ai installé il y a longtemps, donc je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider.

Voici le log, si vous trouvez ce qui ne va pas, merci de me le faire savoir.

Dossiers :
R_Error.txt  34 kb
 

Et voici ce que l'installateur dit déjà pour python


 
Aleksey Vyazmikin #:

Et voici ce que dit l'installateur pour python.

Avez-vous essayé de chercher les erreurs sur Google ?
 
mytarmailS #:
Avez-vous essayé de trouver les erreurs sur Google ?

Les solutions que nous avons trouvées n'ont pas fonctionné.

 
Au fait, j'ai aussi mis python sur mon dix - même erreur.
1...292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938...3399
Nouveau commentaire