L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2937

Nouveau commentaire
 
Renat Fatkhullin #:

Allez dans l'éditeur et regardez dans le panneau du bas pour "Public Projects", vous y verrez "ONNX.Price.Prediction".


Merci, c'est très intéressant.
Mais j'ai SharedProjects vide, comment puis-je le remplir ?


 
Evgeny Dyuka #:

Merci, c'est très intéressant.
Mais j'ai des SharedProjects vides, comment les remplir ?

RTFM

 
Aleksey Nikolayev #:

RTFM

👍

 
Aleksey Nikolayev #:

RTFM

Le dossier ONNX apparaît maintenant, mais il est vide.


 
Evgeny Dyuka #:

Le dossier ONNX apparaît maintenant, mais il est vide.


Pour participer au projet, cliquez sur "Join". Il apparaîtra alors sous "Projets partagés". Ensuite, cliquez sur " Obtenir des mises à jour du référentiel Get updates from the repository " dans le menu contextuel du projet pour le télécharger sur votre ordinateur.
 
Renat Fatkhullin #:

Disponible dès maintenant :



Formation à un modèle simple en Python avec génération de model.onnx, inversion en Python et inversion en MQL5.

Dans la version bêta du MT5 d'hier, nous avons fait une petite erreur dans la fonction OnnxRun, demain nous la corrigerons et la mettrons à votre disposition.

2023.02.28 05:27:35.269 Storage a rejoint avec succès le projet 'ONNX.Price.Prediction'.

2023.02.28 05:27:56.191 Stockage Stockage MQL5 activé

2023.02.28 05:27:56.191 Stockage checkout démarré pour MQL5

2023.02.28 05:27:56.635 Stockage Impossible de trouver le système de fichiers SVN demandé (720003)

2023.02.28 05:28:32.432 Stockage Propriétaire du stockage MQL5 est 'dinpae@gmail.com', changez le compte MQL5.

Qu'est-ce que cela signifie ? Impossible de se connecter.

On - Connecter le stockage MQL5. donne 2023.02.28 05:36:25.147 Stockage Propriétaire Le stockage MQL5 est 'dinpae@gmail.com', changez le compte MQL5.


Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
MQL5 Storage — это персональное онлайн-хранилище исходных кодов на MQL4/MQL5. Оно интегрировано в MetaEditor: вы можете сохранять и получать данных...
 
Aleksey Nikolayev #:
Pour participer à un projet, cliquez sur "Rejoindre". Il apparaîtra ensuite dans la section "Projets partagés". Cliquez ensuite sur " Get updates from repository" dans le menu contextuel du projet pour le télécharger sur votre ordinateur.

Merci, mais cela ne fonctionne pas.
Cliquez ensuite sur " Obtenir des mises à jour du référentiel Get updates from the repository" dans le menu contextuel du projet pour le télécharger sur votre ordinateur.
 Il n'y a pas de " Obtenir des mises à jour du référentiel Get updates from the repository " dans le menu contextuel du projet.
Et j'ai fait un clic droit à 10 autres endroits - rien.


 
Les spécialistes de l'IA,
Peut-être quelqu'un a-t-il essayé d'appliquer les réseaux non pas pour la prévision des prix, mais pour la gestion et la gestion des risques.
Que puis-je lire à ce sujet, quels types de réseaux utiliser ?
 
Roman Kutemov #:
Les spécialistes de l'IA,
Peut-être quelqu'un a-t-il essayé d'appliquer les réseaux non pas pour la prévision des prix, mais pour la gestion et la gestion des risques.
Que puis-je lire à ce sujet, quels types de réseaux utiliser ?
Les réseaux normaux peuvent être utilisés.
Il suffit de les former à l'aide d'algorithmes d'optimisation, tels que les algorithmes génétiques...

Vous devez vous renseigner sur les algorithmes d'optimisation et sur l'écriture des fonctions d'aptitude, et non sur les réseaux.
 
Evgeny Dyuka #:

Merci, mais cela ne fonctionne pas.
Cliquez ensuite sur " Get updates from storage" dans le menu contextuel du projet pour le télécharger sur votre ordinateur.
 Il n'y a pas de " Get updates from storage" dans le menu contextuel du projet.
Et j'ai fait un clic droit à 10 autres endroits - rien.


Faites un clic droit sur le nom du projet. Cela devrait ressembler à ceci :


1...293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944...3399
Nouveau commentaire