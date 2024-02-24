L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2862

Il y a une api là-dedans
 
Nous avons nos propres analogues du ChatGPT sur le forum - dans le fil de discussion sur la réalité du Graal, ils s'ébattent et affichent même des codes).
Les ambassadeurs perçoivent un salaire de soirée et se nourrissent de cognac.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Pourquoi la question de la réduction du surentraînement n'a-t-elle pas été abordée ?

Ainsi décidé - le nombre de paramètres à optimiser doit être minimal - à cette fin, il est nécessaire d'exclure le SN de l'algorithme.

En ce qui concerne la compréhension. Si je ne vois pas pourquoi certaines données devraient influencer le prix + il n'y a pas d'information à ce sujet dans le réseau, il est fort probable que Caroline et les autres participants n'en soient pas conscients non plus. Par conséquent, ils ne sont pas nécessaires - personne ne les prend en compte dans les transactions.

Maxim Dmitrievsky #:

Eh bien, demandons à GPT


 
Tout désordre abstrus peut être représenté par quelques lignes de code, pas plus de 10.

Cependant, je n'ai pas cherché et je l'ai inventé moi-même.

 
Andrey Miguzov #:

Il a donc été décidé que le nombre de paramètres optimisés devait être minimal et que, pour ce faire, il convenait d'exclure NS de l'algorithme.

Supposons que vous ayez une idée de base qui donne 55% de transactions rentables, mais en termes financiers cela s'avère être à peu près zéro. Vous souhaitez augmenter le nombre de transactions rentables - quelles sont vos actions ?

Andrey Miguzov #:

A propos de la compréhension. Si je ne vois pas pourquoi certaines données devraient affecter le prix et qu'il n'y a pas d'informations à ce sujet dans le réseau, il est fort probable que les autres participants de Caroline n'en soient pas conscients non plus. Par conséquent, ces informations ne sont pas nécessaires - personne ne les prend en compte dans les échanges.

Et si vous avez trouvé des dérivés de ce que les autres prennent en compte dans les échanges ?

Et en général, il y a une telle variété de qui prend en compte quoi.... il m'est plus difficile de trouver ce qu'ils ne prennent pas en compte. Vous avez pris les oscillateurs comme prédicteurs et vous avez trouvé un modèle - beaucoup de gens les utilisent - est-ce un modèle fiable immédiatement ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Supposons que vous ayez une idée de base qui vous donne 55 % d'affaires rentables, mais qu'en termes financiers, ce chiffre soit à peu près nul. Vous souhaitez augmenter le nombre d'affaires rentables : quelles sont vos actions ?

Voici les véritables mesures que j'ai prises - jetées à la poubelle. Et je me suis assis pour écrire un Expert Advisor qui négocie les futures contre le spot, ce que prostotrader a écrit dans la section voisine. Je l'ai terminé la semaine dernière - je ne peux rien améliorer d'autre dans MT5. Au cours du processus d'écriture et de négociation, de nombreuses idées sont nées. Aujourd'hui, je m'y intéresse de près. Mais tout est neutre par rapport au marché. Je n'ai pas l'intention de revenir au trading directionnel.

Dès que j'obtiendrai quelque chose qui mérite l'attention, je ne manquerai pas de rendre compte des résultats. Mais à mon rythme, ce n'est pas pour demain....

 
Vous auriez dû dire que vous aviez abandonné le trading directionnel.

Votre courtier propose-t-il l'EBS sur MT5 ? Et pour le CS, n'est-il pas interdit de garder des dépôts en dollars ? Il y a un point dans l'effet de levier artificiel, n'est-ce pas ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Votre courtier propose-t-il EBS sur MT5 ? Et qu'en est-il du CS, je pensais qu'il interdisait de détenir un dépôt en dollars ? Il s'agit d'un effet de levier artificiel, n'est-ce pas ?

Fi-am, EBS donne.



J'ai surtout des CS en roubles. Avec l'effet de levier après le forex, tout n'est pas humain - il vaut mieux ne pas l'utiliser.

Je ne répondrai pas à toutes les nuances - il y en a vraiment beaucoup. Il y a une succursale, tout y est décrit en détail.

Le seuil d'entrée pour la somme est beaucoup plus élevé que pour le forex. Et cette stratégie n'est pas très avantageuse - il s'agit plutôt d'une alternative à un dépôt bancaire + une bonne occasion d'acquérir une expérience inestimable en matière de transactions boursières. Mais il n'y a pas de drawdowns si vous ne faites pas d'erreurs :)

 
mytarmailS #:
J'ai une idée pour simuler les actions des acteurs du marché...

Et si nous générions des milliers de stratégies qui réalisent des bénéfices sur une période donnée et qui ne sont pas corrélées entre elles.

Ainsi, grâce à ces stratégies, on peut obtenir une sorte de vision du marché par la foule.

Grâce à la loi des grands nombres, ces statistiques peuvent être transposées à l'adresse .....


Le plus intéressant est probablement le moment où la plupart des stratégies signalent une entrée.

Cette logique ne s'applique pas :

1) L'influence des grands acteurs non spéculatifs. Il s'agit principalement des États et des organisations intergouvernementales.

2) L'influence de nouvelles inattendues.

3) La combinaison des premiers points, lorsque les États réagissent de manière inattendue à des nouvelles inattendues.

