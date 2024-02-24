L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1351
Renkosur cette base, les données sont collectées par incréments de 0,001.
Yep....
Il s'agit d'un rassemblement de professionnels de haut niveau )))).
.....
Renco suppose un pas fixe pour chaque point des données.
ce qui signifie que la distribution d'une renégociation donnée ressemblerait à ceci
Mda....
Il s'agit d'un rassemblement de professionnels du plus haut niveau )))).
.....
Renco suppose un pas fixe pour chaque point des données.
ce qui signifie que la distribution de la série renco ressemblerait à ceci
Vous êtes confus. Le delta de la prise haute est toujours max 0.001 clause égale haute et basse selon la montée et la descente.Les spécifications ne sont pas spécifiques, mais il n'y a pas de graal, ni pour moi, ni pour vous. Et tout le monde peut compliquer les choses.
D'où vient ce chiffre ???, il y a 6 colonnes dans le fichier, la première d'entre elles est le temps, donc elle ne sera pas prise en compte, les autres colonnes sont de 2 à 6
Nous faisons les distributions pour toutes les colonnes .....
Les 5 premières distributions sont celles des lignes originales, les 5 secondes (celles du dessous) sont celles des distributions des lignes.
Alors, d'où viennent ces dessins ?
Prenons, par exemple, la colonne E - prix FERMÉ
............
Les incréments sont respectivement égaux à :
.......
Maintenant, l'histogramme de ces incréments est ce qui semble si étrange. Et ce n'est pas Renko !
Si c'est la première fois que vous travaillez avec des incréments, essayez simplement de prédire le signe "+" ou "-" de l'incrément suivant, comme l'a fait le Doc, s'il vous plaît.
Messieurs !
Le Graal est nécessaire comme l'air, je dois donc prendre des mesures extrêmes, mais sans violer la confidentialité des informations.
Disons-le ainsi : j'ai dans mon MP les données sur la base desquelles un certain Monsieur X a reçu le Graal tant convoité (voir archive ci-jointe).
Le format des données est standard : Heure, OHLC, Volume.
La manière dont les données sont acquises est inhabituelle et unique. Les incréments CLOSE, par exemple, ont la densité de distribution suivante :
Je n'arrive pas à m'y retrouver...
S'il vous plaît, qui n'est pas occupé - voyez si vous pouvez extraire des bénéfices illimités de ces rangées avec un réseau forestier/neural.
Surtout ceux qui travaillent avec les retours - s'il vous plaît.
Besoin d'une réponse simple : le Graal est là/le Graal n'est pas là.
Merci.
C'est quoi cette histoire en lambeaux ? Donnez-en une normale, sans aucune omission, alors il sera peut-être logique de regarder quelque chose...
En complément du posthttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027 sur la prévision des processus aléatoires.
Maintenant, c'est pareil, nous utilisons un réseau neuronal pour prédire la valeur de la sortie du filtre LF sur des données réelles du marché. Intervalle de prédiction - 5 min à 1m TF.
Toutes les valeurs sont en unités conventionnelles sur l'échelle des données NS, bien sûr, peuvent être recalculées en valeurs réelles.
Avec des valeurs de la prévision en 5 m < -(3-4) ou > (3-4) vous pouvez déjà travailler dans un TS réel. Il n'ira pas dans la direction opposée.
Et d'ailleurs - prévisions à 10 m
Rappelons que si le temps de prévision =0, nous obtenons une ligne droite à 45 deg.
Quel genre d'histoire est en si mauvais état ? Donnez-m'en un normal, sans lacunes, alors peut-être que ça aura un sens de regarder quelque chose...
Je vous ai donné celui qu'ils m'ont envoyé. Cet homme n'a plus donné signe de vie depuis. Ce n'est pas un conte de fées - croyez-moi.
Je suis TRÈS intéressé par ce côte-à-côte - je n'en ai jamais vu auparavant.
S'il en résulte quelque chose, nous examinerons ensemble l'algorithme de sa formation. Je n'ai que des informations sommaires à ce sujet - de toute évidence, cette personne n'avait pas vraiment envie d'en parler :))
J'ai donné celui qu'ils m'ont envoyé. L'homme n'a pas repris contact. Ce n'est pas un conte de fées - croyez-moi.
Je suis TRÈS intéressée par ce qui se trouve à côté - je n'ai jamais vu ça avant.
S'il en résulte quelque chose, nous examinerons ensemble l'algorithme de sa formation. Je n'ai que des données fragmentaires à ce sujet - de toute évidence, cette personne n'avait pas vraiment envie d'en parler :))
Supposons qu'il s'agisse de points de décision. Nous devons ensuite déterminer de quel type d'outil il s'agit et rétablir l'historique pour générer des prédicteurs, car il avait manifestement un historique et pas seulement des chiffres bruts avec une discrétisation incompréhensible.Il y aura un historique, on peut penser à ce que sont ces points en les superposant sur le graphique.
savez-vous comment gagner de l'argent avec une telle distribution ?
Si j'avais su, je n'aurais pas demandé de l'aide ici.
En général, l'histoire de la façon dont ce dossier est entré en ma possession est obscure. Je ne comprends pas les motivations et les objectifs de la personne qui l'a envoyée. Mais il serait très stupide de ne pas l'examiner. IMHO.