L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2860
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Gpt copié ? Ai-je bien compris ?
.
C'est un peu différent ici. La réponse ne coïncide pas du tout avec le style des textes sur le sujet étroit donné (un art martial japonais spécifique), mais elle est tout à fait appropriée si l'on regarde dans le cadre d'un sujet plus large (l'entraînement sportif). C'est-à-dire qu'il y a une généralisation des concepts et un transfert de ceux-ci à un cercle plus large, ce qui permet une réponse plus vague. Une certaine imitation de la pensée est toujours présente, c'est pourquoi je considère qu'il s'agit de l'étape suivante par rapport à google, même si ce n'est pas nécessairement une étape supérieure en termes d'utilité).
La réponse n'est que 1 - la meilleure selon l'algorithme. C'est-à-dire qu'il ne devrait utiliser que des informations vérifiées, et non l'internet. Et il ne devrait même pas utiliser wikipedia, que tout le monde peut modifier. Apparemment, seuls les manuels (il en existe différents), la documentation technique et les échantillons de code en sont issus, pour la variante de l'écriture du code.
L'inconvénient du fait qu'il n'y a qu'une seule réponse est l'absence d'alternatives. Vous pouvez toujours trouver une autre variante dans Google ou compiler la meilleure pour votre tâche.
Il essaie de comprendre comment ça marche. Il doit aller chercher l'information quelque part pour vous la montrer. Il ne va pas inventer la loi d'Ohm, n'est-ce pas ? Il va juste la montrer à partir d'un manuel. Peut-être qu'il unique le texte pour être original.
.
A en juger par la conversation, ai-je raison de penser que vous pensez que lorsqu'il appelle GPT, il commence à chercher la réponse la plus plausible sur Internet ?
Il essaie de comprendre comment ça marche. Il doit aller chercher l'information quelque part pour vous la montrer.
Il n'y a qu'une seule réponse, celle que l'algorithme juge la meilleure. Il ne doit donc utiliser que des informations vérifiées, pas l'internet. Et même wikipedia, que tout le monde peut modifier, ne devrait pas être utilisé. Apparemment, seuls les manuels (il en existe différents), la documentation technique et les exemples de code, pour la variante de l'écriture du code.
L'inconvénient du fait qu'il n'y a qu'une seule réponse est l'absence d'alternatives. Vous pouvez toujours trouver une autre variante dans Google ou compiler la meilleure pour votre tâche.
Une réponse peut contenir une liste de réponses. Là encore, la réponse peut contenir une brève référence sur le sujet et un lien vers le résultat de la recherche effectuée par le même Google. Rien n'empêche le robot de devenir une interface intelligente pour Google. En tout cas, le potentiel de flexibilité est bien plus élevé que celui des moteurs de recherche. Je ne peux pas dire que cette chose sera incontestablement utile, mais la vie des utilisateurs de smm pourrait devenir beaucoup plus compliquée).
J'aimerais beaucoup rencontrer ici une personne qui me dira - grâce à MO, j'ai gagné un paquet d'argent en trading, et toi tu n'es qu'un loser.... De préférence avec une capture d'écran du rapport du courtier et un graphique inférieur à + 1000%.
Mais pour l'instant, je n'en ai vu aucun...
Je le croirais si j'en voyais un, très probablement :)
30 premiers jours de test sur le marché réel. Le réseau neuronal ouvre et ferme les positions. +10% sur le dépôt sans effet de levier. 2-3 trades par jour.
Pas besoin d'évaluer le bon ou le mauvais, je montre ce que j'ai aujourd'hui.
Je ne me fierais pas aux informations provenant de l'internet, j'ai écrit à propos de la documentation ....
Je ne pense pas qu'il l'ait inventée lui-même. Il est plus probable qu'il l'ait copié quelque part sur Internet. Sur github, StackOwerflow ou ailleurs. C'est-à-dire un moteur de recherche.
Google va aussi avoir du mal à s'y retrouver. Il y aura certainement une prolifération de sites avec des articles générés par l'IA. Les offres de spam arrivent déjà sur .... Les sites complets vont commencer à monter, les bons sites vont descendre. Et il sera plus difficile pour nous, en tant qu'utilisateurs, d'accéder à ces pages.
Les utilisateurs devront également utiliser des moyens plus intelligents de recherche et de filtrage du contenu. Et s'ils sont connectés à un large éventail de livres de référence et de manuels, comme vous le pensez, ce sera très bien.
Comment résoudre le problème "Too many requests in 1 hour. Réessayez plus tard" avec un VPN résidentiel ?
Si vous utilisez un VPN, parce que de nombreux pays ne sont pas ouverts au chatgpt, beaucoup de gens utilisent le VPN pour se connecter, si votre IP VPN est l'IP du centre de données est facilement identifiée, donc il affichera "Too many requests in 1 hour. Si vous utilisez une IP résidentielle, elle sera restaurée et pourra être utilisée plusieurs fois.
show me screenshot of clustering result bitcoin prices 1 year period
Je suis désolé, mais je n'ai pas accès à des ressources externes telles que des images ou des données en temps réel. Cependant, je peux vous fournir quelques informations sur le clustering et sur la manière dont il peut être utilisé pour analyser les cours du bitcoin.
Le clustering est une technique d'analyse de données qui consiste à regrouper un ensemble de points de données en clusters sur la base de leur similarité. Dans le contexte des cours du bitcoin, le regroupement peut être utilisé pour identifier des modèles ou des tendances dans les données sur une certaine période, par exemple une année. Par exemple, un algorithme de regroupement pourrait identifier des groupes de jours ou de semaines où le prix du bitcoin a eu un comportement similaire, comme des périodes de croissance ou de déclin rapide.
Pour effectuer un regroupement sur des données relatives au cours du bitcoin, vous devez disposer d'un ensemble de données contenant les cours quotidiens ou horaires pour une période donnée et d'un algorithme de regroupement pour traiter les données. Il existe de nombreux algorithmes de regroupement différents, chacun ayant ses propres points forts et ses propres limites. Les algorithmes de regroupement les plus couramment utilisés sont les suivants : k-means, regroupement hiérarchique et regroupement basé sur la densité.
Une fois que les données ont été traitées par l'algorithme de regroupement, vous pouvez visualiser les résultats afin d'identifier les modèles et les tendances dans les données. Pour ce faire, vous pouvez utiliser diverses méthodes, telles que les diagrammes de dispersion, les graphiques linéaires ou les cartes thermiques.
J'espère que ces informations vous seront utiles ! N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.
Les 30 premiers jours du test avec le marché réel. Le réseau neuronal ouvre et ferme les positions. +10% sur le dépôt sans effet de levier. 2-3 trades par jour.
Pas besoin d'évaluer le bon ou le mauvais, je montre ce que j'ai aujourd'hui.
Je ne donnerai pas d'évaluation - je dirai simplement que je n'ai pas un tel graphique :)
Depuis la fin du mois de mars, j'ai obtenu un résultat de +10% sur les actifs moyens pondérés dans le temps. C'est vrai, pratiquement sans drawdowns. Mais cela n'a rien à voir avec MO.
Succès dans le développement ! Respect pour le partage. Il y a donc de la vie sur Mars, c'est juste que je ne gouttais pas bien.