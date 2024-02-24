L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2937
Allez dans l'éditeur et regardez dans le panneau du bas pour "Public Projects", vous y verrez "ONNX.Price.Prediction".
Merci, c'est très intéressant.
Mais j'ai SharedProjects vide, comment puis-je le remplir ?
RTFM
👍
Le dossier ONNX apparaît maintenant, mais il est vide.
Disponible dès maintenant :
Formation à un modèle simple en Python avec génération de model.onnx, inversion en Python et inversion en MQL5.
Dans la version bêta du MT5 d'hier, nous avons fait une petite erreur dans la fonction OnnxRun, demain nous la corrigerons et la mettrons à votre disposition.
2023.02.28 05:27:35.269 Storage a rejoint avec succès le projet 'ONNX.Price.Prediction'.
2023.02.28 05:27:56.191 Stockage Stockage MQL5 activé
2023.02.28 05:27:56.191 Stockage checkout démarré pour MQL5
2023.02.28 05:27:56.635 Stockage Impossible de trouver le système de fichiers SVN demandé (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Stockage Propriétaire du stockage MQL5 est 'dinpae@gmail.com', changez le compte MQL5.
Qu'est-ce que cela signifie ? Impossible de se connecter.
On - Connecter le stockage MQL5. donne 2023.02.28 05:36:25.147 Stockage Propriétaire Le stockage MQL5 est 'dinpae@gmail.com', changez le compte MQL5.
Pour participer à un projet, cliquez sur "Rejoindre". Il apparaîtra ensuite dans la section "Projets partagés". Cliquez ensuite sur " Get updates from repository" dans le menu contextuel du projet pour le télécharger sur votre ordinateur.
Merci, mais cela ne fonctionne pas.
Cliquez ensuite sur " Get updates from the repository" dans le menu contextuel du projet pour le télécharger sur votre ordinateur.
Il n'y a pas de " Get updates from the repository " dans le menu contextuel du projet.
Et j'ai fait un clic droit à 10 autres endroits - rien.
Les spécialistes de l'IA,
Faites un clic droit sur le nom du projet. Cela devrait ressembler à ceci :