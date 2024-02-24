L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2712
Est-ce le meilleur et le seul forum sur "Machine Learning in Trading" dans runet ou y en a-t-il d'autres ?
Alexey a raison, en ce qui concerne les événements et la séquence correcte des événements, mais sans théorie sur les algorithmes, je pense que tout cela restera au niveau du discours.
=============
Voici un exemple de schéma
1) le bord gauche du graphique jusqu'à la ligne verticalerouge est un schéma avec un niveau.
2) la première flèche bleue est la bonne réaction au schéma
3) encore une fois, la réaction correcte au schéma est le point d'entrée.
Comme vous pouvez le voir, le schéma est le même, il fonctionne "en mon honneur", peut-on le trouver en regardant le marché comme une série temporelle ? est une question rhétorique.
Je veux voir quelqu'un qui peut trouver de tels modèles avec neuron ou catbustom en se déplaçant surknock et en voyant les n dernières bougies.
En qualifiant les exemples d'apprentissage d'événements, une personne substitue des notions comme s'il s'agissait de quelque chose qui s'est réellement produit. Mais il s'agit d'exemples qu'elle a inventés et qui ne peuvent être qualifiés d'événements.
La personne commence alors à croire qu'il s'agit d'événements, et non d'exemples d'apprentissage tirés du plafond, remplaçant la réalité par des faux à l'aide de ses définitions
Puis elle commence à vivre dans cette fausse réalité, en citant des diagrammes stupides pour la justifier, qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit.
Puis il se rend compte que tout le monde est un imbécile, appelle à l'élargissement de la conscience, etc. etc.
Et alors la ligne temporelle financière se transforme en quelque chose de sacré et de mouvementé.
Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que j'apprends tensorflow pour rien ?
. La fonction d'activation d'un réseau neuronal détermine comment la somme pondérée du signal d'entrée est convertie en signal de sortie d'un ou de plusieurs nœuds au niveau du réseau. Le choix de la fonction d'activation a un impact important sur la capacité et les performances du réseau neuronal. Différentes fonctions d'activation peuvent être utilisées dans différentes parties du modèle. MQL5 met en œuvre non seulement toutes les fonctions d'activation connues, mais également les dérivés de la fonction d'activation. Les fonctions dérivées sont nécessaires pour calculer rapidement la correction basée sur l'erreur reçue pendant la formation du réseau neuronal.
.
Alexey a raison de penser aux événements et à la séquence correcte des événements, mais sans la théorie des algorithmes, je pense que tout cela restera au niveau de la parole.
=============
C'est vrai, j'ai peut-être besoin d'algorithmes pour que les gens comprennent comment ils fonctionnent - sans cela, on ne peut pas les coder.
Malheureusement, je ne peux même pas lire des formules compliquées - je ne les comprends pas.
En ce qui concerne les algorithmes, je me souviens d'un cas de ma jeunesse, j'étais à l'université, je pense que c'était la première année, c'était de l'informatique, nous apprenions le Basic. Les cours avaient lieu dans une salle d'informatique, mon ami et moi nous sommes amusés pendant les cours à fouiner dans le réseau local, à renifler les ordinateurs et d'autres jeunes divertissements..... nous étions assis loin du tableau et du professeur, si bien que je ne voyais rien, mais j'entendais parfois ce dont ils parlaient.... Je devais écrire un programme sur l'ordinateur qui calculait quelque chose et l'affichait à l'écran. Il est clair que la professeure ne m'aimait pas, alors quand j'ai fini le travail plus tôt que prévu, elle s'est assise devant mon ordinateur, a parcouru le code et a dit malicieusement à l'auditoire que je n'avais aucun talent, que mon code était nul et qu'il ne fonctionnerait pas, et que j'étais une raztakaya ..... Les gens se sont donc rassemblés, et elle a exécuté le code, qui a fonctionné ! Et pour le reste de la classe, elle est restée assise à nier la réalité. Ce fut la dernière session de notre groupe avec elle - elle refusait de travailler avec nous à cause de moi", m'a dit le superviseur.
Puis, après quelques mois, il y a eu un homme qui s'est avéré être un grand homme, et qui a permis de marquer des points sur d'autres paires, en s'asseyant secrètement dans son bureau et en traînant sur l'Internet, ramenant à la maison sur des disquettes des logiciels dénichés sur le Web.
Eh, c'était il y a longtemps...
Maxim, déverse ta bile, détends-toi - tu n'as pas du tout besoin de prouver ta supériorité et ton caractère unique !
Je n'ai insulté personne - essayez de le trouver.
Si votre vision est une question de religion et de foi, alors je n'ose pas interférer en essayant de vous faire voir plus que des séries chronologiques.