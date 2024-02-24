L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2709
Peut-être que mon homonyme est en train de "réinventer" la théorie des probabilités et la théorie des processus aléatoires à partir de zéro) Les événements sont des concepts de base. Il est vrai qu'il s'agit d'un synonyme pour les ensembles de résultats d'une expérience aléatoire, mais le lien avec la notion quotidienne d'événement est tout à fait perceptible. Dans la théorie, les événements forment un ensemble - une algèbre d'ensembles, et dans les pentes, ces algèbres forment également une séquence - le filtrage.
D'ailleurs, toutes les mathématiques financières stochastiques sont construites sur cette base. Il existe également des résultats tels que la décomposition de Duba, qui donnent des justifications théoriques à certains de nos exercices.
Quoi qu'il en soit, il est toujours préférable d'essayer de comprendre ce qui existe déjà plutôt que d'essayer d'inventer ses propres bicyclettes.
Merci d'essayer de comprendre.
Il est étrange de supposer que je ne connais pas du tout la théorie des probabilités.....
J'utilise mes connaissances dans différents domaines et je les rassemble dans une structure que je peux comprendre. Je n'ai pas à mes côtés une personne compétente sur le plan académique qui puisse me dire que des concepts similaires sont utilisés ou que le problème que j'ai exposé a été résolu avec succès.
En général, il en est ainsi - un événement est une expérience des participants au marché avec le prix, mais il n'est pas indépendant d'autres facteurs, au contraire - il affecte beaucoup de choses qui étaient avant son commencement, et pas seulement le résultat de l'événement passé lui-même.
Alexei, un événement est une règle, tout événement, modèle, cas que vous devez décrire mathématiquement pour le séparer des autres événements, c'est-à-dire pour créer une règle...
Un événement est un processus significatif d'influence du prix par essence, à partir duquel les règles finales sont uniquement générées par des listes ou des splits et elles donnent déjà l'affiliation finale au résultat - "0" ou "1". Les règles naissent après avoir étudié les événements.
En ce qui concerne l'activation, si nous imaginons que le marché est une série d'événements, la sélection d'un événement se fait par le déclenchement de processus qui le décrivent, c'est-à-dire par l'activation. Que ce processus de sélection soit aléatoire ou non n'est pas important. Bien sûr, je sais qu'un concept similaire est régulièrement lié aux réseaux neuronaux, et ici, en substance, la même chose peut être présentée - il y a un réseau pour sélectionner l'événement le plus proche, qui produit un résultat probabiliste classé par la fonction d'activation, et ensuite un autre réseau qui génère l'événement.
Il aurait alors précisé qu'il considérait le graphique du point de vue de la tervera. Dans l'état actuel des choses, c'est le bazar. L'objet de l'étude n'est pas clair. Il est réel ou fictif.
Nous recherchons un événement réel qui a incité les gens à agir. Bien sûr, il y aura des événements fictifs, mais la manière de les identifier et de les supprimer est une autre question.
Il est peu probable qu'il dise "théoricien". Il suit plutôt intuitivement une voie similaire. Un peu comme le calcul différentiel a été "découvert" après Newton à de nombreuses reprises sans que l'on sache quoi que ce soit de ses travaux.
C'est la raison pour laquelle le travail d'équipe est nécessaire, lorsque chacun peut mettre son intelligence au service d'un objectif commun.
Bien sûr, je manque de connaissances, mais cela est compensé par une imagination vigoureuse, qui irait plus vite dans la bonne direction s'il y avait des gens qui ont des connaissances.
On sait que le savoir limite l'imagination des gens, donc la synergie serait productive.
Il ne fait aucun doute que je manque de connaissances, mais cela est compensé par une imagination vigoureuse
Il n'est pas logique d'utiliser un événement compris comme un événement de l'AF dans un environnement où il n'y a pas de comptabilité pour eux à l'exception de la comptabilité exiguë des nouvelles. La recherche d'événements réels sur le graphique des prix sans leur identification n'est pas claire non plus.
Je pense que je comprends ce que les gens ne comprennent pas, voici le schéma, il devrait devenir plus clair.
En ce qui concerne la terminologie, je n'ai pas encore entendu d'analogue du nom, et j'ai expliqué précédemment pourquoi il ne s'agit pas d'une recherche de "règles" dans le sens accepté de la compréhension. Sinon, il s'agirait de deux règles différentes, l'une exacte et l'autre probabiliste.Un événement peut être représenté sous la forme d'un arbre de décision, mais nous ne le connaissons pas, nous devrions essayer de le construire. Cependant, il est trop coûteux de construire l'arbre entier, c'est pourquoi je suggère de rechercher les souches - 2 ou 3 divisions, puis d'essayer de construire l'arbre entier.
Nous recherchons un événement réel qui a incité les gens à agir. En même temps, il y aura bien sûr des événements fictifs, mais la façon de les identifier et de les supprimer est une autre question.
Il n'y a pas d'événements parmi les composantes de la série temporelle, et encore moins d'événements réels
Alors laissons cela pour l'instant, n'utilisons pas les séries temporelles telles qu'elles sont utilisées.